Ex Alice Cudicini nella serie I Cesaroni Micol Olivieri negli ultimi anni si è allontanata dal set per dedicarsi alla famiglia. Molto giovane è diventata mamma di due bambini Arya, 6 anni, e Samuel Ermes, 3 ed è felice insieme all’uomo della sua vita il calciatore Christian Massella che ha sposato nel 2014. Una famiglia perfetta che la giovane Olivieri tutela e protegge come possibile.

Micol Olivieri nuovo look: “Passione unica!”

Nonostante non appaia in tv da qualche tempo Micol è molto attiva sui social, testimonial di uno o più brand a cui dedica più di un post in questa sua attività coinvolge anche la sua famiglia a cominciare dalla figlia Arya che a quanto pare piace molto giocare con la mamma a fare la modella. Molto amante del suo look Micol sceglie sempre i suoi outfit con estrema cura. Non è un segreto inoltre che lo scorso dicembre la giovane artista si sia sottoposta ad un intervento al seno coinvolgendo tutti i suoi fans.

In queste ore l’Olivieri ha condiviso il suo nuovo taglio e colore di capelli: l’attrice ha scelto un biondo Stoccolma sfumato che incanta e che è stato molto apprezzato dai followers che l’hanno riempita di complimenti. A realizzare il look l’hair stylist fedele di Micol: “Un’amicizia che dura da 7 anni, passione unica” così ha ringraziato l’attrice il suo amico che le ha cambiato decisamente look ma soprattutto l’espressività visiva rendendola ancora più bella.

Micol Olivieri: “Parliamo d’amiche…”

Per il momento l’unico canale di contatto con i suoi fans Micol Olivieri lo ha trovato nei social, il suo account Instagram ha un seguito non indifferente e per l’attrice questo è molto importante. Spesso a Instagram l’ex Alice de I Cesaroni affida anche sue riflessioni personali e rivela alcuni suoi stati d’animo.

Sorridente e entusiasta della vita in questi giorni Micol ha reso nota la sua idea sull’amicizia affermando d’essere una persona che da sa dare e ricevere ma anche capace di saper lasciare andare quando ce n’è bisogno: “Parliamo di amiche ❤️Ho sempre pensato che non esista una persona per la vita (o forse è molto raro averne una al proprio fianco per sempre), ma piuttosto credo che la vostra vita possa essere un lungo cammino fatto di tanti incontri. Non ho MAI rinnegato nessuno, anche se …”