Migliore Agenzia per la rimozione recensioni negative Google ( PRIVACY GARANTITA )

Le recensioni o le valutazioni di Google su altre piattaforme stanno diventando sempre più importanti per le aziende. Le recensioni di un prodotto o servizio sono assolutamente determinanti per l’acquisto. Una strategia di reputazione professionale e legalmente impeccabile è quindi fondamentale per il successo di un’azienda. I tribunali di tutto il mondo si occupano da tempo di provvedimenti ingiuntivi, rimozione e richieste di risarcimento danni in merito a tali revisioni.

Reputazione estremamente importante, cosa fare? Cosa dice il sistema legale?

In questo articolo discutiamo le possibilità di gestire le recensioni negative di Google (secondo la legge tedesca). La situazione di fatto e di diritto può essere trasferita anche ad altri portali di valutazione (alberghi o medici). In linea di principio, le opzioni di valutazione sui siti Web sono consentite e desiderate. Il risultato è una relazione triangolare con diversi obblighi di legge.

Le relazioni triangolari sono sempre difficili

Da una parte c’è qualcuno che giudica dall’altra. La persona che valuta è soggetta alle norme di legge ed è pienamente responsabile delle sue affermazioni. Quindi la persona che rende possibile la valutazione interviene nel mezzo. Questo può, ma non deve essere ritenuto responsabile.

La tecnologia è innocente – gli autori sono responsabili – e a volte sono responsabili i “locandieri” di Internet

Un esempio dopo la sentenza della Corte Federale di Giustizia (sentenza del 03/01/2016 – VI ZR 34/15). Un imprenditore dentale di successo è infastidito da una valutazione Internet sul portale Jameda.de e prende provvedimenti contro di essa. Il vero colpevole non è effettivamente o legalmente tangibile. Il tribunale ha altrimenti stabilito che un portale non deve fornire i dati dell’autore. Ora il dentista in questione non può pretendere che Internet venga disattivato, perché i cosiddetti fornitori di accesso non sono responsabili. Questi forniscono solo l’accesso a contenuti di terze parti. Di solito sono fornitori di servizi Internet che forniscono ai clienti una connessione Internet. A un fornitore di contenuti, che è pienamente responsabile, non è coinvolto neanche. Quindi il prerequisito sarebbe che si tratti del contenuto di Jameda.de o che sia almeno modificato dagli editori. Questo è il caso, come per il ricettario di Marion (sentenza del 12 novembre 2009 – I ZR 166/07 della Corte federale di giustizia), se il gestore del sito web adotta la valutazione come propria. Si tratta di un gruppo intermedio, i cosiddetti host provider. Non si tratta solo di fornitori di servizi tecnici o di coloro che creano contenuti o li fanno propri. Si tratta di piattaforme che consentono agli utenti di caricare sulla piattaforma i propri contenuti (i cosiddetti contenuti generati dagli utenti). Gli esempi più noti sono probabilmente piattaforme video (YouTube) e social network (Instagram), ma anche forum e blog con funzioni di commento o siti con funzioni di valutazione come Google. Sono, per così dire, gli “oste” di Internet che offrono un palcoscenico ai loro ospiti.

Recensioni online: come funzionano?

Le recensioni di Google vengono effettuate principalmente sulla piattaforma Google My Business, la piattaforma fornita da Google, che raggruppa vari servizi del gruppo e ti dà come utente l’accesso diretto ad essi utilizzando la dashboard. Dal punto di vista giuridico, si distingue tra dichiarazioni di opinione e affermazioni di fatto.

Dichiarazioni di opinione consentite e false dichiarazioni di fatto

Nel caso delle valutazioni va fatta una distinzione tra affermazioni di fatto ( “Il mio avvocato ha la caduta dei capelli” ) ed espressioni di opinione ( “Trovo brutto il taglio di capelli del mio avvocato”) possono essere distinti. Un’espressione di opinione puramente giudicante è sempre consentita e anche costituzionalmente tutelata dalla libertà di espressione, purché non si tratti di “insulto” o di “insulto formale”. Quando si tratta di affermazioni che possono anche essere provate, si parla di affermazioni fattuali. Questi sono ammessi solo se sono anche veri. In caso contrario, la persona o l’azienda interessata possono difendersi in vari modi. Ci sono, ovviamente, forme miste ei libri sulla questione di cosa sia un insulto riempiono interi scaffali. Anche gli insulti e il modo in cui vengono trattati sono soggetti allo spirito del tempo.

Insulto o abuso formale (OLG Koblenz, decisione del 12 luglio 2007 – 2 U 862/06)

Non sono ammesse le cosiddette critiche abusive, ovvero giudizi di valore che non contengono basi fattuali, abusi dolosi o pieni di odio. Questo limite viene superato solo quando l’obiettivo è diffamare una persona e non occuparsi più della questione. Pertanto, i giudizi di valore rientrano nel diritto alla libertà di espressione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 1, comma 1 della Legge fondamentale, nella misura in cui non sono contemporaneamente diretti a denigrare o insultare formalmente la personalità. Oppure si tratta di insulti formali, perché l’insulto non deriva dal contenuto, ma dalla scelta delle parole (“Sei un cretino”).

Oltre alle definizioni legali, ci sono suggerimenti su come gestire le recensioni. Un’agenzia Internet austriaca chiamata adsimple si è occupata in modo approfondito di questo. Le citazioni sono in corsivo.

“I due tipi di recensioni negative

Questa agenzia distingue fondamentalmente tra due tipi di recensioni negative. Entrambi i tipi richiedono strategie diverse. In ogni caso, non appena scopri una recensione negativa su Google, dovresti reagire immediatamente. Da un punto di vista legale, è necessario controllare personalmente Internet perché il provider host non è obbligato a effettuare un proprio controllo preliminare. Questi sono responsabili solo come perturbatori. Chiunque abbia, in qualsiasi modo, volontariamente e adeguatamente causalmente contribuito alla realizzazione o al mantenimento di una menomazione illecita è responsabile come disgregatore. Tuttavia, al fine di non estendere questa responsabilità eccessivamente a terzi non coinvolti, si presume che siano stati violati obblighi di ispezione tecnicamente possibili, legalmente consentiti e ragionevoli. Esempio: qualcuno scrive una recensione sul Dr. Schulte – “ha dei bei capelli”. Il valutatore non è raggiungibile perché è volato verso la luna. Il portale Internet è quindi il provider host ed è responsabile solo in quanto perturbatore perché non ha agito da solo ma ha dato l’opportunità alla terza parte

1) La valutazione negativa costruttiva

In molti casi, una recensione negativa su Google costruttiva e ben fondata porterà la tua azienda anche più di una valutazione positiva. Tale valutazione porta spesso alla luce difetti e aree di miglioramento nella tua azienda. Questi sono spesso problemi nel servizio clienti, difetti del prodotto o la qualità di un servizio. In tutti questi casi è possibile verificare immediatamente se l’utente ha effettivamente individuato eventuali carenze in vari ambiti della propria offerta. Rispondi e migliora la tua offerta. Da un punto di vista giuridico, la dichiarazione di terzi sul sito web di Google o di altri fornitori di servizi di hosting è un’espressione di opinione consentita ai sensi dell’articolo 5 della Legge fondamentale (libertà di opinione) o una corretta affermazione di fatto. Esempio di valutazione corretta: “Ci sono pochi parcheggi in loco presso l’avvocato Dr. Schulte”

Come si affronta una valutazione negativa costruttiva?

Un utente ha inviato una valutazione negativa e in questo modo ti ha aiutato a migliorare la tua attività. Rispondi all’utente e ringrazialo per il feedback sincero. Dopo aver affrontato le critiche alla tua attività, chiedi all’utente di modificare la sua recensione originale su Google. Da un lato, questo dimostra che hai preso le critiche molto sul serio e, dall’altro, probabilmente ora riceverai una valutazione migliore.

2) Il rating negativo distruttivo

Adesso entriamo nel campo degli “haters”, degli “cheaters” e non so più come chiamare queste persone. Queste recensioni distruttive sono problematiche perché in realtà danneggiano l’immagine di un’azienda senza una ragione apparente. Gli utenti che inviano tali valutazioni possono essere semplicemente persone che per lo più lasciano correre la loro rabbia in forma anonima. Ma dietro può esserci anche un approccio sistematico consapevole che persegue un obiettivo dannoso per il business. Si tratta principalmente di concorrenti che sperano di ottenere un vantaggio competitivo in questo modo. Se devi leggere diverse recensioni di questo tipo sulla tua stessa azienda, spesso ti siedi senza parole e senza meta davanti allo schermo e pensi: “Cos’è questa sciocchezza e cosa dovrei fare?” La buona notizia è: puoi fare qualcosa al riguardo.

Cosa fare contro le recensioni negative distruttive?

Di seguito, ti mostreremo possibili varianti di come tu, come imprenditore, puoi affrontare le critiche dannose per la reputazione. Non è sempre facile decidere come procedere contro tali commenti dannosi per la reputazione e falsi in un caso specifico. In molti casi è richiesto tatto e un piccolo calcolo “costi/benefici” non è mai sbagliato.

Variante 1: comunica con i tuoi utenti

Un discorso aperto con una comunicazione aperta va sempre bene. Anche se hai spesso la sensazione di combattere i mulini a vento. Raramente, tuttavia, un utente riconosce il proprio errore e corregge la valutazione. Ma spesso “intuizione” è una parola straniera per molti utenti. Non lasciarti coinvolgere in conversazioni e giustificazioni dettagliate, nella maggior parte dei casi questo va in tilt o non ottiene alcun beneficio e costa molto tempo e fatica. Prova a comunicare e se ti rendi conto che stai parlando con un muro qui, allora cambia strategia e vai alla variante 2.

Variante 2: segnala la recensione a Google

C’è un’opzione per segnalare le recensioni negative a Google. Questo ha senso solo se è realistico anche che Google intervenga. Per fare ciò, una recensione deve violare chiaramente le linee guida di Google. Questo è il caso, ad esempio, quando le testimonianze sono errate o falsificate, la valutazione non ha nulla a che fare con l’azienda o la valutazione offende le persone.” Legalmente, devi segnalare la valutazione negativa perché Google agisce solo come provider host (ad es. host) responsabile ed è quindi solo un disturbatore e non un autore.

Come faccio a segnalare una recensione su Google?

Vai direttamente alla valutazione corrispondente e fai clic sui 3 punti (“Indicatore di digitazione”) nell’angolo in alto a destra

Quindi fare clic sulla casella “Azione di revisione”.

Clicca su “Segnala come inappropriato”

In Segnala violazione delle norme, inserisci il tuo indirizzo e-mail e seleziona il tipo di violazione.

Ora fai clic su “Invia” e “Pubblicità/Messaggio” verrà verificato da Google.

Puoi sempre segnalare una recensione Google inappropriata. Ora possono essere necessari alcuni giorni prima che Google esamini la tua situazione e ti risponda.

Variante 3: ottieni valutazioni dei clienti equilibrate

Le aziende possono ottenere recensioni di clienti reali, ma non acquistarle. Il comportamento onesto è indicato qui. Chiunque lavori con valutazioni false agisce illegalmente e può essere avvertito o addirittura punito. Ho descritto lo sfondo qui: https://www.dr-schulte.de/2022/03/15/reputationsrecht-fakebewertungen-verboten-abmahnungen-drohen/

Variante 4: intraprendere un’azione legale

Il tribunale regionale di Amburgo ha vietato alle agenzie Internet di offrire eliminazioni di Google ( LG Hamburg , sentenza del 28 giugno 2019 – 315 O 255/18) perché si tratta di servizi legali. È consentita solo l’assistenza di un fornitore di servizi legali come un avvocato.

Suggerimenti e trucchi – conclusione

Prove sicure, ovvero fare uno screenshot Non manipolarti: le valutazioni false sono vietate Pensa prima di agire Verifica la situazione legale

L’economia di mercato vuole la comunicazione e lo scambio delle opinioni dei clienti. Ecco perché le valutazioni e i portali di valutazione sono importanti. Nei prossimi anni, l’Unione Europea vuole armonizzare il diritto in tutta Europa e vuole adottare i principi legali che la Germania ha sviluppato in questo settore. Secondo l’articolo 5 della bozza della legge sui servizi digitali, il modello si assume la responsabilità (gli host provider, in quanto host di Internet, non devono verificare preventivamente e devono intervenire solo se informati di illegittimità). Niente aiuta… Commenti e valutazioni, sbagliate o giuste, rimarranno con noi.