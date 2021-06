Michelle Hunziker: “Italia o Svizzera? Ho il cuore diviso a metà”, ecco quale squadra tiferà stasera

Stasera tutta Italia sarà pronta a tifare gli Azzurri impegnati nel match contro la Svizzera. E che potrebbe, dopo sei giorni dalla cerimonia di apertura degli Europei, assicurare alla squadra di Roberto Mancini la qualificazione agli ottavi dell’Europeo. Tra questi tifosi c’è un’italiana molto nota che rivela di avere il cuore spaccato a metà: da una parte le origini svizzere; dall’altra gran parte della vita vissuta in Italia. Stiamo parlando di uno dei volti più noti della televisione italiana: la conduttrice, attrice, cantante ed ex modella svizzera (e remote origini indonesiane) con cittadinanza italiana Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker col “cuore spezzato” per Italia Svizzera

Michelle a poche ore dalla partita tra Italia Svizzera – che appunto si gioca questa sera alle 21.00 allo stadio Olimpio di Roma– ha confessato ai suoi quasi 5 milioni di follower su Instagram tutta la sua emozione per la grande sfida calcistica tra i due Paesi, che per lei è più divisiva che mai:

Tutti parlano della partita di stasera tra Italia Svizzera. Siamo tutti con il fiato sospeso e la sottoscritta è con il cuore spezzato. Chi tiferò questa sera? È veramente tosta. Io sono l’unica svizzera che è venuta a fare il pieno in Italia, per cui all’Italia devo tutto. Ho il mio cuore e la mia anima che appartengono a questo Paese. Eppure non posso negare di aver avuto un ottimo imprinting e una bellissima infanzia in quel meraviglioso Paese che è la Svizzera.

Michelle indifferente al risultato

Hunziker sempre attraverso le sue Instagram stories, sostiene di dover affrontare la partita come “una madre che vede sfidarsi due figli“. Per poi aggiungere che a prescindere dal risultato lei è felice: “Se vince l’Italia sono felice e sono la prima a festeggiare. Se vince la Svizzera non è che son triste. Basta sempre affrontare la cosa in maniera positiva“. Le risponde il collega di Striscia la Notizia Alessio Giannone, in arte Pinuccio: “Michelle Hunziker, lo so siamo amici, non ti arrabbiare, ma anche se arrivate secondi va bene lo stesso“. La conduttrice gli risponde mettendo in discussione le sue previsioni: “Caro Pinuccio rispondi. Ma tu sei sicuro al 100% di quello che dici? Io non ne sarei così sicuro, vedremo…“

Chi tifa Michelle Hunziker

Michelle, che è divisa tra i suoi due pezzi di cuore, l’Italia e la Svizzera, dentro di sé ha una preferenza e alla fine non riesce a trattenersi e la rivela. Sempre con delle stories, prima condivide una foto di lei in Svizzera in compagnia di una classica mucca da latte sulle note di Heidi, con scritto: “In Svizzera c’è una parte di me“. Ma poi con Rino Gaetano e la sua “Ma il cielo è sempre più blu” lo ammette e dice chi tifa realmente: “Il mio cuore alla fine batte per l’Italia. Forza!“