microfono-professionale-razer-al-minimo-storico

Che vogliate lanciarvi nel mondo dello streaming, o semplicemente avere conversazioni chiare con i vostri compagni di squadra, Amazon ha la soluzione per voi. Il portale leader dell’e-commerce oggi propone al minimo storico il Razer Seiren Mini, un microfono di professionale ideale per ogni appassionato di videogiochi.

Microfono Razer Seiren Mini: caratteristiche tecniche

Il microfono è stato pensato appositamente per i giocatori più esigenti. L’angolo di cattura ristretto infatti permette di riprendere esclusivamente la voce del giocatore, escludendo il rumore esterno provocato ad esempio da mouse e tastiera. Questo non impedisce però una registrazione professionale con alti cristallini e bassi profondi. Si tratta inoltre di un dispositivo estremamente compatto, comodo da tenere sulla scrivania grazie ad un ingombro ridotto. Tuttavia in caso di streaming la base inclinabile può essere svitata per fissare il microfono ad un’asta direzionabile. Si tratta di uno strumento indispensabile soprattutto per chi è intenzionato a lanciarsi nel mondo dello streaming online su Twitch o YouTube. Il microfono è infatti compatibile con i maggiori software come Open Broadcaster Software (OBS) o XSplit.

Parlando proprio del supporto inoltre, l’inclinazione gli permette di essere regolato sull’angolazione ideale per la propria voce, in modo da ottimizzare la cattura in base al singolo giocatore. Il formato lo rende anche facilmente trasportabile nel caso in cui volessimo giocare o trasmettere in mobilità. Sta tranquillamente in uno zaino per laptop e potrà accompagnarvi in ogni avventura. Non manca infatti la funzione plug and play che lo rende pronto all’uso semplicemente collegandolo ad una porta USB. Da non sottovalutare infine la resistenza agli urti. Il supporto antiurto infatti protegge la registrazioni dai colpi accidentali durante le dirette o le fasi di gioco più concitate evitando eventuali disturbi nella trasmissione.

Oggi Amazon lo propone al prezzo più basso mai registrato, di soli 58,83 euro con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.

