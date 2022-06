michelle-hunziker-e-l’ex-tomaso-trussardi-ai-ferri-corti?-la-nuova-indiscrezione

Tomaso Trussardi non è rimasto in buoni rapporti con l’ex moglie? L’ultimo gossip

Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo è stato dedicato un intero articolo a Michelle Hunziker e al suo ex marito. Ed in questa occasione la giornalista ha svelato ai numerosi lettori che pochi giorni fa la presentatrice di Striscia La Notizia, insieme alla mamma e alla ex suocera, è andata a vedere il primo saggio delle sue due bambine. In base alla testimonianza di una persona in platea pare si sia anche molto commossa: “Si è commossa fino alle lacrime…” Peccato al saggio delle bambine mancasse inspiegabilmente il suo ex marito, nonché loro padre. Per tale ragione la giornalista ha lanciato l’ipotesi che magari tra i due ex coniugi non corra buon sangue, come invece vorrebbero tanto far credere:

“L’amore per le figlie è al di sopra di ogni sospetto, ma se l’imprenditore ha deciso di rinunciare al primo saggio delle bambine, evidentemente i motivi della rottura che lo tengono alla larga dalla ex devono essere ancora caldi…”

Michelle Hunziker, rapporti ottimi tra sua madre e la sua ex suocera: la rivelazione

Sempre questa ‘gola profonda’ contattata dalla giornalista del settimanale Nuovo, che ha voluto sapere come fosse andato il primo saggio delle bambine della popolare conduttrice di Striscia La Notizia, che sarà protagonista della prossima stagione Tv, ha poi dichiarato che la mamma Ineke e la sua ex suocera sono sembrate essere molto serene e complici, nonostante tutto: “I rapporti sembravano ottimi, tanto che le due nonne hanno lasciato insieme il teatro…” Questa fonte ha anche aggiunto che le due bambine di Michelle sono state davvero brave, riuscendo ad incantare tutta la platea del Teatro Nazionale a Milano: “Sono state molto deliziose e tenere…”

La conduttrice di Striscia la notizia al primo saggio delle figlie senza Tomaso Trussardi: cos’è successo

La fonte interpellata dalla giornalista del magazine Nuovo ha poi concluso questo suo intervento, asserendo che Michelle Hunziker ha abbandonato il Teatro Nazionale di Milano insieme alle due figlie, la mamma Ineke e la sua ex suocera uscendo dalla porta di servizio, così riuscendo ad evitare la folla e i vari paparazzi: “Ha preferito andare via con le figlie usando l’uscita più defilata del teatro…” La giormalista ha poi ricordato a tutti che la conduttrice si è già rifatta una vita al fianco del suo nuovo compagno, Giovanni Angiolini, il quale è diventato popolare grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello.

