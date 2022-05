Migliore agenzia per Google Ads Roma: “Privacy Garanzia” Cristian Nardi

Il limite di tutte queste statistiche è che ti mostrano quali sono i tuoi risultati, poiché non ti mostrano

perché

hai ottenuto questi risultati. È quindi imperativo aggiungere le tue note ai tuoi rapporti settimanali che includono:

Perché pensi che gli annunci funzionino come stanno

Quali modifiche hai apportato

La tua ipotesi dietro i cambiamenti

Altrimenti non ricorderai perché hai apportato determinate modifiche e potresti finire per ripetere errori precedenti che potrebbero costarti denaro (ad esempio, potresti aver disattivato un determinato pubblico perché quel pubblico non era rilevante per te).

Se è più semplice, puoi registrare note audio utilizzando un software di condivisione dello schermo come Loom . Ciò ti consente di registrare clip dei tuoi annunci e set di inserzioni mentre parli, fornendo più contesto alle tue spiegazioni. Loom condivide le tue registrazioni sul cloud, facilitando l’accesso a tutto il tuo team.

La classifica della qualità di Facebook ti aiuterà a comprendere il rendimento del tuo annuncio ed è suddivisa in tre diverse metriche nel tentativo di aiutare gli inserzionisti a capire meglio perché esattamente il loro annuncio non sta ottenendo risultati.

Le tre metriche includono:

Classifica della qualità: spiega in che modo la qualità del tuo annuncio viene confrontata con gli annunci che competono per lo stesso pubblico. Classifica del tasso di coinvolgimento: spiega in che modo il tasso di coinvolgimento previsto del tuo annuncio viene confrontato con gli annunci che competono per lo stesso pubblico. Classifica delle conversioni: spiega in che modo il tasso di conversione previsto del tuo annuncio viene confrontato con gli annunci con lo stesso obiettivo di ottimizzazione in competizione per lo stesso pubblico.

Le graduatorie sono suddivise in:

Sopra la media

Media

Sotto la media (inferiore 35% degli annunci)

Sotto la media (20% inferiore degli annunci)

Sotto la media (10% inferiore degli annunci)

Quando sei nel 20% inferiore, significa che i tuoi annunci sono tra il 20% più basso degli annunci in competizione per lo stesso pubblico. Ovviamente non vuoi mai essere nel percentile più basso, quindi se vedi che i tuoi annunci rientrano in questa categoria, prova quanto segue:

Rivaluta il tuo pubblico: pensa al contenuto che stai condividendo e se è adatto a dove si trova il tuo pubblico nella canalizzazione di vendita.

Rivaluta la tua creatività: probabilmente stai competendo con molti altri inserzionisti nel tuo mercato e i tuoi annunci semplicemente non si distinguono. Assicurati che le immagini che usi siano di alta qualità, che si adattino bene alla tua copia e abbiano un fascino emotivo.

Controlla la tua frequenza: se la tua metrica di frequenza sta diventando troppo alta, può significare che stai riscontrando affaticamento pubblicitario (le stesse persone che vedono il tuo annuncio più e più volte e non agiscono) e può avere un grande impatto sui tuoi punteggi complessivi.

Traccia i tuoi contatti molto tempo dopo che sono stati generati

Se vendi direttamente dai tuoi annunci di Facebook, è relativamente facile calcolare il ritorno sull’investimento (ROI), ma cosa succede se vendi un prodotto o un servizio in cui la vendita potrebbe avvenire mesi dopo o dove la vendita avviene tramite un telefonata o incontro faccia a faccia?

Ad esempio, i tuoi utenti di Facebook possono iscriversi a un webinar o a un e-book, finiranno quindi nella tua lista e-mail dove riceveranno le tue e-mail settimanali. Potrebbero quindi continuare ad acquistare da te settimane dopo dopo aver letto una delle tue e-mail. Anche se gli annunci potrebbero attirare molti contatti, devi sapere quanto business la tua pubblicità spende generando per te.