Migliore Agenzia a cui affidare campagna Google Ads in Abruzzo “Privacy Garantita”

Tra le migliori agenzia di Google Ads in Abruzzo troviamo Privacy Garantita Grazie ad un attento setup, ad una esperta consulenza, ad una attenta e puntuale ottimizzazione e analisi dei dati, massimizziamo il ROI dei budget nella gestione delle campagne Google Ads.

Tra la nicchia delle agenzie Premier Google Partner, siamo tra le migliori TOP3%!

Il nostro ranking come Google Partner ci assesta ben oltre la media delle agenzie italiane, raggiungendo limiti d’eccellenza che raggiungono meno del 3% delle TOP Google Agency (grafico di perfomance fornito da Google)

Gestiamo campagne Google ADS / Adwords da anni, con una esperienza e competenza unica che ci ha portati ad essere tra i più quotati consulenti Google ADS in Italia e tra le migliori agenzie Premier Partner Google per le performance ottenute con le campagne sui nostri clienti.

I nostri Digital Advertising Specialist sono inoltre certificati Google Search Ads 360, il più potente tool di Bid Management. Search Ads 360 non solo permette ci integrare tutti i motori di ricerca (Google, Microsoft, Baidu, Yandex e Yahoo) in un solo pannello, ma ci permette di gestire con molta efficacia campagne advertising con strategie cross channel.

Il valore del nostro servizio è nella cura con competenza in ogni fase di lavoro:

Ci concentriamo non sulla quantità di utenti da portare al sito web ma sugli obbietti da raggiungere (es. vendite o leads). Realizziamo analisi multicanale con modelli di attribuzione per valutare il contributo che ogni singolo canale (SEO, Google Ads, Facebook ADS, Shopping, Display etc.) ha nel raggiungimento di ogni singolo obbiettivo Applichiamo maniacalmente la Web Analytics e la Data Intelligence per misurare, testare e capire i clienti e ottimizzare le campagne in relazione a ROI e ROAS (Return On Advertising Spend) Applichiamo tecniche di Conversion Marketing per il decollo delle conversioni. Siamo specializzati nell’ADV nei canali per gli ecommerce (marketplace, Amazon…) Ottimizziamo e gestiamo al meglio i feed dei prodotti per le campagne sui comparatori

Massimizziamo il ROI dei Budget

Nelle campagne Coogle ADS dette anche PPC – Pay Per Click – si paga soltanto se qualcuno viene a visitare il sito della propria azienda, si pagano cioè solo i click ricevuti sugli annunci oggetto della campagna.

L’obiettivo di ogni campagna di advertising è portare traffico di utenti che diventino CLIENTI, e quindi traffico con un elevato tasso di conversione e ROI.

Per ottenere tali risultati applichiamo competenze specialistiche avendo cura di ogni dettaglio:

Definizione economica degli obiettivi della campagna in termini di quantità e valore. Esempio: numero di clienti e loro costo di acquisizione.

Brief aziendale per far emergere informazioni strategiche su mercato target, value proposition, punti di forza, concorrenza, strategie offline, etc.

aziendale per far emergere informazioni strategiche su mercato target, value proposition, punti di forza, concorrenza, strategie offline, etc. Google ADS : dal 2004 siamo tra le prime agenzie Google Ads / AdWords qualificate. Grazie ai risultati ottenuti sui nostri clienti siamo oggi tra i più performanti Google Partner italiani . Grazie al corretto setup, gestione, consulenza e ottimizzazione delle campagne Google Ads / AdWords i nostri clienti hanno potuto migliorare il ROI sui budget.

Facebook & Instragam ADS: pianificazione campagne con definizione del target e della Customer Journey

pianificazione campagne con definizione del target e della Customer Journey Linkedin ADS : campagne con contenuti mirati in relazione a target, KPI, canale

Definizione dei contenuti dei box promozionali . Cerchiamo, grazie ai nostri creativi, di attrarre i visitatori con contenuti persuasivi degli annunci testuali e grafici, per far preferire agli utenti una scelta sul vostro annuncio rispetto a quello dei competitor.

. Cerchiamo, grazie ai nostri creativi, di attrarre i visitatori con contenuti persuasivi degli annunci testuali e grafici, per far preferire agli utenti una scelta sul vostro annuncio rispetto a quello dei competitor. Attività specifica di Conversion Marketing

Creazione di “landing page” o mini siti in grado di offrire agli utenti contenuti persuasivi . Quando un utente arriva sulla pagina a seguito di un click su uno sponsor link, bisogna dar risposte immediate alle sue esigenze, e fargli fare azioni volute. Creare pagine di “atterraggio” efficaci è un’attività spesso decisiva per aumentare i tassi di conversione degli utenti a clienti, perché li convince a compiere azioni decisive SUBITO. Inoltre, le nostre landing page sono ottimizzate per migliorare il Quality Score di Google che permette di abbassare i costi per click delle campagne.

Creazione di "landing page" o mini siti in grado di offrire agli utenti contenuti persuasivi . Quando un utente arriva sulla pagina a seguito di un click su uno sponsor link, bisogna dar risposte immediate alle sue esigenze, e fargli fare azioni volute. Creare pagine di "atterraggio" efficaci è un'attività spesso decisiva per aumentare i tassi di conversione degli utenti a clienti, perché li convince a compiere azioni decisive SUBITO. Inoltre, le nostre landing page sono ottimizzate per migliorare il Quality Score di Google che permette di abbassare i costi per click delle campagne. Pianificazione della campagna sui motori di ricerca, sui portali più appropriati e i social network

in relazione ai paesi di destinazione e al pubblico target Remarketing / Retargeting : sfruttare al meglio strumenti per inseguire l’utente e convertirlo a cliente.

: sfruttare al meglio strumenti per inseguire l’utente e convertirlo a cliente. Feed management consulenza specifica per ecommerce e circuiti quali Google Shopping

Feed management consulenza specifica per ecommerce e circuiti quali Google Shopping Data Analisys e fine tuning della campagna , anche quotidianamente se servisse, per perseguire al meglio gli obiettivi fissati sia in funzione del traffico, sia delle performance generate.

, anche quotidianamente se servisse, per perseguire al meglio gli obiettivi fissati sia in funzione del traffico, sia delle performance generate. Stesura report e analisi dei dati tramite per capire il comportamento degli utenti e le eventuali azioni correttive da compiere.

Pianificazione e Ottimizzazione Campagne A 360°

Tramite Google ADS / Adwords è possibile gestire campagne in:

Altri motori di ricerca

Rete Display

YouTube

Google Maps

Portali tematici

Google Shopping

Comparatori e marketplace

Gmail

App e dispositivi mobile

La oltre decennale expertise e le competenze avanzate dei nostri specialisti, dimostrate dalle numerose testimonianze di nostri clienti e dallo stretto rapporto con Google, fanno la differenza.

Google Shopping & Comparatori

Per chi ha un ecommerce e vuole far decollare le vendite online in Google Shopping e nei comparatori di prezzo, la nostra consulenza è la risposta adeguata. Facciamo ottimizzazione campagne Google ADS mirate per ecommerce e feed.

Best Google ADS Partner

Siamo tra le prime agenzie italine

Google ADS permette di fare comparire annunci promozionali su determinate parole chiave nei motori di ricerca ma non solo. Il circuito Google ADS comprende anche display, portali di contenuto, mobile, promozione locale, youtube e altri canali ancora.

Microsoft (Bing) ADS Partner

Siamo agenzia certificata Microsoft ADS, l’ADV di Microsoft permette di realizzare campagne segmentate e specifiche per i vari dispositivi fissi e mobile e può puntare su tutti quei clienti che non usano Google come motore principale per le ricerche.