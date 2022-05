Migliore Agenzia Campagna Google Ads Abruzzo ( GUIDA 2022 ) Privacy Garantita

Privacy Garantita CEO Cristian Nardi migliore agenzia in Abruzzo per pubblicità GOOGLE ASD Guida passo passo sotto forma di tutorial con semplici istruzioni per creare un account Google Ads (Adwords) gratuito, impostare la tua prima campagna pubblicitaria con un gruppo di annunci e scegliere le parole chiave con il keyword planner .

Pubblicare annunci negli annunci Google sembra complicato, ma è molto semplice . Prima di continuare a leggere, tieni presente che:

Se è la prima volta che senti parlare di Google Ads , dovrai dare un’occhiata alle informazioni di base , che troverai in Google Adwords per gestire i tuoi annunci pubblicitari online . Se non accedi ad Ads da molto tempo , scoprirai che molte cose sono cambiate . Puoi farti un’idea in Scopri passo dopo passo la nuova esperienza di AdWords .

Se hai già letto le informazioni iniziali, saprai che gli account Google Ads sono organizzati in 3 livelli : account , campagna e gruppi di annunci .

Nel seguente video di Google puoi imparare le chiavi principali per creare la giusta struttura di account per la tua azienda:

A seconda degli obiettivi del tuo progetto, i tipi di campagne disponibili sono:

Campagne sulla rete di ricerca : mostra i tuoi prodotti su Ricerca Google al momento giusto in modo che siano visti dai clienti con una chiara intenzione di acquisto Campagne con rendimento massimo o rendimento massimo : trova clienti di alto valore su tutte le reti Google. Campagne display : raggiungi i clienti su 3 milioni di siti e app con creatività accattivanti Campagne Shopping : mostra i tuoi prodotti ai clienti mentre cercano cosa acquistare

Campagne video : coinvolgi i clienti con vista, suono e movimento su YouTube e sulle TV connesse

Campagne universali per app : aumenta i download e aumenta il coinvolgimento con la tua app Campagne intelligenti : raggiungi facilmente i clienti con una soluzione completa

Campagna locale : aumenta il traffico dei clienti verso il tuo negozio fisico

Campagne discovery : incoraggia i clienti ad agire con annunci coinvolgenti

Di seguito hai un indice che ti permette di andare direttamente alla parte della guida che spiega come crearli .

In questo tutorial ti spiegherò più nel dettaglio le campagne di ricerca , che sono le più facili da configurare e hanno molti punti in comune con tutte le altre, che troverai anche spiegate una per una.

Andiamo lì !

Indice dei contenuti : Crea un account Google Ads Crea una campagna Imposta una campagna di ricerca Crea gruppi di annunci Crea annunci Imposta una campagna display Imposta una campagna video Imposta una campagna su Google Shopping La tua campagna Google Ads è pronta! Gestisci gli account AdWords Scopri come creare campagne con il miglior rendimento in Google Ads

Crea un account Google Ads

Per creare un account Google Ads, registrati semplicemente con un indirizzo email .

È semplice , gratuito e ti darà accesso a potenti strumenti come Keyword Planner , ma nel processo ti verrà chiesto di fornire i tuoi dati di fatturazione (una carta di credito ).

Se desideri utilizzare gratuitamente il pianificatore di parole chiave , scopri come creare un account Google Ads senza carta di credito .

Se il tuo obiettivo è creare campagne pubblicitarie in Google Ads , vai su https://ads.google.com e accedi con il tuo account Google .

Troverai una finestra di benvenuto con due opzioni a seconda della tua esperienza con Google Ads :

Aiutaci a trovare la soluzione Google Ads giusta per te

1.- PER LE PICCOLE IMPRESE : Raggiungi nuovi clienti che cercano aziende come la tua su Internet

Configurazione rapida in 5 passaggi

Risultati come più chiamate, azioni sul tuo sito web o visite alla tua posizione

La tecnologia intelligente di Google ottimizza automaticamente le tue campagne

2.- PER I MARKETER PROFESSIONALI : Scegli il tipo di annuncio e raggiungi nuovi clienti nei punti di contatto sul Web.

Impostazioni personalizzate

Obiettivi di marketing avanzati e misurazione

Gli esperti di Google ti aiutano a progettare il tuo piano media personalizzato