michelle-hunziker-senza-parole:-“dopo-10-anni-arrivano”,-il-gesto-del-marito

Michelle Hunziker emozionata: il gesto del marito Tomaso Trussardi la lascia senza parole

Michelle Hunziker è una delle conduttrice di punta di Canale5 nella prossima stagione televisiva, infatti, sarà nuovamente dietro il bancone di Striscia la notizia con Gerry Scotti ed anche in prima serata al timone di All Together Now. La showgirl e conduttrice italo-svizzera, però, è molto serena e fortunata anche dal punto di vista sentimentale, da anni è sposata con Tomaso Trussardi dalla cui unione sono nate le due figlie Sole e Celeste. E proprio l’imprenditore ha compiuto un gesto che ha lasciato senza parole Michelle Hunziker che l’ha condiviso sui social.

Michelle Hunziker senza parole: “Dopo 10 anni arrivano ancora delle rose”, la sorpresa del marito

Nel dettaglio, Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram si è mostrata emozionata perché il marito Tomaso Trussardi le ha regalato un bellissimo mazzo di rose rosse. La conduttrice di All Together Now (le cui repliche subiranno delle variazioni sul palinsesto di Canale5), inoltre, sul noto social ha commentato:

“E se dopo 10 anni arrivano ancora delle rose …. senza un motivo…semplicemente così….a noi donne brillano gli occhi.. “

postando anche la foto visibile in apertura in cui appare con il bouquet di rose in mano regolatole dal marito.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vita privata: storia d’amore lunga 10 anni

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno insieme da più di 10 anni, nello specifico la storia d’amore tra la conduttrice e l’imprenditore è iniziata nel 2011, la coppia si è sposata il 10 ottobre del 2014 e dalla loro unione sono nate due bambine, Sole nel 2013 e Celeste nel 2015. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker appaiono felici e sereni ad ancora innamorati, sui social infatti documentano spesso la loro vita privata. La conduttrice, inoltre, com’è noto ha anche un’altra figlia già grande Aurora, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti.

