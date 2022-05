Migliore Agenzia per campagna pubblicitaria Google Ads Milano

Come scegliere una agenzia che possa seguire la nostra campagna Google Ads Nella Marche? Cityroma.com esplora i migliori esperti nel settore tra cui Cristian Nardi tra i più esperti nel settore SEO e digital marketing nel 2022.

anche per Ancona, San benedetto del tronto, civitanova mache

Nonostante la popolarità di tipi alternativi di pubblicità online, è la pubblicità contestuale che sarà la più efficace nella promozione del marchio nei prossimi due anni. Come impostare correttamente Google AdWords per il tuo progetto, se solo la parola “Google” è nota da questo nome? Leggi il materiale.

Non è più necessario cercare e chiamare tutte le agenzie digitali

Crea un concorso su workspace.ru – ricevi offerte dai partecipanti a CMS Magazine per prezzo e condizioni. È gratuito e dura 5 minuti. Ci sono 15.617 agenzie digitali nel catalogo pronte ad aiutarti: scegli e risparmia fino al 30%.

Che cos’è Google AdWords?

Vorrei iniziare con il fatto che Google AdWords e Google Ads sono la stessa piattaforma (il nome è stato abbreviato solo un anno fa), in Russia è noto come Google Ads.

Google AdWords è un servizio pubblicitario appositamente progettato da Google, che, tra l’altro, porta l’80% delle entrate di questa società multimilionaria.

Questo servizio consente di inserire pubblicità contestuale nelle prime pagine di un motore di ricerca (banner in alto, in basso e ai lati della pagina di ricerca).

Guardando al futuro, voglio dire che questo tipo di pubblicità:

efficace – se hai una strategia di promozione e hai impostato correttamente la pubblicità contestuale;

non a buon mercato – sebbene tu fissi il budget, buoni risultati possono essere raggiunti solo con investimenti sufficienti;

universale: adatto al 90% di marchi e siti Web;

ben accolto da Google – poiché Ads è il “fratellino” del motore di ricerca famoso in tutto il mondo, puoi essere certo che i tuoi annunci si classificheranno in alto e verranno mostrati tutte le volte che hai pagato.

facile da configurare – non è necessario (ma non necessariamente) assumere uno specialista della pubblicità se hai il desiderio e il tempo per occuparti dell’account pubblicitario da solo (beh, o almeno leggi questo articolo e prova a configurare il tuo prima campagna pubblicitaria).

Pro e contro della pubblicità su Google AdWords

Sebbene sia stato già detto sopra che la pubblicità contestuale è universale ed efficace, non ha solo vantaggi, ma anche svantaggi che altri tipi di promozione online non hanno.

Vantaggi dell’utilizzo della pubblicità di Google AdWords

Convenienza

Con un’interfaccia semplice e istruzioni dettagliate, pubblicare un annuncio con Google AdWords è facile come prenotare un hotel per le tue vacanze. Tutto è accessibile e comprensibile.

Attenzione al cliente

Scegli tu stesso il pubblico a cui verrà distribuito l’annuncio. Puoi indirizzare (ovvero selezionare solo coloro che soddisfano i tuoi requisiti tra tutti gli utenti di Google) pubblicità ai residenti di determinati paesi, città, regioni e persino strade; seleziona le persone che visitano determinati siti (ad esempio, se desideri pubblicizzare una libreria online, puoi pubblicare annunci per le persone che inseriscono query di ricerca “acquista i libri di Pushkin”, “acquista Eugene Onegin”, “sconti nelle librerie online” e così via .).

Bilancio

Tu e solo tu decidi quanti soldi spendere in pubblicità e per quale periodo. È chiaro che se paghi $ 1 per una settimana di pubblicità, un numero molto ristretto di persone vedrà il tuo annuncio, ma nel caso di fondi limitati, impostando il budget da solo risparmi.

Varietà di piattaforme pubblicitarie

La pubblicità contestuale può essere mostrata non solo sulla pagina di Google, ma anche sul cosiddetto GMS (questo non è un “candidato per il maestro dello sport” – non pensare :)) – siti partner della Rete Display. In parole povere, Google ha siti partner (a proposito, non meno popolari del capostipite dei motori di ricerca) e i tuoi annunci possono essere mostrati su di essi se lì si trova più pubblico di destinazione. Le reti display includono giganti come YouTube, Blogger, Gmail, ecc.

poca concorrenza

Se confrontiamo il numero di annunci in Yandex.Direct e Google AdWords, diventerà immediatamente chiaro perché il costo per clic in Google è molte volte inferiore, tutto a causa del numero inferiore di inserzionisti.

Statistiche

I dati sulla tua pubblicità sono disponibili nel tuo account personale. Utilizzando e analizzando il numero di conversioni e l’efficacia complessiva della pubblicità, puoi pianificare future campagne pubblicitarie in base ai dati disponibili.

Velocità di lancio

Gli annunci di Google AdWords vengono pubblicati pochi minuti dopo il completamento della configurazione. Questo permette di non perdere tempo (e questo è particolarmente vero per risorse e beni che sono sull’onda del “clamore”, quando ogni minuto è valutato più di cento dollari).

Paga per i risultati

Nelle impostazioni dell’account pubblicitario è previsto il pagamento del numero di conversioni che tu stesso hai impostato: ad esempio, le chiamate di potenziali clienti.

Svantaggi dell’utilizzo degli annunci di Google AdWords

Numero limitato di spazi pubblicitari

Poiché il posto per gli annunci a pagamento su Google è piccolo, anche il numero di annunci è molto ridotto. Ma anche se il tuo sito arriva alla copertina della pagina, hai bisogno di un titolo accattivante e di una descrizione succosa per distinguerti dalla concorrenza.

Popolarità di nicchia

Se ci sono molti concorrenti nella tua nicchia e ci sono praticamente monopolisti, allora non dovresti nemmeno spendere soldi per la pubblicità contestuale: è meglio costruire un marchio. Un vivido esempio di quando Google AdWords non aiuta: diciamo che è apparso un nuovo marchio di telefoni cellulari, diciamo una specie di “SuperPhone” e i creatori di questo marchio hanno deciso di promuovere immediatamente attraverso la pubblicità contestuale. Ma non importa quanti annunci ci siano su Google, un marchio così fragile e sconosciuto non potrà competere con Apple, Samsung e altri.

Lavoro dei concorrenti

Se il livello della concorrenza va fuori scala, in guerra tutti i mezzi sono buoni. E come mostra la mia pratica, a volte le grandi aziende assumono persone il cui compito è eliminare i concorrenti. Le persone creano l’apparenza delle conversioni: fanno clic sul tuo annuncio a pagamento, a volte addirittura chiamano, solo per farti spendere il tuo budget pubblicitario e scomparire dai risultati di ricerca.

Come tutti i servizi, Google AdWords è tutt’altro che perfetto, ma presenta una serie di vantaggi che, se utilizzati correttamente, coprono tutte le carenze. Se indirizzi correttamente la pubblicità contestuale al tuo pubblico di destinazione, puoi ottenere un’ampia copertura con relativamente pochi soldi. Quindi sta a te scegliere questo metodo di promozione o cercarne uno più ottimale. E come impostare correttamente una campagna pubblicitaria in Google AdWords, continua a leggere.

Impostazione della pubblicità in Google AdWords

Il più importante e necessario per impostare la pubblicità in Google AdWords è un account Google. Se non hai Gmail, ti consiglio vivamente di acquistarne uno ora. Andiamo sul sito Google AdWords , entriamo nel sistema: Inserisci l’indirizzo del sito che pubblicizzeremo: Compila le impostazioni: Specificare il budget desiderato per la giornata.Il mio consiglio: scegli meno giorni ma con un budget maggiore, ad esempio, se investi $ 20 per 5 giorni, sarà più efficace ed efficiente rispetto a se investi gli stessi $ 20, ma per 20 giorni. Spiego perché. Diciamo che in 5 giorni il tuo annuncio verrà mostrato a 1000 persone (200 ogni giorno) e la probabilità che queste siano persone diverse è molto più alta che se il tuo annuncio fosse mostrato quotidianamente a 20 persone – perché spesso cerchiamo qualcosa di più di una volta. Ad esempio, quando decidiamo di acquistare qualcosa e iniziamo a monitorare i prezzi quotidianamente.

Specifica il pubblico di destinazione.Il mio consiglio: descrivi il tuo pubblico di destinazione nel modo più accurato possibile. Ad esempio, se hai un negozio offline, assicurati di indicare l’area in cui si trova il tuo negozio nella posizione. Ciò aumenterà l’esposizione del tuo annuncio a potenziali clienti offline.

Specificare le reti per la pubblicità.Successivamente, scegliamo dove verranno trasmessi esattamente i nostri annunci: solo nella ricerca di Google o sia nella ricerca che sui siti partner. Naturalmente, la pubblicità ampia è più efficace, sia nel motore di ricerca che con i partner, ma in questo caso il budget aumenterà più volte.

Specificare la tariffa.”Offerta” è il costo massimo che sei disposto a pagare per 1 clic su un annuncio.Il mio consiglio: scegli sempre la modalità automatica, perché Google seleziona automaticamente l’opzione più economica ed efficiente.

Compila il testo dell’annuncio: “Intestazione 1” è il testo cliccabile che le persone vedranno per primo: è grande, colorato e accattivante (idealmente). “Titolo 2” è una continuazione del primo titolo o la sua aggiunta. “Descrizione” è un breve testo pubblicitario che dovrebbe rimuovere tutti i dubbi dalle persone se visitare o meno il tuo sito e funzionare come un potente trigger che farà loro desiderare di seguire immediatamente il collegamento. Quando tutte le impostazioni sono state compilate, procedi al pagamento:

Qui è tutto semplice: scegli un’opzione di pagamento conveniente e inserisci le informazioni di contatto su di te.

Conclusione

Di recente, le persone sono state divise in due fazioni: coloro che odiano ferocemente la piattaforma Google AdWords e coloro che non riconoscono altri servizi pubblicitari.

Perché sia ​​così, è impossibile dirlo inequivocabilmente, perché ogni caso è unico. Ma puoi provare a indovinare perché questa situazione si è sviluppata. Se imposti correttamente la pubblicità contestuale, tutti i costi ne ripagheranno (ma non dimenticare che nei primi 3-6 mesi non devi nemmeno pensare al rimborso). Se imposti la tua campagna pubblicitaria in modo errato, puoi spendere un importo molto elevato e la conversione sarà zero.

Dubiti ancora delle tue capacità? Prova a scegliere un appaltatore per la pubblicità contestuale in AdWords sul sito di offerte di Workspace. Una volta che conosci le basi, puoi facilmente trovare l’agenzia giusta per te.

Una cosa si può dire certa: la pubblicità fatta in Google AdWords è semplice e veloce da usare e ti permette di ottenere statistiche, il che significa che puoi analizzare il successo della tua campagna.

L’opzione migliore, dal mio punto di vista, è un test di autoregolazione della pubblicità in Google AdWords con un budget limitato e, se ci sono almeno alcune conversioni, la successiva configurazione pubblicitaria più dettagliata e professionale è lì.