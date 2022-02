michelle-impossibile,-dopo-la-trasmissione-eros-ramazzotti-scrive-un-post-da-brividi

Nella serata di ieri, mercoledì 16 febbraio 2022 è andata in onda la prima puntata di Michelle Impossibile. E’ stata sicuramente una grande serata fatta di musica, di spettacolo, ma anche e soprattutto tante emozioni. Sul finire della puntata, sembra che ci sia stato un momento davvero speciale. Chi ha avuto modo di vedere la puntata sa bene a cosa ci riferiamo, ovvero al momento in cui Eros Ramazzotti è entrato in studio.

Michelle Impossibile, grande successo per lo show della conduttrice

L’entrata in studio di Eros Ramazzotti è stata per tutti una vera sorpresa, soprattutto per tutti i fan della coppia, che sperano ancora che i due possano tornare insieme. I due si sono divertiti insieme sul palco, hanno dato vita ad un siparietto molto simpatico ma soprattutto molto emozionante. Hanno anche cantato insieme sulle note di una canzone molto significativa per entrambi, ovvero il brano intitolato Più bella cosa non c’è, scritta per Michelle proprio dal suo ex marito.

Eros canta Più bella cosa non c’è e poi bacia Michelle sulla bocca

Poi ad un certo punto, è addirittura arrivato il bacio, un qualcosa che ha lasciato davvero tutti senza parole. Ciò nonostante, entrambi sembra abbia voluto sottolineare più di una volta che sono soltanto amici e che tra di loro non c’ è assolutamente nulla. In molti sui social hanno commentato e condiviso queste immagini. Ad ogni modo, nessuno dei due sembra aver ricondiviso i post in cui sono stati taggati, ma Eros sembra aver fatto un gesto molto importante. Il cantante, sembra abbia voluto scrivere un post che ha pubblicato su Instagram.

Le citazioni di Eros su Instagram e il chiaro riferimento all’ex moglie

Seppur senza alcun riferimento esplicito, in molti hanno pensato che effettivamente quel post fosse riferito alla moglie. Da notare, anche l’orario in cui il post è stato scritto, intorno alla mezzanotte. Si tratta di due citazioni che sono apparse però come un vero e proprio riferimento alla sua ex moglie.”Due cose ci salvano nella vita amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili (Tarun Tejpal)”. Questa la prima citazione. E poi ancora il cantante sembra aver condiviso una citazione di Vasco Rossi.”Amo la vita, quella libera dai pregiudizi, dalle invidie, quella vita fatta così, quella vita come Steve McQueen (Vasco)”. E voi, cosa ne pensate di queste citazioni?