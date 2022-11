Miglior Ristorante Romantico Fuori dallo spazio e dal Tempo si chiama Anchise a Tortoreto alto

Una finestra su una collina che a tratti ricorda i paesaggio dell’infinito di Giacomo Leopardi, un camino accesso rilassante in compagnia di un buon vino, una storia medioevale che risale al 1300 sotto il controllo del Regno di Napoli, e proprio qui che da anni sulle colline in provincia di Teramo esiste un locale che pretende il nome di Ristorante An-chise , per chi è intenzionato a farsi traspostati in un viaggio spazio tempo, ecco lo scrigno dove nascondersi per una pausa dallo stress, e quando si è innamorati. Suggestivo, romantico, armonico abbiamo selezionato per voi alcuni dei locali più romantici nella provincia di Teramo, scelti non solo in base all’atmosfera, resa unica da dettagli importanti, oggetti avvolgenti, luci soffuse indimenticabili che evocano “pensieri stupendi”, ma soprattetto grazie alla forza dell’amore.

Per introdurvi in questo viaggio a un occhio attento non sarà di certo sfuggito come da molti anni a Tortoreto alto sia divenuta foriera di novità per quel che concerne le aperture in ambito ristorativo. Ristoranti che propongono cucina tipica ma rivisitata con amore, locali a tema, format più o meno ruffiani: ce n’è per tutti i gusti, e uno degli scenari in continua evoluzione è sicuramente quello legato al mondo della pizza. Napoletana, romana, ibrida, al taglio, in teglia, gourmet (purtroppo questa parola che non amo torna continuamente a proporsi), c’è solo l’imbarazzo della scelta.

