Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non vengono allo scoperto: c’è un motivo

Perchè la coppia non è ancora venuta allo scoperto? Svelato il presunto motivo

Ormai non c’è giorno in cui i giornali di gossip non pubblichino foto in cui Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si baciano appassionatamente e si abbracciano. E anche sull’ultimo numero del magazine Oggi è stato dedicato loro un intero articolo con tanto di foto in cui sono stati sorpresi passeggiare romanticamente tra le strade di Roma. La giornalista del magazine che ha scritto questo articolo si è però chiesta il motivo per cui i due non siano ancora venuti allo scoperto annunciando a tutti il fatto che si siano messi insieme. A tal proposito Maria Giuseppina Buonanno ha lanciato un’ipotesi, asserendo che forse proprio la conduttrice potrebbe aver deciso di non parlare di questa sua storia d’amore per salvaguardare le sue due figlie più piccole:

“Forse è per preservare le sue bambine e dare loro il tempo di comprendere la nuova situazione sentimentale che Michelle ci va con i piedi di piombo…”

Michelle Hunziker e il suo nuovo compagno sempre più uniti: il loro primo bacio a metà marzo

La giornalista del settimanale Oggi, sempre in questo articolo dedicato alla popolare conduttrice e al suo nuovo compagno Giovanni Angiolini, ha anche colto l’occasione per svelare un’altra cosa importante sul loro legame. Difatti Maria Giuseppina Buonanno ha rivelato che la loro unione si fa sempre più forte di mese in mese:

“Il legame tra la conduttrice e il dottore, di mese in mese, sembra farsi sempre più familiare…A vederli insieme viene in mente Gregory Peck e Audrey Hepburn…”

Successivamente ha anche ricordato che il primo bacio tra i due innamorati c’è stato a metà marzo, e da quel momento le cose sono andate sempre meglio. Sarà vero amore?

La presentatrice e tutti i suoi impegni nella prossima stagione Tv

La giornalista di Oggi ha poi ricordato che per Michelle Hunziker la prossima stagione Tv sarà pregna di impegni. Difatti quest’ultima ha rivelato che nei prossimi mesi tornerà alla guida del suo one woman show che tanto successo ha ottenuto nei mesi scorsi, Michelle Impossible, e Striscia La Notizia, la cui ultima puntata è andata in onda lo scorso 11 giugno. Insomma la popolare conduttrice pare davvero stia vivendo un momento d’oro tra la sua vita privata e il lavoro.

L’articolo Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non vengono allo scoperto: c’è un motivo sembra essere il primo su LaNostraTv.