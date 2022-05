Migliore Agenzia Pubblicitaria per campagna Google Adsense Rimini Riccione

Come scegliere una agenzia che possa seguire la nostra campagna Google Ads Nella Riccione e rimini? cityroma.com esplora i migliori esperti nel settore tra cui Cristian Nardi tra i più esperti nel settore SEO e digital marketing nel 2022.

Nell’ultimo decennio, la pubblicità PPC è diventata essenziale per quasi tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore. Per appena duecento dollari al mese, anche le piccole imprese e le startup più piccole possono lanciarsi nel gioco della pubblicità digitale e avere un impatto sui loro profitti.

Se sei una piccola impresa e ti occupi solo della pubblicità PPC, probabilmente costruirai e gestirai il tuo account Google Ads da solo per un po’. Alzarsi e correre può sembrare un compito arduo. E beh, è ​​un po’… Ecco perché sei qui, giusto?

Ma non temere! Con questa guida passo passo sarai operativo in poche ore.

Passaggio 1: crea un account

La prima cosa che devi fare è creare un account Google Ads. Per fare ciò, vai su ads.google.com e fai clic su “Inizia ora”. Questo ti porterà a una pagina in cui dovrai accedere con un account Google o crearne uno nuovo.

Una volta effettuato l’accesso, verrà visualizzata una schermata che richiede il tuo obiettivo pubblicitario principale. Questa gente, è l’inizio di Google che cerca di prendere il controllo del tuo account. Fortunatamente, hai una guida professionale (siamo noi) quindi non avrai bisogno dell’aiuto di Google. Combatti il ​​potere!

Nella parte inferiore di questa schermata in cui ti trovi vedrai un collegamento (molto, molto piccolo) che dice “Passa alla modalità Esperto”. Fai clic su di esso e quindi inizieremo con l’impostazione della tua prima campagna.

Passaggio 2: scegli il tipo di campagna

Obiettivi della campagna

Ora che sei passato alla modalità Esperto, vedrai che puoi iniziare a configurare la tua campagna con una varietà di opzioni basate sugli obiettivi.

Le opzioni disponibili sono: vendite, lead, traffico sul sito Web, considerazione su prodotti e marchi, consapevolezza e copertura del marchio, promozione dell’app; oppure puoi scegliere di creare una campagna senza la guida di un obiettivo.

Sebbene sia probabile che i tuoi obiettivi siano in linea con una delle opzioni sopra, ti consiglio di creare la tua campagna senza una guida agli obiettivi . Ancora una volta, l’idea è di mantenere il controllo sulla tua campagna e non consentire a Google di prendere decisioni per te.

Tipi di campagna

Il passaggio successivo è scegliere il tipo di campagna che desideri creare.

Puoi scegliere tra sei diversi tipi di campagna: ricerca, display, shopping, video, app e campagne intelligenti. Sono disponibili due opzioni aggiuntive, Shopping e Discovery, ma questi tipi di campagna non saranno disponibili se hai appena creato il tuo account. Se desideri iniziare con una campagna Shopping o Discovery, devi passare il mouse su una di queste opzioni, segui il link “Salta e crea questo tipo di campagna in un secondo momento”.

Per questa guida ci concentreremo solo su come impostare una campagna sulla rete di ricerca . E se non conosci la pubblicità PPC, la ricerca è quasi sempre il miglior punto di partenza.

Detto questo, esamineremo ancora brevemente i tipi di campagna a tua disposizione in modo che tu possa iniziare a pensare a quale opzione potrebbe essere la migliore per la tua attività in futuro.

Ricerca : le campagne di ricerca vengono utilizzate per mostrare annunci di testo nelle pagine dei risultati di ricerca di Google. Questi annunci vengono attivati ​​dalle query di ricerca (le parole che un utente digita nel prompt di ricerca). Potrai indirizzare queste query di ricerca scegliendo parole chiave correlate al tuo prodotto o servizio.

Display : Google ha accesso a una rete di oltre 2 milioni di siti Web (e oltre) in cui possono inserire annunci di testo, video e illustrati. Ci sono una varietà di opzioni di targeting con le campagne display tra cui parole chiave, segmenti di pubblico, posizionamenti e altro ancora. Le campagne display sono ottime per aumentare la consapevolezza del marchio o per coinvolgere nuovamente i visitatori del sito Web passati mentre navigano in Internet.

Video – YouTube è ora il secondo motore di ricerca più popolare al mondo, dietro a Google. E indovina cosa? Google possiede YouTube. Sì, è un monopolio! Dal tuo account Google Ads puoi creare campagne pubblicitarie video per mostrare i tuoi video su YouTube. Anche in questo caso ci sono una varietà di opzioni di targeting, simili a quelle menzionate con Display.

App : se si tratta di un’app che stai cercando di promuovere con Google Ads, le campagne per app sono le tue migliori (e uniche) opzioni. Con le campagne per app potrai pubblicizzare la tua app su molte proprietà Google, tra cui Ricerca, YouTube, Rete Display e Google Play Store. Queste campagne sono completamente automatizzate, quindi una volta che hai impostato, rilassati e guarda le installazioni e gli upsell in arrivo.

Intelligente – Ricordi quel controllo di cui parlavamo prima? Le campagne intelligenti non consentono molto di questo. In sostanza, stai fornendo a Google alcuni parametri di base con cui lavorare e lasciare che l’IA lo prenda da lì. Se utilizzate nel modo giusto, le campagne intelligenti possono aggiungere valore al tuo account, ma non sono sicuramente il punto di partenza.

Risultati

Prima di passare alla fase successiva del processo di creazione della campagna, devi fare un’altra scelta. O in questo caso, non fare. Google ti chiederà di selezionare i risultati che desideri ottenere dalla tua campagna. Le tue opzioni sono visite al sito web, telefonate e download di app. Sebbene una di queste opzioni possa essere in linea con i risultati desiderati, lasceremo vuota questa sezione. L’idea anche qui è di mantenere il potere nelle tue mani, non in quelle di Google.

E ora siamo pronti per entrare nel vivo dei dettagli della creazione di una campagna sulla rete di ricerca.

Passaggio 3: impostazioni

Le impostazioni della campagna sono suddivise in 3 sezioni: Impostazioni generali, Targeting e segmenti di pubblico, Budget e offerte ed Estensioni annuncio. Esamineremo ogni sezione, evidenzieremo le tue opzioni e ti aiuteremo a orientarti nella giusta direzione su quali scelte fare.

impostazioni generali

In questa sezione darai prima un nome alla tua campagna. Non ci sono scelte sbagliate qui, quindi fallo!

Successivamente, dovrai scegliere su quale rete desideri visualizzare i tuoi annunci. Le tue opzioni sono Cerca e Visualizza. Lo so, lo so… Display non è un tipo di campagna completamente diverso? Sì. E poiché in questo momento siamo interessati solo a configurare una campagna sulla rete di ricerca, ci assicureremo di mantenere selezionata la casella di ricerca e deselezionare la casella di visualizzazione.

Nota: sotto la sezione Reti è presente un collegamento “Mostra più impostazioni”. Puoi ignorare queste opzioni per ora.

Targeting e pubblico

Ora passeremo a perfezionare le tue opzioni di targeting per assicurarci che i tuoi annunci vengano mostrati alle persone giuste.

Posizioni

Innanzitutto, selezionerai le località geografiche in cui desideri pubblicare i tuoi annunci. Il tuo targeting può essere ampio come il mondo intero o specifico come un singolo codice postale. Le opzioni per impostazione predefinita sono: Tutti i paesi e territori, Stati Uniti e Canada, Stati Uniti e Inserisci un’altra posizione. Per scegliere come target località a livello di città, stato, codice postale o raggio, seleziona l’opzione “Inserisci un’altra località” e quindi fai clic su Ricerca avanzata. Da lì sarai in grado di scegliere le tue posizioni target specifiche.

Dopo aver scelto le tue posizioni, hai un’altra impostazione molto importante da abilitare in questa sezione. Fai clic sul collegamento Opzioni posizione e ti verrà presentata la scelta di scegliere come target:

Persone all’interno o che mostrano interesse per l’area di destinazione

Persone nella tua area di destinazione o regolarmente

Persone che cercano la tua area target

Ti consigliamo vivamente di selezionare l’opzione n. 2: Persone che si trovano o regolarmente nelle tue località target . Nonostante questa non sia l’opzione predefinita consigliata da Google, generalmente è la scelta giusta per il 99% di tutte le campagne. Selezionando questa opzione, ti assicuri che i tuoi annunci vengano mostrati solo alle persone che si trovano fisicamente nelle località a cui ti rivolgi.

Con le altre due opzioni, i tuoi annunci possono essere pubblicati in qualsiasi parte del mondo, a condizione che la persona che effettua la ricerca abbia mostrato interesse per le località target. Ad esempio, se sei un’attività commerciale locale che ha come target lo Stato di New York e hai selezionato le opzioni 1 o 3, il tuo annuncio potrebbe essere mostrato a qualcuno in un altro paese che ha recentemente cercato voli per New York per una vacanza o un viaggio di lavoro. Questo non è quello che vuoi, a meno che tu non sia nel settore dei viaggi o del turismo, ovviamente!

In Escludi, puoi lasciare selezionata l’opzione predefinita consigliata, ovvero “Persone nelle posizioni escluse”.

Le lingue

Questo è autoesplicativo. Seleziona la lingua o le lingue parlate dai tuoi clienti. Google limiterà la visualizzazione dei tuoi annunci solo alle persone che parlano le lingue che hai scelto. Assicurati solo che il testo dell’annuncio corrisponda alle lingue scelte qui e sei pronto.

Pubblico

Avrai la possibilità di aggiungere segmenti di pubblico alla tua campagna. I segmenti di pubblico possono essere aggiunti a livello di osservazione o di targeting. Questa è un’opzione avanzata e non qualcosa che devi ancora esplorare, soprattutto se stai configurando la tua prima campagna sulla rete di ricerca. Quindi lasceremo quella sezione così com’è per ora e andiamo avanti.

Budget e offerte

Bilancio

L’impostazione Budget è abbastanza semplice. Qui imposterai la quantità di denaro che desideri che la tua campagna spenda ogni giorno. Un buon punto di partenza per impostare il tuo budget giornaliero è determinare quanto vuoi investire nella tua campagna al mese. Quindi, dividi tale importo per il numero di giorni al mese in cui verranno pubblicati i tuoi annunci. Se prevedi di pubblicare i tuoi annunci tutti i giorni, dividi per 30. Se pubblichi annunci solo dal lunedì al venerdì, dividi per 20. E così via…

Fare offerte

Nella sezione Offerte puoi impostare la strategia di offerta per la tua campagna. Google cercherà di aiutarti a scegliere una strategia di offerta chiedendo su quale tipo di risultato vuoi concentrarti. Le scelte predefinite consigliate sono: Conversioni, Valore di conversione, Clic e Quota impressioni.

Potresti pensare… Voglio concentrarmi sulle conversioni ovviamente! E questo dovrebbe essere assolutamente il tuo obiettivo. Tuttavia, selezionando una di queste opzioni predefinite, Google ti assegnerà una strategia di offerta automatica. Le strategie di offerta automatiche consentono a Google di impostare automaticamente le offerte per te. E mentre le strategie automatizzate hanno i loro meriti in alcuni casi, non sono la scelta ottimale per la maggior parte degli inserzionisti per cominciare. Ti consiglio invece di selezionare direttamente la tua strategia di offerta invece di far scegliere a Google.

Per farlo, fai clic sul link che dice “seleziona direttamente una strategia di offerta”.

Ora vedrai un menu in cui puoi selezionare da un lungo elenco di strategie di offerta. In cima all’elenco vedrai le numerose strategie di offerte automatiche di Google, che includono:

CPA target (costo per acquisizione)

Ritorno sulla spesa pubblicitaria target (ritorno sulla spesa pubblicitaria)

Massimizza i clic

Massimizza le conversioni

Massimizza il valore di conversione

Quota impressioni target

Sotto tutte queste opzioni, alla fine dell’elenco vedrai CPC manuale . Bingo! Questa è l’opzione che vuoi scegliere, in quanto ti dà il pieno controllo su quanto spendi per clic per ciascuna parola chiave nella tua campagna. A Google non piace e ti mostreranno un avviso che una strategia CPC manuale potrebbe comportare un rendimento inferiore. Non temere, hai fatto la scelta giusta.

Ora che hai scelto la tua strategia di offerta, fai clic sul link Mostra più impostazioni sotto la sezione delle offerte. Questo rivelerà alcune altre impostazioni che vorrai affrontare prima di andare avanti.

Puoi ignorare le conversioni per ora, ma vorrai sicuramente impostare la conversione prima di lanciare le tue campagne.

Programma degli annunci

La pianificazione degli annunci è il punto in cui imposterai i giorni e gli orari in cui desideri che i tuoi annunci siano idonei per la pubblicazione. Questo può variare per ciascuna attività in base al budget, ai prodotti e servizi offerti e agli orari di apertura dell’attività. Dopo aver impostato la pianificazione degli annunci, puoi lasciare la rotazione degli annunci sull’impostazione predefinita (per ora) e passare alla sezione successiva.

Estensioni annuncio

La sezione finale della schermata delle impostazioni della campagna è Estensioni annuncio. Sicuramente vorrai impostare tutti e tre i tipi di estensione principali elencati di seguito.

Estensioni sitelink : utilizzando i sitelink puoi mostrare fino a 4 link aggiuntivi con i tuoi annunci. Questi collegamenti possono essere utilizzati per indirizzare i clienti a diverse pagine del tuo sito Web che potrebbero essere utili per informarli sulla tua attività e sulle tue offerte.

Estensioni callout : utilizza le estensioni callout per evidenziare aspetti come vantaggi competitivi, sconti e promozioni.

Estensioni di chiamata : se la tua azienda genera contatti o vendite per telefono, l’aggiunta di un’estensione di chiamata è essenziale. Ciò consente al tuo numero di telefono di essere visualizzato con i tuoi annunci e agli utenti di dispositivi mobili la possibilità di chiamarti direttamente dall’annuncio senza dover accedere al tuo sito web.

Passaggio 4: imposta i gruppi di annunci e le parole chiave

Il passaggio successivo nella configurazione della tua campagna Google Ads consiste nel creare gruppi di annunci. I gruppi di annunci sono insiemi di parole chiave correlate che condividono uno o più annunci. Quando scegli le parole chiave da utilizzare, inizia innanzitutto con il tuo prodotto o servizio principale. Ti consiglio di creare un solo gruppo di annunci qui, quindi di creare il resto della tua campagna utilizzando lo strumento Strumento di pianificazione delle parole chiave di Google . Lo Strumento di pianificazione delle parole chiave rende molto più semplice e veloce la ricerca delle parole chiave e l’organizzazione in gruppi di annunci.

Passaggio 5: crea annunci

Ora che hai impostato il tuo primo gruppo di annunci, dovrai scrivere un annuncio per esso. Esaminiamo ogni elemento di un annuncio ed esaminiamo alcune best practice per iniziare.

URL finale : l’URL finale è la pagina del tuo sito Web a cui si collegherà il tuo annuncio. Il contenuto di questa pagina deve corrispondere al prodotto o servizio promosso dal tuo annuncio. Se non hai una pagina o una pagina di destinazione sul tuo sito che corrisponda molto a ciò che stai promuovendo, la tua home page è l’opzione migliore successiva.

Titoli : Google ti consente di mostrare fino a tre titoli con il tuo annuncio. Vuoi approfittare di tutti e tre. Ogni titolo consente solo 30 caratteri, quindi dovrai essere creativo e conciso nel comunicare il tuo messaggio. I tuoi titoli dovrebbero riguardare il prodotto o il servizio che stai promuovendo e includere almeno un invito all’azione (cosa vuoi che faccia il cliente una volta che arriva al tuo sito web).

Percorso di visualizzazione: il percorso di visualizzazione fa parte dell’URL effettivamente mostrato con il tuo annuncio. Questo percorso non deve corrispondere all’URL finale. Utilizza questo campo per dare ai clienti un’idea di quale pagina raggiungeranno quando faranno clic sul tuo annuncio. Usare la tua parola chiave qui (o il prodotto o servizio che stai promuovendo) è una buona pratica.

Descrizioni : puoi aggiungere fino a due descrizioni di 90 caratteri ciascuna. Qui puoi davvero approfondire la tua offerta e la tua attività.

Passaggio 6: imposta la fatturazione

L’ultimo passaggio per creare il tuo nuovo account e la prima campagna consiste nell’inserire i tuoi dati di fatturazione. Questo processo è piuttosto semplice. Google ti offre la possibilità di finanziare il tuo account con una carta di credito o di debito o un conto bancario. Se hai un codice promozionale di Google, puoi inserirlo anche qui!

Congratulazioni, hai impostato correttamente la tua prima campagna Google Ads! Seguendo questa guida ti sei creato una solida base da cui partire per costruire completamente la tua campagna. Ora vai avanti e inizia a far crescere la tua attività con lo strumento pubblicitario più potente del pianeta!