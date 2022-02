michelle-impossible,-dopo-il-bacio-tra-eros-e-michelle,-tomaso-trussardi-ha-una-reazione-durissima-sui-social

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due ex coniugi sul palco della nuova trasmissione condotta dalla Hunziker ovvero ‘Michelle Impossible’ si sono mostrati molto complici ed affiatati. E proprio questa loro complicità ha fatto sognare i telespettatori ma allo stesso tempo sembrerebbe aver ferito qualcuno. Di chi stiamo parlando? Dell’ex marito della bella Michelle ovvero Tomaso Trussardi il cui gesto fatto nelle scorse ore sta facendo tanto discutere.

Grande complicità tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

E’ andata in onda lo scorso mercoledì 16 febbraio 2022 su Canale 5 la prima puntata di Michelle Impossible. Stiamo parlando del nuovo programma condotto dalla Hunziker che in occasione della prima puntata ha ospitato diversi personaggi dello spettacolo e della musica. Tra questi anche l’ex marito della stessa Michelle ovvero Eros Ramazzotti. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di persone, le stesse che nel corso degli anni hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. Per dieci anni però la conduttrice è stata sposata con l’imprenditore Tomaso Trussardi dal quale si è separata alcune settimane fa. Da quel momento in poi, dato il riavvicinamento della Hunziker a Ramazzotti , in tanti hanno iniziato a parlare di ritorno di fiamma. In realtà i diretti interessati hanno più volte negato tali gossip sostenendo di essere solamente amici oltre che i genitori di Aurora.

Il bacio tra Eros e Michelle

Proprio in occasione della presenza di Eros nel programma Michelle Impossible ecco che i due hanno ancora una volta voluto precisare di essere solamente amici. Ma non sono mancati gli abbracci affettuosi e lo scambio di attenzioni. Ad un certo punto, poco prima che Eros iniziasse a cantare una delle sue canzoni più famose scritta proprio per l’ex moglie ovvero ‘Più bella cosa’ ecco che i due si sono avvicinati scambiandosi un bacio a stampo. Un bacio di cui si sta tanto parlando, che da quel momento ha fatto il giro del web e che ha fatto sognare tutti compresa la stessa Aurora sicuramente molto felice di vedere i genitori così vicini.

La reazione di Tomaso Trussardi

Non tutti però sembrerebbero aver gradito, ed è questo il caso dell’ex marito della Hunziker ovvero l’imprenditore Tomaso Trussardi che proprio alcune settimane fa si era espresso su Ramazzotti lanciandogli una bella frecciatina. In quell’occasione l’uomo aveva dichiarato “So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”. Dopo il bacio a stampo che Eros e Michelle si sono scambiati ecco che Tomaso sembrerebbe avere avuto una reazione piuttosto dura. Secondo alcuni rumors infatti sembrerebbe aver tolto il segui su Instagram sia all’ex moglie ma anche ad Aurora Ramazzotti. Le due donne commenteranno oppure no quanto accaduto?