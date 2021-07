michelle-hunziker-festeggia:-“finalmente-insieme”,-l’incontro-speciale

Michelle Hunziker festeggia sui social: “Finalmente insieme”, la vacanza insieme a Ilary Blasi e Nicola Savino

L’ultima stagione televisiva è sicuramente stata davvero molto intensa anche per Michelle Hunziker, la quale ha dovuto far fronte ai tanti imprevisti e alle tante limitazioni scaturiti dalla pandemia per portare a termine un’altra edizione di Striscia la Notizia. Adesso, com’è noto, la rivedremo in autunno con All Together Now, ma non prima di essersi concessa meritatamente una bella vacanza. Scorrendo il suo profilo Instagram, infatti, incappiamo nel suo ultimo post: una foto che la raffigura sorridente su un’imbarcazione e in ottima compagnia. Michele Hunzier festeggia:

Finalmente insieme! Il gruppo giusto nel posto giusto.

Con lei, infatti, ci sono anche Ilary Blasi e Nicola Savino, un incontro speciale senza ogni dubbio. Fa piacere vedere dei protagonisti assoluti della nostra televisione così affiatati fuori dal contesto lavorativo. Non vediamo l’ora di rivederli all’opera.

Michelle Hunziker in Sardegna, non soltanto vacanza: lo shooting fotografico

Abbiamo già visto, dunque, che dopo le fatiche dell’ultima stagione di Striscia la Notizia Michelle Hunziker ha deciso di concedersi un po’ di meritato relax. La showgirl, attraverso il proprio profilo Instagram, si è mostrata in compagnia, tra gli altri, di Ilary Blasi e Nicola Savino. Da alcune sue stories, però, apprendiamo che la conduttrice si è recata in Sardegna anche per un impegno di lavoro. Lei stessa ci informa con la sua solita, inconfondibile ironia:

Ragazzi sono le 9.39, è uscito il sole e abbiamo finito il nostro shooting. Siete dei grandi! Cioè 9.39, abbiamo iniziato alle 8.

Michelle Hunziker, lo scherzo si Ilary Blasi: “Voglio rubarle tutti i followers”

Di recente, Michelle Hunziker aveva preso il posto di Gerry Scotti. Adesso, invece, dalla Sardegna, attraverso i social la conduttrice ci regala un momento di leggerezza. Ilary Blasi, in sua compagnia, prende il suo telefono e scherza: