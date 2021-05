Microsoft rimuoverà Flash da tutti i pc con Windows 10

La cancellazione definitiva e permanente cadrà tra giugno e luglio con un aggiornamento di sistema

(Foto: Adobe)

Nonostante si possa considerare come un software zombie in quanto non più funzionante e supportato, Adobe Flash è ancora presente a bordo di milioni di computer. Non perché si è affezionati, quanto perché ci si è banalmente dimenticato di disinstallarlo. Per questo motivo, la prossima estate Microsoft farà una pulizia automatica eliminando ogni traccia.

Adobe Flash è ormai parte del passato, un programma che ha rivestito un ruolo importante, ma che è stato fatto fuori in favore di alternative più snelle e sicure. Lo scorso 1 gennaio si è posta la pietra tombale sul software con la finestra di avviso che iniziava ad apparire per ricordare di rimuoverlo dal proprio computer. Una procedura opzionale, che è destinata presto a diventare obbligatoria e automatica.

Un passo necessario che è partito con la rimozione da parte di Microsoft del supporto Flash dal browser proprietario Edge e che proseguirà eliminando in modo permanente il plugin integrato con Windows. Per farlo si sfrutterà un futuro aggiornamento di sistema che dovrebbe essere reso disponibile tra giugno e luglio per Windows 10 e a stretto giro di posta anche per i vecchi os come Windows 8.1, Windows Server 2012 e Windows Embedded 8 Standard.

Nel dettaglio si sfrutterà il pacchetto kb4577586 che serve proprio a cancellare e impedire una successiva installazione di Flash, un’utilità che ora è facoltativa, ma che dal prossimo giugno sarà incluso negli update previsti solitamente tra la terza e la quarta settimana del mese.

Ricordiamo che Adobe Flash era stato per prima attaccato frontalmente da Apple per via di vari problemi di sicurezza, di sfruttamento delle risorse hardware e di instabilità. Dal 2016 è stato gradualmente sostituito da altri standard più efficienti e sicuri come html5 e webgl che propongono soluzioni moderne e flessibili. Per chi volesse fare un tuffo nel passato c’è l’immenso catalogo di giochini e animazioni salvati dal portale Internet Archive che ha messo in salvo un pezzo di storia di informatica, fruibile da tutti tramite un emulatore open-source.