michelle-hunziker-e-trussardi-insieme-alla-festa-di-compleanno-della-figlia-celeste,-la-foto-che-postano-fa-capire-che-… 

Quella di ieri 8 Marzo 2022 è stata una giornata molto importante per Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi . L’ex coppia si è infatti riunita per festeggiare il settimo compleanno della loro piccola Celeste, conosciuta da tutti semplicemente come Cece. Proprio in tale occasione Tomaso e Michelle sono riapparsi per la prima volta dopo la separazione uno al fianco dell’altro. E nello specifico tale immagine che è stata condivisa sui social dalla conduttrice svizzera ha lasciato intravedere come tra i due sia davvero tornato il sereno.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme alla festa di compleanno della figlia Celeste

Ha compiuto 7 anni proprio ieri, nella giornata della festa della donna, la primogenita di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Stiamo parlando nello specifico della piccola Celeste soprannominata dalla famiglia e dagli affetti più cari semplicemente Cece. Per lei mamma Michelle e papà Tomaso hanno organizzato una bellissima festa ricca condivisa insieme alle persone più care. Tra i vari invitati era presente la sorella maggiore Aurora Ramazzotti accompagnata al party dal migliore amico Tommaso Zorzi. Una festa bellissima ricca di momenti di divertimento anche per i grandi, come ad esempio un bellissimo spettacolo di hula hoop e poi ancora balli, karaoke ecc.

Lo foto di famiglia pubblicata sui social da Michelle Hunziker

La bellissima Michelle proprio ieri ha poi condiviso sui social una fotografia di famiglia. Nella foto in questione è presente la festeggiata Celeste, la sorellina Sole e poi ancora mamma Michelle e papà Tomaso. Proprio quest’ultimo poggia una mano sulla spalla dell’ex moglie che appare piuttosto sorridente. Un bellissimo scatto di famiglia che lascia quindi intravedere come realmente tra i due ex coniugi i rapporti siano sereni come hanno sempre dichiarato.

Le parole di Michelle intervistata da Chi

Proprio di recente Michelle Hunziker ha rilasciato una lunga intervista a Chi nel corso della quale ha affrontato anche l’argomento relativo alla separazione da Tomaso Trussardi. A tal proposito aveva di preciso dichiarato “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene”.