Microapartamentos: aluguel médio de imóvel com até 30m² em Porto Alegre é de R$ 860, aponta estudo

O preço médio do aluguel de apartamentos com até 30m² em Porto Alegre, também chamados de microapartamentos, é de R$ 860, aponta estudo do QuintoAndar. O valor está entre os mais acessíveis das oito capitais pesquisadas. Porto Alegre só perde para Fortaleza, com R$ 650, o menor valor.

De acordo com o economista do QuintoAndar, Vinicius Oike, “os microapartamentos, os apartamentos mais compactos, são uma tendência a nível global” e refletem “mudanças demográficas”, considerando famílias menores, pessoas preferindo morar sozinhas, e “mudanças de geração”.

“Esse público de microapartamentos é um público mais jovem, que está priorizando outras coisas, que quer ter uma melhor praticidade, acessibilidade no dia a dia, então, prioriza morar mais próximo do trabalho, morar mais próximo do local de estudo, quer ter apartamento mais prático, apartamento menor, que acaba tendo uma manutenção mais simples, uma manutenção mais fácil.”

Aluguel médio nas principais capitais

Fortaleza R$ 650

Porto Alegre R$ 860

Belo Horizonte R$ 1.065

Rio de Janeiro R$ 1.095

Brasília R$ 1,2 mil

Curitiba R$ 1,3 mil

Salvador R$ 1,4 mil

São Paulo R$ 1,9 mil

De acordo com Oike, existe oferta e demanda crescentes por esses apartamentos compactos e Porto Alegre segue esse padrão. Ele destaca que no mercado na capital gaúcha, a dinâmica do aluguel é mais estável quando comparado com o Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte.

“Eu acho que um dos fatores que explica um pouco essa estabilidade nos preços de aluguéis em Porto Alegre é a dinâmica um pouco demográfica da cidade e até pouco de migração. A cidade não tem crescido muito em termos de população nos últimos 10, 15 anos”, afirma o economista.

Oike ressalta que esse movimento em torno de unidades menores acontece de forma localizada nas cidades. “A gente está olhando para bairros que são mais centrais, bairros que têm uma acessibilidade boa e bairros que permitam que a pessoa também faça muita coisa a pé.”

Dentro de Porto Alegre, os bairros citados pelo economista são Cidade Baixa e Bom Fim, “que permitem mais essa vida urbana, que se consegue numa farmácia, restaurante, uma cafeteria, você está próximo do Centro, próximo, provavelmente, do seu local de emprego, próximo ao local de estudo.”

O economista aponta que Porto Alegre tem nível de renda similar ao de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, mas com preços do mercado imobiliário mais baixos, apresentando “mais equilíbrio entre renda e preços.” A Capital, segundo a pesquisa, tem o menor percentual de comprometimento de renda com o aluguel de um microapartamento, quase 14%.

Comprometimento de renda com aluguel

Salvador – 33,7%

São Paulo – 27,6%

Curitiba – 18,4%

Belo Horizonte – 18,2%

Brasília – 17,5%

Fortaleza – 16,9%

Rio de Janeiro – 15,4%

Porto Alegre – 13,6%

Dados do estudo mostram ainda que esses imóveis têm a maior rentabilidade, de 0,54% ao mês. Os imóveis de um quarto, com área maior que 30 m², por exemplo, possuem potencial de rentabilidade de 0,47% ao mês. A liquidez, que significa a rapidez no tempo de negociação, dos microapartamentos também é maior do que outros tipos de unidades, revela o levantamento.

“Muitos proprietários desses microapartamentos são pessoas que estão buscando uma fonte de renda complementar. E, justamente por serem unidades que tem uma liquidez boa, costumam ficar pouco tempo paradas no mercado”, explica.

Segundo o QuintoAndar, a base de dados analisada é composta por diferentes fontes de informações: dados governamentais, como o IBGE, entidades da sociedade civil organizada, instituições de ensino, e de empresas privadas.

