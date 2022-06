Migliore Agenzia Campagna Google ads Pescara, Teramo, Chieti, L’Aquila

Cristian Nardi CEO dalla privacy garantita migliore agenzia in Abruzzo e Pescara per la gestione Google ads riporta una guida completa Lo chef di fama mondiale Gordon Ramsay cucina per i suoi clienti, e dovresti farlo anche tu. Bene, prepara Google Ads, ecco! Indipendentemente dal fatto che le tue abilità di chef siano arrugginite o che tu non abbia mai cucinato prima, ti aiuterò a servire ai tuoi clienti un piatto caldo e fumante della più deliziosa campagna Google Ads che abbiano mai visto.

Allacciati il ​​grembiule e seguimi mentre ti guido attraverso la mia ricetta definitiva per pubblicare annunci Google come uno chef stellato Michelin. I tuoi potenziali clienti sono affamati di ciò che la tua attività ha da offrire e, dopo questa guida, saranno saziati!

Sommario

1. Passa alla modalità Esperto

2. Scegli il tipo di campagna

3. Impostazioni generali della campagna

4. Programmazione degli annunci

5. Posizione e lingua

6. Imposta il tuo budget

7. Scegli la tua strategia di offerta

8. Aggiungi le tue parole chiave

9. Crea il tuo annuncio

10. Estensioni annuncio

11. Targeting del dispositivo

12. Pagina di destinazione

13. Vai in diretta

Esercitazione sugli annunci di Google

Per gli appassionati di video, ecco il nostro video tutorial di Google Ads:

Passaggio 1: fai clic su “Passa alla modalità esperto”

Mettiti il ​​cappello da chef

Se stai iniziando con un account completamente nuovo e nuovo, inizierai andando su ads.google.com e facendo clic su “inizia”. Dopo aver impostato il tuo account, Google ti chiederà di impostare una campagna intelligente fin dall’inizio. Questo è allettante per gli inserzionisti che non vogliono impegnarsi, ma vale la pena prendersi il tempo per creare le proprie campagne personalizzate.

Quindi non scegliere il tuo “Obiettivo pubblicitario principale” come chiede Google e fai invece clic sull’opzione “Passa alla modalità esperto”.

Ma non preoccuparti: non devi essere un esperto per seguire i passaggi di questa guida! È per questo che sono qui.

Passaggio 2: scegli il tipo di campagna

Che pasto hai intenzione di fare?

Pensa al tuo account Google Ads come a una cucina. Ci fai solo uova strapazzate? Si spera di no! Potresti preparare una bistecca quando vuoi un apporto proteico, una zuppa quando hai il raffreddore, enchiladas quando vuoi condire le cose e così via. Bene, proprio come ci sono diversi tipi di pasti, ci sono diversi tipi di campagna per scopi diversi.

Quali sono i diversi tipi di campagna?

Ricerca (il tipo di campagna che utilizzeremo per questa guida)

Schermo

video

Acquisti

App

Scoperta

Locale

Prestazioni max

Per scegliere una campagna, Google ti chiederà innanzitutto di scegliere un obiettivo. A seconda del tuo obiettivo, ti mostrerà quali tipi di campagna sono disponibili. Per questa guida creeremo un annuncio della rete di ricerca, quindi scegliamo il traffico del sito web.

Ora possiamo vedere cosa è disponibile:

Suggerimento per professionisti: mentre crei il tuo account nel tempo, non limitarti a un solo tipo di campagna. Ti consigliamo di eseguire un mix di campagne in linea con i tuoi obiettivi PPC . Proprio come una cucina sana viene utilizzata per creare una varietà di pasti, un account Google Ads sano ha una varietà di campagne.

Passaggio 3: imposta la campagna

Prepara la cucina

Una volta che sai quale pasto preparerai, è tempo di preparare la tua cucina per la cottura. Nella nostra analogia con Google Ads, è qui che sceglierai le impostazioni generali per la campagna, ad esempio:

Nome della campagna: può essere quello che vuoi in quanto non influisce sul tuo rendimento. Finché la tua campagna è facile da ricordare e organizzare all’interno del tuo account, sei a posto.

può essere quello che vuoi in quanto non influisce sul tuo rendimento. Finché la tua campagna è facile da ricordare e organizzare all’interno del tuo account, sei a posto. Rete: puoi scegliere di pubblicare i tuoi annunci sulle reti di partner di Google . Si tratta di filiali di proprietà di Google a cui è consentito mostrare il tuo annuncio. Ciò può ampliare la tua copertura a un costo inferiore, ma renderà più difficile ottenere una quota impressioni elevata .

Passaggio 4: imposta la pianificazione degli annunci

Scegli la tua data per la cena

Proprio come devi dire ai tuoi ospiti quando è la tua cena, devi dire a Google quando mostrare i tuoi annunci in modo da spendere soldi solo quando conta. Ad esempio, potresti evitare di mostrare il tuo annuncio nelle prime ore del mattino, quando le persone potrebbero non essere interessate alla conversione.

Per impostare la tua pianificazione, fai clic su “mostra più impostazioni” e scegli le date di inizio e fine e la pianificazione degli annunci.

Suggerimento per professionisti: attenzione! La pianificazione predefinita è il fuso orario in cui è impostato il tuo account, quindi se stai facendo pubblicità a un pubblico in fusi orari diversi, dovrai fare un po’ di matematica. Ti abbiamo spiegato qui come impostare correttamente la pianificazione degli annunci .

Passaggio 5: specifica la posizione e la lingua

Crea la tua lista degli invitati

Quando organizzi una cena, non inviti tutti quelli che hai mai incontrato. Scegli pochi eletti. In questo modo puoi soddisfare l’esperienza in base ai loro gusti e interessi specifici. Allo stesso modo, non vuoi che la tua campagna Google Ads venga mostrata al mondo. Qui è dove imposti la tua posizione e la tua lingua.

Suggerimento per professionisti: spunta la presenza per evitare di mostrare alle persone “interessate” nella posizione scelta che in realtà non sono presenti. Ulteriori informazioni sul targeting per località qui.

Vedrai la sezione dei segmenti di pubblico, ma puoi saltarla. Qui è dove vorresti aggiungere i tuoi elenchi per il remarketing, ma questa non è una strategia comune per gli annunci della rete di ricerca.

Passaggio 6: calcola il tuo budget giornaliero

Ottieni il tuo condimento giusto

Quando si tratta di cucinare, il condimento è complicato. Troppo poco e il pasto è dimenticabile. Troppo e travolgerai le tue papille gustative. I tuoi budget di Google Ads sono gli stessi: spendi troppo poco e non uscirai mai dalla fase di apprendimento . Spendi troppo e in una settimana brucerai il tuo budget mensile.

Per calcolare un budget che sia giusto, devi prima valutare la tua spesa mensile. Inizia con una ricerca di parole chiave e guarda i benchmark di Google Ads per il tuo settore per anticipare il tuo CPC o CPA medio.

Ora, dividi quel numero per 30,4 (il numero medio di giorni in un mese) per arrivare al tuo budget giornaliero.

Ecco un esempio

Suggerimenti professionali per impostare il budget

Fare: capire come funzionano i budget giornalieri. Ad esempio, se imposti un budget giornaliero di $ 8, Google potrebbe spendere $ 12 in un giorno se ciò significa più clic e conversioni e spendere solo $ 6 in un altro giorno per livellare i costi del mese.

Fonte immagine

No : aspettati che il tuo budget rimanga lo stesso per sempre. In PPC, un po’ di flessibilità fa molto. Non c’è motivo di scaricare il budget in una campagna con un rendimento negativo perché ti aspetti che funzioni.

aspettati che il tuo budget rimanga lo stesso per sempre. In PPC, un po’ di flessibilità fa molto. Non c’è motivo di scaricare il budget in una campagna con un rendimento negativo perché ti aspetti che funzioni. Non farlo: abbassa il tuo budget. Sebbene sia comprensibile che tutti gli inserzionisti vogliano essere efficienti in termini di costi, un budget basso ti limiterà. Devi spendere soldi per fare soldi.

abbassa il tuo budget. Sebbene sia comprensibile che tutti gli inserzionisti vogliano essere efficienti in termini di costi, un budget basso ti limiterà. Devi spendere soldi per fare soldi. Da fare: utilizza il rapporto sul budget di Google Ads per esaminare la spesa prevista giornaliera e mensile nel tuo account.

Stai bruciando il tuo budget? Scoprilo subito con il nostro Performance Grader gratuito di Google Ads.

Passaggio 7: scegli la tua strategia di offerta

Qual è il tuo metodo di cottura?

Proprio come ci sono diversi modi per cucinare un pasto, ci sono diversi modi in cui Google può spendere il tuo budget, a seconda dei tuoi obiettivi. Per scegliere la strategia di offerta, seleziona “Oppure, seleziona direttamente una strategia di offerta (non consigliata)”.

Quindi puoi selezionare tra le opzioni a tua disposizione.

Esistono due categorie di strategie di offerta:

Offerta manuale: se utilizzi l’offerta manuale , comunicherai a Google l’offerta CPC massimo per ciascuna parola chiave. Questo è l’importo massimo che sei disposto a pagare per un clic sull’annuncio di quella parola chiave. È importante sapere che questo non è necessariamente ciò che pagherai effettivamente: potrebbe essere inferiore, ma mai di più (maggiori informazioni su come funziona l’asta di Google Ads qui ). Questa strategia ti dà il controllo totale, ma fai attenzione, poiché impostare un’offerta troppo bassa potrebbe limitare il tuo rendimento.

se utilizzi l’offerta manuale , comunicherai a Google l’offerta CPC massimo per ciascuna parola chiave. Questo è l’importo massimo che sei disposto a pagare per un clic sull’annuncio di quella parola chiave. È importante sapere che questo non è necessariamente ciò che pagherai effettivamente: potrebbe essere inferiore, ma mai di più (maggiori informazioni su come funziona l’asta di Google Ads qui ). Questa strategia ti dà il controllo totale, ma fai attenzione, poiché impostare un’offerta troppo bassa potrebbe limitare il tuo rendimento. Offerte automatiche: con una strategia di offerte automatiche, consenti a Google di determinare le tue offerte CPC massimo per un po’. Tieni d’occhio i dati per avere un’idea di quanto costeranno i clic.

Userò un aneddoto personale per spiegare perché le offerte automatiche sarebbero utili. Quando ho iniziato a fare snowboard, ho chiesto al negozio di noleggio di scegliere la mia attrezzatura perché non avevo idea di come avrei gestito diversi tipi di terreno o quali sarebbero state le mie preferenze personali. Ora che ho esperienza, utilizzo un tipo specifico di tavola perché so cosa funziona per me. Le offerte automatiche sono proprio così. Puoi controllare la nostra analisi completa delle strategie di offerta automatica qui .

Vedrai impostazioni aggiuntive per questa sezione, come la rotazione degli annunci.

Nella mia esperienza, questo di solito non viene toccato troppo spesso e dipende dalla situazione unica di un’azienda. Per impostazione predefinita, Google preferirà gli annunci con il rendimento migliore. Questo ha senso perché vorrai ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo con qualsiasi annuncio che Google sceglie di mostrare.

Tuttavia, se decidi di testare gli annunci l’uno rispetto all’altro in modo uniforme o hai annunci con diversi tipi di copia che desideri visualizzare, puoi scegliere di eseguire una rotazione uniforme.

Vedrai anche una sezione delle estensioni annuncio, ma per ora la salteremo (per dopo).

Passaggio 8: imposta le tue parole chiave

Prepara i tuoi ingredienti principali (e inizia a cucinare!)

Il passaggio successivo nell’esecuzione di Google Ads è uno dei più importanti. Non puoi creare una ricetta senza ingredienti e non puoi eseguire Google Ads senza parole chiave.

Le parole chiave sono le parole e le frasi che il tuo target sta digitando nella Ricerca Google. Con gli annunci della rete di ricerca di Google, fai un’offerta per le parole chiave per le quali desideri che i tuoi annunci vengano visualizzati. Tra un minuto arriveremo alle parole chiave, ma prima ecco come apparirà il tuo schermo:

Nome del gruppo di annunci. I gruppi di annunci contengono letteralmente solo celle per i tuoi annunci e parole chiave che aiutano a mantenere organizzate le tue campagne. Per una struttura ottimale dell’account Google Ads , ti consigliamo di organizzarli in gruppi tematici e denominarli di conseguenza.

I gruppi di annunci contengono letteralmente solo celle per i tuoi annunci e parole chiave che aiutano a mantenere organizzate le tue campagne. Per una struttura ottimale dell’account Google Ads , ti consigliamo di organizzarli in gruppi tematici e denominarli di conseguenza. Offerta predefinita. Se utilizzi l’offerta manuale, dovrai impostare l’offerta CPC massimo individualmente mentre aggiungi le parole chiave ai gruppi di annunci.

Se utilizzi l’offerta manuale, dovrai impostare l’offerta CPC massimo individualmente mentre aggiungi le parole chiave ai gruppi di annunci. La nostra guida alla ricerca di parole chiave e i suggerimenti riportati di seguito ti aiuteranno a identificare i CPC previsti per i termini selezionati.

Suggerimenti per le parole chiave PPC:

Utilizza strumenti di ricerca per parole chiave, come lo Strumento di pianificazione delle parole chiave nel tuo account Google Ads o il nostro Strumento per le parole chiave gratuito per pianificare i termini principali in base al volume di ricerca mensile e al costo per clic medio.

Scegli come target parole chiave con un chiaro intento commerciale . Questi includono termini come “costo”, “in vendita” e altro ancora. Se ti concentri sul PPC locale , scegli come target parole chiave basate sulla posizione come “avvocato divorzista boston”.

come target parole chiave con un chiaro intento commerciale . Questi includono termini come “costo”, “in vendita” e altro ancora. Se ti concentri sul PPC locale , scegli come target parole chiave basate sulla posizione come “avvocato divorzista boston”. Non ignorare altre opzioni di targeting a favore delle parole chiave. Le parole chiave sono le Kardashian di PPC. Sono super famosi, ma non fanno soldi da soli.

ignorare altre opzioni di targeting a favore delle parole chiave. Le parole chiave sono le Kardashian di PPC. Sono super famosi, ma non fanno soldi da soli. Non fare: dimentica le tue offerte quando imposti le tue parole chiave (ci arriveremo presto). Anche se non devi impostare un’offerta CPC massimo per ciascuna parola chiave, gli obiettivi della tua strategia di offerta potrebbero influire sul modo in cui ti avvicini alle parole chiave e al targeting.

dimentica le tue offerte quando imposti le tue parole chiave (ci arriveremo presto). Anche se non devi impostare un’offerta CPC massimo per ciascuna parola chiave, gli obiettivi della tua strategia di offerta potrebbero influire sul modo in cui ti avvicini alle parole chiave e al targeting. Non ingombrare il tuo elenco di parole chiave con variazioni a basso volume delle tue parole chiave principali. Con i giusti tipi di corrispondenza, puoi risparmiarti il ​​mal di testa e mantenere il conteggio delle parole chiave al minimo.

Tipi di corrispondenza

Quando inserisci le tue parole chiave, dovrai anche indicare quale tipo di corrispondenza desideri. Questo perché ci sono molte ricerche che una persona potrebbe eseguire (chiamate query) che non sono identiche, ma sono comunque estremamente pertinenti alle tue parole chiave. I tipi di corrispondenza aiutano Google a capire quale di queste varianti della tua parola chiave stai cercando per mostrare i tuoi annunci.

Ti consigliamo di mescolare i tipi di corrispondenza per darti flessibilità. Ecco i tre tipi di corrispondenza dal meno al più restrittivo:

Corrispondenza generica: consente di pubblicare il tuo annuncio per qualsiasi query correlata alla tua parola chiave.

consente di pubblicare il tuo annuncio per qualsiasi query correlata alla tua parola chiave. Corrispondenza a frase: raccoglie le query che includono lo stesso significato della tua parola chiave.

raccoglie le query che includono lo stesso significato della tua parola chiave. Corrispondenza esatta: consente la pubblicazione del tuo annuncio solo quando una query ha un significato identico alla tua query.

Fonte immagine

Suggerimento del professionista: non esiste un tipo di corrispondenza giusto o sbagliato, poiché dipenderà dai tuoi obiettivi. Il mio miglior consiglio è di provare tutti e tre e vedere cosa funziona meglio quando si ottimizzano le parole chiave . Se non sei completamente sicuro, però, la corrispondenza a frase è una scommessa sicura. È una buona via di mezzo tra lanciare una rete ampia e mantenere la pertinenza.

Elimina le allergie alimentari! (Parole chiave a corrispondenza inversa)

Le parole chiave a corrispondenza inversa sono termini selezionati per i quali non desideri che i tuoi annunci vengano pubblicati. Ad esempio, se sto pubblicizzando corsi CDL, il termine “CDL” potrebbe facilmente applicarsi a persone in cerca di lavoro nel settore. Quindi potrei negare “lavori”, “posizioni” e “aperture” per evitare che le persone cerchino un lavoro piuttosto che un’istruzione.

Dovresti avere alcune parole chiave a corrispondenza inversa per iniziare e, una volta che sei operativo, puoi utilizzare il Rapporto sui termini di ricerca per vedere per quali query hai mostrato e creare il tuo elenco di parole chiave a corrispondenza inversa .

Passaggio 9: crea il tuo annuncio

Presentazione della placcatura

Va bene, tutto è preparato e cucinato. Ora è il momento di servire. Nel programma di cucina di successo, Hells Kitchen , la presentazione dei piatti è importante tanto quanto il gusto. Nessuno mangerà qualcosa che non sembra appetitoso anche se ha un buon sapore, e nessuno farà clic su un annuncio scadente anche se ha una grande offerta.

A partire da giugno 2022, gli annunci adattabili della rete di ricerca saranno l’unico annuncio della rete di ricerca standard che puoi creare , quindi la finestra di creazione dell’annuncio sarà simile alla seguente:

Suggerimenti per i professionisti del copy degli annunci Google

Segui le best practice per gli annunci adattabili della rete di ricerca . Questi annunci sono automatizzati nel modo in cui vengono mostrati a un utente, quindi devi assicurarti che ogni riga di testo o immagine sia efficace.

clicca per ingrandire

Non dimenticare il tuo CTA. Dopo tutto, il punto è chiamare il tuo spettatore a un’azione. Assicurati di essere sempre chiaro su quale sarà l’obiettivo finale del loro clic. Utilizza termini come “registrati oggi”, “chiama ora” e altro per aumentare le conversioni .

dimenticare il tuo CTA. Dopo tutto, il punto è chiamare il tuo spettatore a un’azione. Assicurati di essere sempre chiaro su quale sarà l’obiettivo finale del loro clic. Utilizza termini come “registrati oggi”, “chiama ora” e altro per aumentare le conversioni . Non essere noioso. Fai mercato con emozione per fare scalpore sulla SERP e usa i nostri esempi di testi pubblicitari come fonte di ispirazione.

essere noioso. Fai mercato con emozione per fare scalpore sulla SERP e usa i nostri esempi di testi pubblicitari come fonte di ispirazione. Non esagerare. Pensa ai tuoi annunci come al “volto” della tua attività. Proprio come la presentazione su un piatto, vuoi che abbottono bene il tuo marchio. Non sacrificare questo aspetto del tuo copywriting a favore di un gruppo di CTA aggressivi.

Passaggio 10: aggiungi le estensioni annuncio

Lati

Quando fai un ottimo pasto, l’antipasto è l’attrazione principale, ma i lati non fanno mai male. E a volte, possono completare l’antipasto. Le estensioni annuncio sono proprio così. Queste sono linee di informazioni aggiuntive che possono rafforzare (gioco di parole) il tuo annuncio per migliorare il CTR e farlo risaltare.

Le estensioni sitelink offrono allo spettatore più modi per fare clic su questo annuncio.

La cosa peggiore che può succedere è che non mostrano o generano clic, ma non faranno fallire il tuo annuncio. Lo scopo delle estensioni annuncio è elevare il tuo annuncio, quindi non c’è davvero nulla di male nel provarle.

Per aggiungere estensioni ai tuoi annunci, vai alla sezione Estensioni dalla colonna di sinistra. Da lì, la piattaforma Google Ads ti guiderà attraverso il processo.

La parte migliore è che Google aggiunge e migliora sempre le opzioni di estensione degli annunci. Dai un’occhiata al nostro cheat sheet delle estensioni di Google Ads per esplorare tutti quelli là fuori che puoi provare a rendere più vivaci i tuoi annunci.

Passaggio 11: targeting per dispositivo ed extra

Salsa!

Diventiamo impertinenti! Troppa salsa non è mai abbastanza salsa, e questo concetto si applica sia che io stia versando il sugo sulle mie patate o che stia praticando la PPC. Non aver paura di impazzire con le tue impostazioni extra, come il targeting per dispositivo.

Nelle offerte manuali su Ricerca, puoi scegliere di modificare l’importo che sei disposto a pagare per i clic provenienti da determinati dispositivi. Tuttavia, puoi anche escluderli tutti insieme abbassando l’offerta del 100%.

Divertiti con esso. Non aver paura di provare un paio di diverse combinazioni di strategie per concentrarti sul tuo pubblico ideale. E non escludere nulla a priori. Ad esempio, potresti limitare i risultati se escludi un dispositivo senza dati per confermare che prima ha prestazioni inferiori.

Suggerimento per professionisti: per le campagne display, avrai anche questa opzione sotto forma di casella di controllo nelle impostazioni della tua campagna. Per tutti i tipi di campagne e offerte, puoi visualizzare il rendimento per dispositivo nella sezione Dispositivi di Google Ads, perfetta per coloro che desiderano adattare la propria strategia di conseguenza per dispositivi mobili o desktop.

Passaggio 12: non dimenticare la pagina di destinazione

Dolce

Cos’è la cena senza dessert? Deludente. Che cos’è un fantastico annuncio Google senza una pagina di destinazione? Fallimento.

Sembra duro, ma la parte difficile dell’essere un esperto di PPC è che a volte devo dare la notizia che gli inserzionisti non vogliono sentire ancora devono sapere. Alla fine della giornata, potresti avere i migliori annunci del mondo, ma se la tua pagina di destinazione non è ottimizzata non vedrai mai risultati.

Convincere l’utente giusto a fare clic è metà del gioco, ma il tuo sito Web è ciò che li porta nella zona finale. Il mio ultimo consiglio per la struttura dell’account Google Ads di oggi è di prestare attenzione a dove stai portando i tuoi spettatori: verso una (si spera) ottima pagina di destinazione .

Ecco alcune best practice per la pagina di destinazione da seguire:

Copri gli aspetti tecnici. Ottimizza per la velocità della pagina e assicurati che sia reattiva e sicura.

Ottimizza per la velocità della pagina e assicurati che sia reattiva e sicura. Concentrati sulla CTA: assicurati che il pulsante, il modulo o qualsiasi altra tua azione sia chiara e di facile accesso. Può essere facile perdersi parlando di tutte le grandi cose che il tuo marchio ha da offrire. Ma i tuoi visitatori hanno in mente un obiettivo, assicurati che possano completarlo rapidamente e facilmente.

assicurati che il pulsante, il modulo o qualsiasi altra tua azione sia chiara e di facile accesso. Può essere facile perdersi parlando di tutte le grandi cose che il tuo marchio ha da offrire. Ma i tuoi visitatori hanno in mente un obiettivo, assicurati che possano completarlo rapidamente e facilmente. Avere un design pulito e accattivante: usa questi esempi di landing page come fonte di ispirazione!

Passaggio 13: imposta il tuo annuncio attivo

Servire!

La cena è servita! Assicurati che i tuoi dati di fatturazione siano pronti, quindi salva la tua campagna per attivarla. E adesso? Il resto riguarda il monitoraggio delle prestazioni. Ecco i miei ultimi consigli:

Mettiti comodo con i rapporti PPC per prepararti al successo, poiché puoi mettere in pausa o modificare la tua campagna in qualsiasi momento. Con ciò, vorrai anche familiarizzare con le metriche PPC chiave per trovare aree di ottimizzazione in futuro. Potresti anche voler fare attenzione a eventuali fastidiose disapprovazione degli annunci che potrebbero ostacolare la pubblicazione della tua campagna.

A parte questo, sei bravo a navigare. In effetti, dai alla tua campagna un po’ di tempo per respirare e raccogliere dati. Dico sempre che la parte più difficile del PPC è la pazienza! Cerca di non apportare modifiche più spesso di ogni due settimane fino a 30 giorni e tale periodo potrebbe dover essere ancora più lungo per le nuove campagne. Quindi, rilassati e digerisci questa nuova straordinaria campagna di annunci Google che hai appena creato!

Come eseguire Google Ads, passo dopo passo

Non so voi, ma io sono pieno… di conoscenze su come eseguire Google Ads! Prima di andare, ho inserito per te i passaggi per eseguire gli annunci Google in un contenitore Tupperware:

Per ricapitolare, ecco come eseguire Google Ads in 13 passaggi:

Passa alla modalità esperto Scegli il tipo di campagna Configura la tua campagna Imposta la pianificazione degli annunci Scegli la tua posizione e la tua lingua Determina il tuo budget Seleziona la tua strategia di offerta Aggiungi le tue parole chiave Crea il tuo annuncio Aggiungi estensioni Dispositivi di destinazione Ottimizza la tua pagina di destinazione Mettilo in diretta!