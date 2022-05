Migliore Agenzia Per pubblicità Google adsense in Roma: lista e matta delle digital marketing

Come scegliere una agenzia che possa seguire la nostra campagna Google Ads in Roma? Cityroma.com esplora i migliori esperti nel settore tra cui Cristian Nardi tra i più esperti nel settore SEO e digital marketing nel 2022.

Attirare traffico mirato naturale è difficile. E attirare traffico mirato per richieste commerciali competitive sta diventando un compito impossibile per molte piccole e medie imprese. Cerca di gestire i pesi massimi di Internet pubblicando manuali esaurienti e recensioni dei consumatori ogni giorno se la tua officina di riparazioni auto impiega cinque persone. Ed ecco il problema: riparano perfettamente i piantoni dello sterzo e regolano le sospensioni, ma non hanno il tempo di scrivere articoli a riguardo.

Ci sono diversi modi per uscire da questa situazione. Uno di questi è attirare traffico mirato utilizzando la pubblicità contestuale. In questo articolo troverai informazioni su come lavorare con il sistema Google AdWords: il servizio pubblicitario del più grande motore di ricerca al mondo.

Cosa c’è di interessante nel sistema di pubblicità contestuale di Google AdWords

Sistema di pubblicità contestuale Google AdWords appartiene al più grande motore di ricerca al mondo. In Runet, il “motore di ricerca” Google è al secondo posto, servendo più di un terzo delle richieste degli internauti . Ciò offre agli utenti di AdWords l’accesso a una piattaforma funzionale e tecnologicamente avanzata con targeting, budget, metodi di pubblicazione degli annunci e altri criteri di campagna a grana fine.

La pubblicità contestuale è una dimostrazione al pubblico di messaggi pubblicitari che corrispondono ai loro interessi. Ad esempio, quando un utente inserisce la query “cibo per gatti” nella casella di ricerca, vede i risultati del posizionamento naturale dei siti e degli annunci di Google AdWords nella pagina dei risultati di ricerca. Inoltre, gli annunci economici vengono visualizzati sui siti che fanno parte della rete pubblicitaria di Google. In questo caso, l’oggetto della pubblicità è determinato tenendo conto degli interessi dell’utente e del contenuto della pagina web.

Esempio di pubblicità contestuale

Gli inserzionisti nazionali dovrebbero prestare attenzione ad AdWords per le seguenti funzioni:

Semplice gestione della campagna. Grazie a un’interfaccia comoda e intuitiva, non sono necessarie conoscenze particolari per lavorare con il sistema di pubblicità contestuale di Google.

La capacità di attirare molto rapidamente i primi visitatori target del sito. L’impostazione della prima campagna pubblicitaria di solito non richiede più di un’ora.

Opzioni di budget molto flessibili. Gli inserzionisti hanno la possibilità di impostare un budget giornaliero e modificarlo in base ai risultati della campagna.

L’impatto della qualità dell’annuncio sulle posizioni e sul costo per clic. A causa delle elevate percentuali di clic, i tuoi annunci possono essere visualizzati in posizioni più elevate rispetto agli annunci della concorrenza con CPC più elevati.

Possibilità di scegliere i siti dove visualizzare gli annunci. Puoi scegliere i siti adatti che fanno parte della Rete Display di Google.

Costo per clic inferiore rispetto a Yandex.Direct. La concorrenza nel sistema di pubblicità contestuale Yandex in Runet è maggiore, quindi è più costoso attirare traffico al suo interno. Tieni presente che questo modello non funziona in tutte le nicchie aziendali.

Quando dovresti usare Google AdWords? La pubblicità contestuale può essere utile in qualsiasi fase dello sviluppo del progetto. Aiuta ad attirare rapidamente visitatori mirati su un sito appena creato, ad attirare l’attenzione del pubblico su un prodotto, una promozione o un contenuto specifico. Puoi utilizzare gli annunci in Google AdWords come uno dei componenti del marketing integrato su Internet . Inoltre, la pubblicità contestuale può fungere da unico modo per attirare nuovi clienti su Internet.

Di seguito troverai una guida passo passo all’utilizzo di Google AdWords. Per facilità di comprensione, le informazioni sono raggruppate nelle seguenti sezioni:

Inizia la tua campagna pubblicitaria su Google AdWords creando un account. Segui la seguente procedura:

Accedi al Centro clienti di Google AdWords. Puoi farlo con il tuo account Gmail.

Utilizza il pulsante “Crea account”.

Creare un account

Immettere il nome dell’account, selezionare il fuso orario. Se necessario, iscriviti per ricevere consigli per migliorare l’efficacia della pubblicità e per consentire ai colleghi di accedere alla gestione dell’account. Fare clic sul pulsante “Crea account”.

Specifica le impostazioni dell’account

Hai creato un account Google AdWords. Ora hai la possibilità di creare campagne pubblicitarie.

2 COME CREARE UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Per creare una campagna, accedi al tuo account Google AdWords. Aderire al seguente algoritmo di azioni:

Fare clic sul pulsante “Crea azienda”.

Assegna un nome alla campagna e selezionane il tipo. Gli inserzionisti principianti dovrebbero scegliere il tipo “Rete di ricerca e Rete Display ottimizzata”.

Assegna un nome alla campagna e seleziona il tipo “Rete di ricerca e Rete Display ottimizzata”

Se selezioni il tipo “Solo rete di ricerca”, i tuoi annunci verranno visualizzati nella pagina dei risultati di ricerca di Google, su Google Maps e sui siti dei partner di ricerca di Google. Se scegli il tipo Solo Rete Display, i tuoi annunci verranno visualizzati su siti che hanno installato unità pubblicitarie Google, video di YouTube, app mobili e alcuni servizi Google. Il tipo Rete di ricerca e Rete Display ottimizzata combina i vantaggi delle opzioni precedenti. Il tipo di campagna Google Shopping è adatto per annunci specifici di prodotto, mentre le campagne video online servono per la visualizzazione di annunci video.

Seleziona la casella accanto all’opzione “Tutte le funzioni”. Ciò ti consentirà di utilizzare diversi tipi di annunci: di testo, illustrati, multimediali e video. Se selezioni l’opzione “Standard”, potrai utilizzare solo annunci di testo.

Seleziona l’opzione “Tutte le funzioni”

Indirizza il tuo pubblico in base alla località. Immagina di fornire servizi esclusivamente ai residenti di Irkutsk. Nella sezione “Posizione”, seleziona la casella accanto all’opzione “Sceglierò io stesso”. Inizia a digitare il nome della città. Dopo che viene visualizzato un suggerimento adatto, utilizzare l’opzione “Aggiungi”.

Specifica la posizione di destinazione del pubblico

Scegli la strategia di offerta e il budget. Se stai avviando la tua prima campagna pubblicitaria per un progetto giovane, opta per l’offerta automatica per ottenere il maggior numero di clic entro il tuo budget (vedi illustrazione).

La migliore strategia di offerta per avviare una campagna

Se vuoi ottimizzare i costi e controllare tu stesso l’efficacia della campagna, utilizza le impostazioni avanzate. Inizia definendo il tuo costo marginale per clic. Così ti proteggi dal rapido dispendio del budget giornaliero.

Determina il costo massimo per clic

Personalizza la visualizzazione delle estensioni annuncio, se necessario. Sono elementi aggiuntivi dei messaggi pubblicitari. Le estensioni aumentano la visibilità degli annunci. Ad esempio, puoi aggiungere un pulsante di chiamata ai tuoi annunci. In questo caso, i possessori di gadget mobili lo vedranno accanto al tuo messaggio e potranno comporre un numero di telefono con un solo tocco. Per aggiungere un pulsante “Chiama” agli annunci, seleziona la casella accanto all’opzione appropriata e aggiungi un numero di telefono. Per visualizzare il pulsante solo per gli utenti di gadget mobili, specifica le impostazioni appropriate nel menu “Dove mostrare questa estensione”.

Aggiunta di un pulsante di chiamata

Nelle impostazioni avanzate, puoi impostare le date di inizio e fine della campagna, impostare la rotazione degli annunci e creare un URL di monitoraggio aziendale. Per i principianti, è meglio lasciare le impostazioni predefinite e continuare a lavorare.

Lascia le impostazioni avanzate predefinite e fai clic sul pulsante “Salva e continua”.

Hai creato una campagna Google AdWords. Ora inizia a creare annunci.

3 COME CREARE ANNUNCI GOOGLE ADWORDS

Gli annunci nel sistema di pubblicità contestuale di Google vengono combinati in gruppi. Ciò fornisce una comoda gestione delle campagne pubblicitarie: puoi includere messaggi con parole chiave simili in un gruppo.

Per creare un gruppo e annunci, procedi nel seguente modo:

Assegna un nome al gruppo di annunci.

Crea un annuncio di testo. Presta attenzione ai seguenti consigli:

Il titolo deve includere una frase chiave. Ciò fornisce una risposta visiva e aumenta il CTR dell’annuncio.

Metti un punto, un punto interrogativo o un punto esclamativo alla fine della prima riga della descrizione. Questo permette di aumentare la lunghezza del titolo degli annunci che compaiono nella parte superiore della SERP.

Includi un invito all’azione nel tuo annuncio. Dì all’utente cosa fare. Potresti trovare utile l’elenco dei modelli CTA .

Sottolinea nell’annuncio il vantaggio della tua offerta: uno sconto, l’opportunità di ottenere qualcosa gratuitamente, le caratteristiche del prodotto, ecc.

Utilizzare un breve URL di visualizzazione, come l’indirizzo della home page. Ciò migliora l’appeal visivo dell’annuncio e lo rende più facile da capire.

Crea un gruppo di annunci e un annuncio

Specifica le parole chiave per le quali verrà visualizzato il tuo annuncio. Utilizza i “tasti” suggeriti dalla categoria corrispondente all’oggetto dei tuoi annunci. Leggi di più sull’utilizzo dello Strumento di pianificazione delle parole chiave di seguito. Salva le impostazioni e vai ai dettagli del pagamento.

Aggiunta di parole chiave. Se necessario, utilizzare i prompt di sistema

Seleziona il tuo paese di residenza e fai clic su Continua.

Inserisci i tuoi dati fiscali e fai clic sul pulsante “Completa registrazione”.

Se hai inserito correttamente i dati di pagamento, i tuoi annunci verranno mostrati ai potenziali clienti al termine della registrazione.

COME UTILIZZARE LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DELLE PAROLE CHIAVE

Keyword Planner è un servizio gratuito di Google con il quale puoi selezionare “chiavi” per campagne pubblicitarie e promozione della ricerca naturale, raggruppare query simili, prevedere il traffico e il budget della campagna. Per utilizzare lo scheduler , seguire le istruzioni:

Nel menu “Trova parole chiave e opzioni per gruppi di annunci”, inserisci il nome del prodotto o l’oggetto del contenuto che desideri pubblicizzare. Contrassegna l’URL della pagina di destinazione e seleziona la categoria del prodotto.

Specifica il nome del prodotto, la pagina di destinazione e la categoria del prodotto

Nelle impostazioni di targeting, specifica la località di destinazione e la lingua del pubblico. Se desideri prendere in considerazione le preferenze degli utenti di lingua russa di qualsiasi regione, nel campo delle impostazioni geografiche, seleziona “Tutte le località” e nel campo di selezione della lingua, seleziona Russo. Per soddisfare le preferenze del numero massimo di utenti, seleziona l’opzione “Google e partner di ricerca” nel campo di selezione della rete. Facoltativamente, specifica le parole chiave a corrispondenza inversa che impediranno la visualizzazione del tuo annuncio.

Mirare al pubblico

Nelle opzioni di ricerca, puoi impostare filtri per parole chiave. Il sistema consente di filtrare le “chiavi” in base al numero di impressioni, alla percentuale di clic consigliata, alla quota di impressioni e al livello di concorrenza. Non utilizzare filtri se vuoi ottenere tutte le opzioni possibili.

Nel campo “Opzioni parola chiave”, puoi scegliere di mostrare opzioni “parola chiave” vicine o lontane, includere frasi di ricerca dal tuo account e piano e aggiungere parole chiave dalla categoria “adulti”. Se è la prima volta che utilizzi lo scheduler, lascia le impostazioni predefinite.

Nel campo “Parole chiave in esame” puoi includere parole e frasi che devono essere presenti nelle query degli utenti. Se compili questo campo, ridurrai notevolmente il numero di opzioni ricevute.

Nel campo Intervallo di date, immettere un valore appropriato, se necessario. Fare clic sul pulsante “Ottieni opzioni”.

Valuta le opzioni di gruppo proposte nella scheda appropriata. Aggiungi gruppi adatti al piano.

Aggiunta di gruppi corrispondenti al piano

Nella scheda “Opzioni parole chiave” puoi valutare e aggiungere parole chiave adatte al piano. Per aggiungere una parola chiave, evidenzia il gruppo di annunci appropriato nel tuo piano e utilizza il pulsante Aggiungi.

Aggiunta di una “Chiave” al Piano

Dopo aver aggiunto le parole chiave ai gruppi di annunci, scarica il file .csv. Potrai scaricarlo e utilizzarlo nell’interfaccia di Google AdWords.

Se hai un elenco di parole chiave pronto, puoi utilizzare lo Strumento di pianificazione delle parole chiave per ottenere statistiche sulle query, stimare il traffico, raggruppare “chiavi” e unire elenchi.

4 COME UTILIZZARE DIVERSI TIPI DI ANNUNCI ADWORDS

Puoi utilizzare annunci di testo, illustrati e video, nonché annunci dinamici e per dispositivi mobili. La sezione precedente ha descritto il processo per la creazione di un annuncio di testo. Di seguito troverai informazioni su come lavorare con altri tipi di messaggi.

ANNUNCI ILLUSTRATI

Per creare un annuncio illustrato, procedi nel seguente modo:

Seleziona il gruppo appropriato e usa il pulsante “+ Annuncio”.

Seleziona il menu “Crea annuncio illustrato”.

Scegli come vuoi creare un annuncio. Se selezioni l’opzione “Crea un annuncio”, il sistema creerà automaticamente un annuncio grafico utilizzando il contenuto che si trova sulla pagina di destinazione. Se selezioni l’opzione “Scarica annuncio”, sarai in grado di scaricare l’annuncio finito. Scegli la creazione automatica degli annunci solo se hai bisogno di risparmiare sui servizi di design e vuoi fare tutto da solo.

Scegli come creare un annuncio

Seleziona l’opzione di annuncio appropriata. Se necessario, puoi modificarlo utilizzando l’opzione “Modifica”.

Seleziona o modifica l’opzione appropriata

In modalità di modifica, puoi cambiare lo sfondo e il colore del pulsante, il testo del pulsante, cambiare il logo e l’immagine. Una volta completata la modifica, fare clic su Fine.

Modifica finale

Fare clic sul pulsante “Salva” nell’angolo in alto a destra dello schermo. Successivamente, il tuo annuncio verrà mostrato ai potenziali clienti. Puoi modificarlo facendo clic sull’icona a forma di matita nella scheda Annunci. Puoi anche valutare l’annuncio in modalità anteprima utilizzando i link contrassegnati nell’illustrazione.

Annuncio creato

COME CREARE UN ANNUNCIO DI ESEMPIO DALLA GALLERIA DI ADWORDS

Con la Galleria di AdWords puoi creare annunci dinamici, animati e video. Segui la procedura descritta:

Utilizza il menu “+ Annuncio – Galleria di formati di annunci”.

Entrare nella Galleria dei formati

Per creare un annuncio dinamico, seleziona il tipo di modello appropriato. Ad esempio, utilizza un mockup per pubblicizzare un annuncio di lavoro.

Scegliere il tipo giusto

In modalità di modifica, aggiungi testo, carica un logo se necessario, specifica la destinazione e visualizza l’URL. Una volta completata la modifica, fai clic sul pulsante Anteprima e salva nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. L’annuncio verrà mostrato al pubblico dopo la verifica da parte degli esperti di Google.

Per creare un annuncio animato, seleziona il modello appropriato.

Scegli un modello

Scrivi un titolo e una descrizione, cambia il testo del pulsante. Sostituisci l’immagine se necessario. Specificare la destinazione e l’URL di visualizzazione. Fai clic sul pulsante “Visualizza e salva” nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Seleziona le dimensioni dell’annuncio richieste. Affinché il tuo messaggio possa essere visto dal numero massimo di utenti, controlla tutte le dimensioni suggerite. Salva le modifiche.

Per creare un annuncio video, seleziona il formato appropriato nella galleria. Carica il file video sul sistema. Aggiungi un logo, fornisci una visualizzazione e un URL di destinazione. L’annuncio verrà mostrato al pubblico dopo la verifica da parte degli esperti di Google.

Puoi pubblicizzare applicazioni per gadget mobili. Per fare ciò, fai clic sul pulsante “+ Annuncio” e seleziona l’opzione “Fai pubblicità a un’app o a un contenuto digitale”. Seleziona un app store (App Store o Google Play), inserisci il nome di un prodotto, aggiungi un titolo e una descrizione. Seleziona il tipo di dispositivi di cui desideri che gli utenti vedano il tuo annuncio. Salva le modifiche.

Pubblicizziamo l’applicazione

Puoi utilizzare i link diretti negli annunci di app per dispositivi mobili . In questo caso, l’utente che ha risposto all’annuncio e ha cliccato sul collegamento ottiene l’accesso al contenuto specifico dell’applicazione. Ad esempio, se si tratta di un’applicazione per l’acquisto di merci online, puoi indirizzare il cliente a una sezione specifica della merce. Per creare questo tipo di annuncio, seleziona l’opzione Annuncio di coinvolgimento in app per dispositivi mobili. Specificare il nome dell’applicazione, aggiungere un titolo e una descrizione. Aggiungi un identificatore di risorsa (URI) e salva le modifiche.

Se vendi molti prodotti, utilizza gli annunci dinamici della rete di ricerca. Per fare ciò, fai clic sul pulsante “+ Annuncio” e seleziona l’opzione appropriata. Inserisci un URL di visualizzazione, aggiungi una descrizione e salva l’annuncio.

Non provare a utilizzare tutti i tipi di annunci disponibili con tutti i mezzi. Combina messaggi pubblicitari di testo e visivi per aumentare l’efficacia delle tue campagne.

5 COSE DA SAPERE SUL REMARKETING DI GOOGLE ADWORDS…

Con il remarketing, puoi mostrare annunci agli utenti che hanno già visitato il tuo sito. L’efficacia di questa funzione è spiegata semplicemente: è più probabile che le persone si fidino dei venditori che conoscono. Inoltre, il remarketing ti consente di mostrare agli utenti annunci che corrispondono ai loro interessi.

Ad esempio, puoi parlare di nuovi smartphone a potenziali clienti che hanno visitato almeno una volta le pagine della categoria “Smartphone” del tuo negozio online. E agli utenti che leggono la recensione del nuovo modello di tablet, puoi mostrare annunci per tablet. La nostra guida dettagliata ti aiuterà a utilizzare il remarketing in modo efficace .

6 … E SULLE LANDING PAGE

Le pagine di destinazione aumentano l’efficacia delle campagne pubblicitarie perché generano conversioni. Tuttavia, non sarai in grado di indirizzare tutti gli utenti che fanno clic su un collegamento in un annuncio contestuale a una pagina di destinazione appositamente predisposta. Questo deve essere spiegato con un esempio.

Immagina di promuovere una conferenza di settore o di organizzare una vendita estiva. In questi casi, puoi utilizzare landing page che convertono quasi ogni clic. Ora immagina di pubblicizzare solo pneumatici estivi o laptop.

I negozi vendono laptop

In questo caso, una pagina normale del tuo sito funge da pagina di destinazione. Potrebbe essere una pagina di categoria, una pagina di selezione del prodotto personalizzata o anche una pagina di prodotto specifica.

Una normale pagina del sito Web viene utilizzata come pagina di destinazione

Quale conclusione si può trarre da questi esempi? Puoi utilizzare pagine di destinazione create appositamente per una campagna specifica. Tuttavia, dovrai anche utilizzare le pagine normali come pagine di destinazione. La seguente selezione di materiali ti aiuterà a creare landing page efficaci:

7 COME MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DELLE TUE CAMPAGNE GOOGLE ADWORDS CON GLI SPLIT TEST

Con i test A/B puoi migliorare il rendimento dei tuoi annunci. Per verificare un’ipotesi, segui il seguente algoritmo di azioni:

Nelle impostazioni della campagna selezionata, seleziona l’opzione “Impostazioni avanzate – esperimento”. Fare clic sul pulsante “Imposta esperimento”.

Allestimento dell’esperimento

Immettere un nome per il test. Seleziona il rapporto di impressioni per gli annunci di controllo e di prova. Specifica le date di inizio e fine dell’esperimento. Salva le tue impostazioni.

Specificare i dati

Apporta modifiche di prova agli annunci, ai gruppi di annunci o alle parole chiave. Ad esempio, per testare diverse varianti dei titoli degli annunci di prova, utilizza l’opzione Copia e modifica. Apporta le modifiche e salva la nuova variante dell’annuncio.

Creazione di una versione di prova dell’annuncio

Includi gli annunci di prova e di controllo nei gruppi di esperimenti appropriati. A tale scopo, seleziona l’opzione appropriata nella colonna dello stato dell’annuncio.

Includiamo gli annunci nel gruppo di controllo o sperimentale

Esegui l’esperimento nella pagina delle impostazioni.

Per valutare i risultati di uno split test, seleziona l’opzione “Segmento – Esperimento” nella scheda “Campagne”. Preimposta l’intervallo di date in cui rientra l’esperimento.

Selezione del menu di valutazione dell’esperimento

Cosa posso testare per migliorare il rendimento dei miei annunci AdWords? Ecco alcune idee:

Opzioni del testo dell’intestazione, nonché intestazioni brevi e lunghe.

Descrizioni. Confronta l’efficacia delle descrizioni informative e di “vendita”, le descrizioni con e senza prezzo, le opzioni per specificare uno sconto, la presenza / assenza della parola “gratuito”, ecc.

Visualizza URL.

Il testo e il colore del pulsante dell’annuncio illustrato.

Sfondo e immagini dell’annuncio di immagini.

La dimensione e la posizione degli annunci.

Annunci e gruppi di annunci.

In pratica, le possibilità di split test sono limitate solo dalla tua immaginazione. Per migliorare il rendimento delle tue campagne, puoi testare quasi tutti gli elementi pubblicitari.

8 COME MONITORARE LA PERFORMANCE DELLE CAMPAGNE DI GOOGLE ADWORDS

Il modo in cui monitori l’efficacia dei tuoi annunci Google AdWords dipende dagli obiettivi delle tue campagne di marketing. È possibile visualizzare annunci contestuali per ricevere azioni mirate dell’utente sul sito, ad esempio download di contenuti, registrazioni, acquisti, chiamate all’operatore, ordini di chiamata, ecc. Inoltre, con l’aiuto della pubblicità, puoi stimolare le chiamate di potenziali clienti. Infine, gli annunci possono essere utilizzati per ottenere azioni offline mirate.

Le metriche quantitative e qualitative standard sono adatte per monitorare il rendimento delle campagne di Google AdWords. I primi includono i seguenti indicatori:

Il numero di clic al sito tramite link pubblicitari.

Azioni mirate completate: abbonamenti, registrazioni, chiamate, visite alle landing page, ordini effettuati, ecc.

Indicatori finanziari ed economici: reddito, numero di transazioni, importo medio dell’ordine.

La qualità delle campagne pubblicitarie può essere valutata utilizzando le seguenti metriche:

Punteggi di qualità degli annunci: punteggio di qualità, CTR.

Indicatori di performance pubblicitaria: tasso di conversione, valore obiettivo.

Indicatori finanziari ed economici: ROI, profitto.

COME MONITORARE LE AZIONI MIRATE SUL SITO

Questo problema può essere risolto in due modi. Innanzitutto, puoi impostare obiettivi e monitorare il loro raggiungimento nell’interfaccia del sistema di Google Analytics. In secondo luogo, gli obiettivi impostati possono essere importati nel tuo account Google AdWords.

Prima di iniziare, devi collegare i tuoi account Google Analytics e Google AdWords. Per fare ciò, utilizza le istruzioni dettagliate di Google .

Per monitorare il rendimento dei tuoi annunci di Google Analytics, imposta degli obiettivi. Per fare ciò, vai al menu “Amministratore – obiettivi – aggiungi obiettivo”. Segui questa procedura:

Seleziona un modello di destinazione. Se non ci sono modelli adatti, seleziona la casella accanto all’opzione “Seleziona” e fai clic sul pulsante “Avanti”.

Scegli un modello standard o crea tu stesso un obiettivo

Immettere un nome e selezionare un tipo di destinazione. Ad esempio, come obiettivo, puoi specificare una visita alla pagina che si apre quando ti iscrivi con successo a una newsletter o effettui un ordine.

Specificare il nome e il tipo dell’obiettivo

Inserisci l’URL della pagina di destinazione. Facoltativamente, assegna un valore di conversione e un percorso all’obiettivo. Crea un obiettivo.

Specificare informazioni dettagliate

Per monitorare i tuoi obiettivi, utilizza il menu Conversioni di Google Analytics – Obiettivi. Qui troverai informazioni sul numero di obiettivi raggiunti, il tasso di conversione, il valore degli obiettivi in ​​termini di denaro. Nel menu Goal Map troverai i dati visualizzati.

Nella sezione “Sorgenti di traffico – AdWords” puoi monitorare l’efficacia della pubblicità per campagne, gruppi di annunci, parole chiave, query di ricerca. In particolare puoi tenere traccia del numero di click e del loro costo, del comportamento degli utenti sul sito (rimbalzi e profondità di navigazione), delle conversioni raggiunte.

Tieni traccia del rendimento degli annunci a livello di gruppo di annunci

Per monitorare le metriche sul rendimento degli annunci nel tuo account Google AdWords, importa gli obiettivi da Google Analytics. Per fare ciò, procedere come segue:

Accedi al tuo account e utilizza il menu “Strumenti – Conversioni”.

Seleziona il menu “Strumento – Conversioni”

Seleziona l’opzione “Google Analytics” dal menu verticale.

Scegli “Google Analytics”

Seleziona le caselle accanto agli obiettivi che desideri monitorare. Fare clic sul pulsante “Continua”.

Selezione delle conversioni desiderate

Impostare le conversioni: se necessario, specificare il valore, il metodo e il periodo contabile, selezionare una categoria di conversione. Lascia il valore predefinito nel campo “Ottimizzazione” e fai clic sul pulsante “Importa obiettivi”.

Ora puoi monitorare il rendimento della tua campagna utilizzando il menu “Strumenti – Conversioni”.

Monitoriamo le conversioni

COME MONITORARE LE CHIAMATE

È possibile registrare le chiamate degli utenti manualmente. Per fare ciò, seleziona un numero di telefono separato e indicalo negli annunci di Google AdWords. Puoi prendere in considerazione il numero e l’efficacia delle chiamate. Il vantaggio di questo metodo è l’assenza di costi. E lo svantaggio principale può essere considerato contenuto informativo insufficiente: non è possibile tracciare sorgenti di traffico, gruppi di annunci e parole chiave, query di ricerca degli utenti.

Per monitorare automaticamente le chiamate dagli annunci per cellulari, utilizza lo strumento di monitoraggio delle conversioni di Google AdWords. Per fare ciò, attenersi alla seguente procedura:

Accedi al tuo account Google AdWords, seleziona il menu “Strumenti – Conversioni”.

Fare clic sul pulsante “+ Conversione”.

Aggiunta di una conversione

Seleziona la fonte di conversione “Telefonate”.

Scegli una fonte di conversione

Seleziona l’opzione “Clic sul numero di telefono sul sito mobile”. Altre opzioni in Russia non sono attualmente disponibili.

Seleziona l’opzione desiderata

Imposta la conversione. Specificare un nome, aggiungere valore se necessario, definire il metodo e il periodo di monitoraggio delle conversioni. Seleziona una categoria e salva le modifiche.

Impostazione della conversione

Aggiungi il tag generato al codice del sito web. Salva le modifiche.

Aggiunta di un tag al sito

Ora puoi monitorare le chiamate degli utenti di gadget mobili che hanno visto l’annuncio e hanno deciso di chiamarti.

Puoi anche monitorare le chiamate utilizzando servizi a pagamento come il monitoraggio delle chiamate. Questo sistema si integra con Google Analytics, consente di registrare e ascoltare le chiamate, monitorare le chiamate per fonte, annunci, parole chiave e query di ricerca.

Google AdWords è forse l’unico strumento di marketing su Internet con risultati garantiti e veloci.

Sì, lo è: la garanzia copre che i tuoi annunci verranno visualizzati dagli utenti e quasi sicuramente andranno al tuo sito. Per fare ciò, è necessario registrare un account Google AdWords, impostare campagne, selezionare parole chiave, creare gruppi di annunci e annunci. Per aumentare l’efficacia della pubblicità contestuale, puoi utilizzare i test divisi. I collegamenti al sito non garantiscono l’efficacia commerciale della pubblicità. Tuttavia, con l’aiuto del monitoraggio, puoi determinare i motivi delle basse conversioni e ROI delle campagne e migliorare il sito e i prodotti.

Condividi i tuoi commenti e suggerimenti per l’articolo nei commenti. Puoi anche porre domande e condividere la tua esperienza con Google AdWords.adsense, ads, Roma, top, agenzia, Migliore, esperto, più importante, guru italiano, Cristian Nardi, Pubblicità, campagna,