michelle-hunziker-svela-un-clamoroso-retroscena-sul-rapporto-con-eros:-“costretta-a-farlo”

La showgirl Michelle Hunziker ha svelato un clamoroso retroscena sul rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti, ecco di che cosa si tratta.

La splendida Michelle Hunziker (Getty Images)

Michelle Hunziker è una showgirl amatissima dal pubblico italiano. Attualmente è sposata con Nicola Trussardi dal 2014, imprenditore, molto riservato sui social. I due, hanno avuto due figli: Sole e Celeste, rispettivamente di otto e sei anni.

Ma, tutti sanno, che in passato la conduttrice svizzera è stata fidanzata e poi sposata con Eros Ramazzotti. I due si conobbero nel 1995 e si sposarono nel 1998. Dalla coppia nacque, nel 1999, Aurora Ramazzotti, attualmente conduttrice e già immersa a pieno nel mondo dello spettacolo.

Anche Eros Ramazzotti si era rifatto un’altra famiglia, infatti nel 2014 si è sposò con Marica Pellegrini ma il loro matrimonio terminò nel 2019. La coppia ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di dieci e sei anni.

Michelle Hunziker spiega come mai è finita con Eros Ramazzotti.

Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha fatto sognare tutti quanti e sembrava essere destinato a durare per sempre. Poi, improvvisamente, nel 2002 arrivò la separazione e nel 2009 il definitivo divorzio. La motivazione ufficiale della loro rottura non è mai stata resa nota, infatti è sempre stato un mistero.

Qualche tempo fa, la showgirl svizzera, ammise di aver fatto parte di una setta che l’aveva completamente plagiata e da cui non sapeva più come uscire fuori. Questa setta le faceva fare cose che lei non voleva fare e la costringeva a prendere continuamente decisioni drastiche, tra cui anche qualcuna che riguardava il suo allora marito.

Ecco le sue parole:

“Per controllarmi mi hanno allontanato dagli affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro“.

Quindi, il celebre matrimonio tra i due terminò a causa della setta e non per motivi legati alla loro relazione nello specifico.