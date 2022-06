michelle-hunziker-e-giovanni-angiolini-innamorati,-ma-spunta-un-fuori-programma…

Giovanni Angiolini ha fatto perdere la testa alla conduttrice: baci e abbracci ad Alghero

Sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna uscito oggi in tutte le edicole c’è un intero articolo dedicato a Michelle Hunziker e al suo nuovo compagno, il famoso ortopedico che anni fa ha partecipato alla versione nip del Grande Fratello. Sempre sul settimanale sono stati pubblicati diversi scatti dei due insieme, i quali su uno yacht ad Alghero si sono scambiati teneri e appassionati baci e tanti abbracci, dimostrando a tutti che il loro è vero amore, come ha fatto notare la stessa giornalista: “Tra tintarelle e gite in barca è scoppiata la passione senza freni tra loro…”

Michelle Hunziker ha avuto all’improvviso un fuori programma: cos’è successo in vacanza con il suo nuovo compagno

In questo articolo pubblicato sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna è stato poi fatto notare che la popolare conduttrice di origini svizzere tra un bacio ed un abbraccio a Giovanni Angiolini ha avuto anche un piccolo fuori programma. Di cosa si tratta? Ha conosciuto la famiglia di lui, visto che è sardo e al momento stanno passando entrambi le vacanze ad Alghero:

“C’è stato un fuori programma: Michelle ha conosciuto la famiglia di Giovanni, a cui lui è molto legato…”

La giornalista del magazine si è ovviamente augurata che la bella conduttrice di origini svizzere, la quale è sempre al centro del gossip, abbia fatto buon’impressione ai genitori del suo nuovo compagno: “C’è da scommettere di sì…La simpatia della conduttrice, col suo sorriso contagioso, conquista sempre tutti…”

Grande passione tra i due piccioncini: semplice flirt o nuovo amore?

La giornalista del settimanale Diva e Donna ha poi concluso questo suo articolo dedicato a Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini chiedendosi se tra loro sia nato un vero e proprio amore oppure potrebbe essere soltanto un flirt, aggiungendo però di credere che forse sia inutile dare una definizione ben precisa a questo sentimento:

“Quel che invece importa è che Michelle e Giovanni si sono concessi la loro prima vacanza insieme, che pare essere una vera e propria luna di miele…”

Insomma una cosa ormai è certa: la conduttrice ha definitivamente dimenticato il suo ex marito Tomaso Trussardi.

