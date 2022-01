michelle-hunziker-e-tomaso-trussardi,-la-gola-profonda-svela-tutto:-“si-sono-lasciati-per-colpa-della-suocera,-ecco-cosa-le-ha-fatto”

E’ solo di pochi giorni fa la notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ma, come prevedibile, i gossip sui motivi di discordia si rincorrono. Oggi si parla della suocera della show girl, che non avrebbe mai accettato il suo ingresso nella famiglia. A quanto pare, negli ultimi mesi il rampollo della casa di moda passava più tempo a Bergamo, con sua madre, che a Milano, con moglie e figlie. Un genitore non può fare a meno di accogliere un figlio quando è in una situazione difficile, ma anche di spingerlo a riunirsi con la compagna, per l’amore delle bambine e il benessere di tutti.

Questo sembra non sia accaduto. Anzi, si dice che la mamma di Tomaso Trussardi abbia approfittato della crisi per mettere il suo zampino nella storia d’amore con Michelle Hunziker. E’ una storia che si ripete da secoli: moglie e suocera che non si sopportano. Le mamme, soprattutto degli uomini, sono spesso iper protettive e convinte che il loro bambino debba trovare una consorte adeguata, che si prenda cura di lui come hanno fatto loro. Figlie di una generazione differente, spesso denigrano l’emancipazione e non vedono di buon occhio gli impegni e i lavori delle nuore.

La donna deve badare alla famiglia. Questa è una considerazione vecchia di secoli che è difficile da eliminare, anche se la donna sta facendo dei progressi. Sembra che la stessa Michelle Hunziker si sia ritrovata a scontrarsi con questa triste realtà. Del resto, Tomaso Trussardi è l’erede di una famiglia milionaria, che aveva grandi aspettative su di lui e su chi dovesse essere la sua compagna. Così, il fidanzamento con la show girl è stato guardato con delusione sin dal primo momento. Lo ha spiegato Francesca Zamarelli, esperta di community, nel corso di una intervista a RTL.

“Maria è una donna importante dei circoli dell’alta società, e gestisce la casa di moda Trussardi. Lei non rilascia interviste. Probabilmente voleva qualcos’altro per suo figlio oltre una show girl bionda che è cosi tanto nei media”. Michelle Hunziker è molto impegnata non soltanto sul piccolo schermo, dove è una importante protagonista Mediaset e conduce Striscia la Notizia e All togheter now. Ma anche sui social network, dove sponsorizza la sua linea di prodotti per il benessere della donna, Goovi. Ogni giorno intrattiene i suoi follower con spiegazioni e con storie divertenti.

Tomaso Trussardi, dal suo canto, è sempre stato molto riservato. Ben poche volte lo abbiamo visto comparire nelle storie di Michelle Hunziker, rispettosa della sua privacy. Ma si dice che i due abbiano litigato più di una volta a causa della famiglia. Lei lo avrebbe accusato di essere semplicemente il ‘figlio di una madre ricca’. In passato, la bella bionda della tv è intervenuta a cercare di placare le voci riguardo una lite con sua suocera: “E’ stato riferito che c’è una sorta di rivalità tra noi, ma questa è una totale sciocchezza. Al contrario, ci amiamo tantissimo”. Oggi però queste voci tornano a galla.

