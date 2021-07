Michelle Hunziker, la sorpresa inaspettata illumina i suoi occhi Michelle Hunziker ha ricevuto un regalo speciale dal marito Tomaso Trussardi. In questi giorni per loro non c’è alcuna ricorrenza speciale eppure l’uomo dei sogni di ogni donna le ha fatto recapitare delle meravigliose rose rosse. E’ stata una sorpresa inaspettata, Michelle si è mostrata ai […]

L’articolo Michelle Hunziker, regalo da pelle d’oca da parte del marito Tomaso Trussardi (FOTO) proviene da KontroKultura.