michelle-hunziker-e-tomaso-trussardi-in-crisi?-lei-rompe-il-silenzio,-il-gossip

Michelle Hunziker smentisce le voci su una presunta crisi con Tomaso Trussardi: “Fa ridere”

Sull’ultimo numero del magazine Oggi i lettori hanno trovato una lunga intervista a Michelle Hunziker. Quest’ultima ha parlato delle sue vacanze e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto la giornalista le ha fatto notare che circolano diverse indiscrezioni su una presunta crisi con suo marito Tomaso Trussardi: “Lei ha anche tolto l’anello con il rubino che indossa dal matrimonio…” E Michelle Hunziker ha subito smentito la crisi con Tomaso Trussardi facendo notare che ormai ogni estate esce sempre questo gossip:

“Fa ridere questa cadenza periodica: se in estate non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi…Lo scrivono ogni anno…”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sono in crisi. Lei: “Stiamo benone”

Michelle Hunziker, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Oggi, ha poi dichiarato che con il marito Tomaso Trussardi le cose non sono mai andate così bene, in barba a chi invece mette costantemente in giro determinate illazioni sul suo matrimonio: “Stiamo benone, grazie…” E sul fatto che molti hanno notato che non porta più l’anello con rubino che ha sul dito dal giorno in cui si è sposata con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha fatto subito chiarezza: “L’anello che indosso ora è sempre un regalo di Tomaso…” Insomma nessuna crisi tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, la quale ha anche ricevuto un bel mazzo di fiori dal marito nei giorni scorsi.

Michelle Hunziker ammette: “A volte ho bisogno di staccare”

Michelle Hunziker, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Oggi, ha poi confessato che a volte ha bisogno un po’ di staccare dalla famiglia, dai figli e dal lavoro. Per tale ragione Michelle Hunziker chiede al marito Tomaso Trussardi di prendere tutta la famiglia e andare a fare un giro a Bergamo: “In questo modo mi godo mezza giornata a casa da sola…”

