michelle-hunziker-ed-eros-ramazzotti-stanno-insieme?-silenzio-rotto-dal-cantante

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono di nuovo insieme? Il cantante rompe il silenzio

Dopo lo spiazzante e inaspettato annuncio con cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciavano la fine del loro matrimonio il gossip si accesso non solo sui motivi della rottura ma anche e soprattutto su un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due sono stati insieme nei primi anni ’90, dal loro amore è nata Aurora Ramazzotti e per anni hanno fatto sognare i fan che non si sono mai arresi alla loro separazione e che adesso che sono entrambi single (anche Eros Ramazzotti si è lasciato mesi fa con la seconda moglie la modella Marica Pellegrinelli) sperano in un ritorno di fiamma. Ma come stanno le cose? Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono ritornati di nuovo insieme? Per il momento pare proprio di no ed a rompere il silenzio è stato il cantautore romano.

Eros Ramazzotti smentisce il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker: “Non sono fidanzato, sono libero”

Nel dettaglio Eros Ramazzotti in alcune stories su Instagram ha rotto il silenzio dichiarando:

“Non sono fidanzato, sono libero.”

E poi inquadrando un uomo che era con lui ha aggiunto:

“Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free”.

Insomma Eros Ramazzotti, smentendo di essere fidanzato con la ragazza in questione si è dichiarato libero e single e dunque ha smentito il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non stanno di nuovo insieme, almeno per il momento.

Michelle Hunziker si separa da Tomaso Trussardi: “Modifichiamo il nostro progetto di vita”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine della loro relazione con un comunicato Ansa nei giorni scorsi. Entrambi hanno dichiarato: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita.”

