Microexplosão destelha igreja e causa estragos em SC, diz Defesa Civil

Fenômeno atingiu a cidade de São João do Itaperiú, no Vale do Itajaí, no domingo. Não há informações sobre feridos. São João do Itaperiú, no Vale do Itajaí, na manhã desta segunda-feira (27)

Guilherme Barbosa/NSC TV

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou na manhã desta segunda-feira (27) que uma microexplosão, com ventos de 75 km/h, foi responsável por destelhar casas e uma igreja, além de causar outros estragos no Estado. O fenômeno atingiu a cidade de São João do Itaperiú, no Vale do Itajaí, no domingo (26). Não há informações sobre feridos.

Segundo a prefeitura, a chuva teve início às 15h. Cerca de uma hora depois, uma rajada de vento destelhou casas, derrubou árvores e interrompeu o fornecimento de energia elétrica na região. As aulas na rede estadual e municipal foram canceladas e as unidades que foram atingidas passarão por reparos.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado e informou que postes também caíram no município. Uma estrutura para gerenciar a situação foi montada na cidade e a Defesa Civil de Santa Catarina foi até a região para prestar apoio.

São João do Itaperiú é atingida por microexplosão em SC

Reprodução/Redes Sociais

Inaugurada como capela em 1916, a igreja foi reconstruída em 1945. Além do telhado, alguns móveis no interior do prédio foram atingidos. Por conta da situação, o município estuda decretar situação de emergência.

SC tem o maior número de áreas de risco para desastres do Brasil

O que é microexplosão, fenômeno que causou destelhamentos em SC

São João do Itaperiú após temporal no domingo (26)

Reprodução/Redes Sociais

Microexplosão

A Defesa Civil usou imagens do radar meteorológico de Lontras, na mesma região, para classificar o fenômeno. Conforme o órgão, os temporais foram provocados por um sistema de baixa pressão no Sul do Paraguai e o fluxo de calor e umidade vindo da região amazônica.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

valipomponi