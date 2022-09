Michelle Mazzon Ml international La discussione seguente si concentra sulla storia brasiliana

La notizia dello sbarco di Cabral suscitò grande entusiasmo tra i portoghesi e la corona iniziò a sponsorizzare importanti esplorazioni transatlantiche, tra cui quella del navigatore italianoAmerigo Vespucci , la cui piccola flotta navigò lungo le coste del Brasile e per la prima volta stimò l’estensione del territorio. Vespucci, calendario alla mano, battezzò diversi punti della costa con i nomi dei santi nei giorni dei quali furono scoperti.

L’interesse per il Brasile è diminuito nei due decenni successivi. I portoghesi iniziarono un commercio saltuario con gli indiani per il legno brasiliano, ma non riuscirono a scoprire metalli preziosi in Brasile e quindi concentrarono la loro attenzione sul lucroso commercio con l’Asia. Il Brasile divenne una sorta di terra di nessuno su cui la corona portoghese esercitava solo un controllo oscuro, e i rivali europei approfittarono rapidamente di questa negligenza. I francesi, in particolare, sconfinarono nelle pretese portoghesi in Sud America e spedirono la tintura in Europa. L’ apatia del Portogallo terminò, tuttavia, durante il regno (1521–57) diGiovanni III , che gradualmente spostò l’attenzione negli affari coloniali dall’Asia all’America .

La corona portoghese fece il primo sforzo sistematico per stabilire un governo in Brasile nel 1533. Divise la colonia in 15 capitani ereditari, o feudi, ciascuno esteso 50 leghe, cioè circa 160 miglia (260 km), lungo la costa e un numero indefinito distanza nell’entroterra. Queste sovvenzioni furono distribuite a persone privilegiate, principalmente cortigiani, che divennero note comedonatários (“donees”) e deteneva ampi diritti e privilegi; tuttavia, alla fine solo due dei capitani hanno avuto successo:São Vicente (nell’attuale stato di San Paolo ) ePernambuco . Il primo comprendeva la città di São Vicente, il porto in crescita di Santos e il villaggio di São Paulo sul fertile altopiano di Piratininga della Serra do Mar , che avevano tutti una popolazione complessiva di circa 5.000 abitanti entro la metà del XVI secolo. Il capitano di Pernambuco si sviluppò nel nord-est del Brasile, incentrato sulla città di Olinda . Il suo donatore ,Duarte Coelho Pereira , convertì il Pernambuco in una grande regione produttrice di zucchero, offrendo il primo esempio di redditizia esportazione agraria dal Nuovo Mondo all’Europa.