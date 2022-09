Michelle Hunziker svela tutto: “Tomaso Trussardi mi ha messo le corna proprio con lei. Ecco perché è finita”

Michelle Hunziker ha pubblicato una storia su Instagram che sembra proprio una frecciatina a Tomaso Trussardi, suo ex marito. Anche se adesso il mondo del gossip è completamente assorbito dal divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, non dobbiamo e non possiamo dimenticare che quest’anno anche la show girl tedesca è tornata single e sulla piazza. Ancora oggi, però, non si conoscono i veri motivi che l’hanno spinta a questa decisione. Dopo mesi dall’evento sembra essere spuntato un nuovo indizio, che ci fa pensare a molte, moltissime, corna ricevute.

Michelle Hunziker ha pubblicato un video in cui è in montagna, e cammina inseguita da tantissime capre. Gli animali sono tutti dotati di corna grandi e imponenti e le vanno dietro come se lei fosse il loro pastore. Ad accompagnare il post, la donna ha scritto: “Mi seguono.. Evidentemente ce le ho nel dna. Heidi spostati”. Diventa lecito domandarsi quindi se la show girl si riferisca allo spirito da contadina o proprio alle corna. Soprattutto perché le immagini devono essere state riprese tempo fa, quando è stata ospite nell’agriturismo Ferdy Wild. Ma allora perché pubblicarlo solo adesso?

In molti ci hanno trovato proprio un collegamento con Tomaso Trussardi. Da quando è stato annunciato il suo divorzio con Michelle Hunziker, l’uomo è sempre stato avvistato in compagnia di donne bellissime e influenti. Ma l’ultima è quella che potrebbe aver scatenato la reazione della presentatrice. Infatti il rampollo della casata di moda è stato paparazzato da Diva e Donna mentre era in barca, in Costiera Amalfitana, con Ruzwana Bashir. Lei è una imprenditrice inglese che ha fondato Peek, una importante compagnia di viaggi che ha sede a San Francisco in America.

Stiamo parlando di una donna d’affari con una brillante carriera, che nel 2012 è stata anche selezionata da Forbes nell’elenco delle Under 30 nell’ambito della tecnologia. Ruzwana Bashir è conosciuta anche per aver deciso di raccontare, nel corso di un’intervista per il The Guardian, di essere stata vittima di abusi. Sembra proprio il tipo di persona che potrebbe aver scatenato la gelosia di Michelle Hunziker. E’ stata paparazzata insieme a Tomaso Trussardi mentre erano al largo della costa di Amalfi. Nessun atteggiamento equivoco tra i due: niente baci appassionati o carezze.

Ma una lunga conversazione informale che lascia pensare ci sia un serio interesse tra i due. Soltanto dopo aver visto le fotografie del suo ex marito in compagnia di questa bella e affascinante donna, Michelle Hunziker ha deciso di condividere il famoso video con le caprette. Che sia un segnale? Che la donna si sia innervosita al punto da voler svelare più dettagli riguardo il comportamento di Tomaso Trussardi nei suoi confronti? Finora la show girl aveva mantenuto un grande riserbo riguardo il suo divorzio. Ma gli equilibri di una donna gelosa sono spesso precari e adesso potrebbe cambiare atteggiamento.

Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Michelle Hunziker svela tutto: “Tomaso Trussardi mi ha messo le corna proprio con lei. Ecco perché è finita” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.