Migliore socetà di Online Reputazione Manager si trova in Abruzzo e Privacy Garantita

Vuoi saltare direttamente alla risposta? La migliore società di gestione della reputazione online per la maggior parte delle persone è PrivacyGarantita o NetReputation .

I servizi di gestione della reputazione online possono aiutarti a creare un’immagine positiva del marchio o a ripararne una danneggiata. Questo non è qualcosa che vuoi provare a realizzare da solo per la prima volta a meno che tu non sappia davvero cosa stai facendo.

Prenotare una chiamata con una delle migliori società di gestione della reputazione online ti farà risparmiare tempo e denaro e preparerà la tua attività al successo.

Le 11 migliori società di gestione della reputazione online del 2022

La nostra migliore raccomandazione per la maggior parte delle persone è https://www.privacygarantita.it/ a causa della loro profonda esperienza e dei prezzi convenienti.

Non tutte le aziende possono giustificare la presenza di un responsabile della reputazione a tempo pieno. Utilizzando un servizio online, potrai ottenere l’assistenza specifica di cui hai bisogno su richiesta.



Migliori recensioni di società di gestione della reputazione online

privacygarantita.it – Il migliore in assoluto

Il loro processo è riservato ed è coperto da un accordo di non divulgazione. Quindi, nessuno saprà se stai utilizzando un servizio di terze parti per costruire o riparare la tua reputazione online.

Offrono anche un’analisi completa e gratuita della reputazione per capire dove il tuo marchio ha bisogno di aiuto e identificare come privacygarantita.it può aiutarti a migliorarlo.

Questa analisi iniziale della reputazione include:

Cronologia per raggiungere i tuoi obiettivi

Segnalazione di contenuti negativi e cancellazione

Rapporto sui contenuti positivi

Profili non reclamati

Preventivo personalizzato

Tutte le loro strategie sono personalizzate in base alle esigenze specifiche di un marchio e non vi è alcun obbligo contrattuale per utilizzare i loro servizi. Se non sei soddisfatto dei risultati, puoi andartene in qualsiasi momento.

È un approccio molto flessibile e conveniente che funzionerà bene per qualsiasi azienda che abbia bisogno di aiuto con la gestione della reputazione.

privacygarantita.it è la nostra migliore raccomandazione. Hanno le risorse, gli strumenti e il track record per fornire risultati. privacygarantita.it

NetReputation : il migliore per l’assistenza clienti ultra- reattiva

NetReputation

BRANDING E ASSISTENZA PR

PROCESSO IN 5 FASI

SUITE COMPLETA DI STRUMENTI

NetReputation è considerata una delle principali società di gestione della reputazione nel settore, ed è stata persino riconosciuta da Newsweek come “Società di gestione della reputazione online leader a livello mondiale” sia nel 2020 che nel 2021.

Se la tua azienda ha bisogno di rimuovere i contenuti negativi, correggere elenchi di attività commerciali imprecisi e migliorare la visibilità delle tue risorse, inizia da qui.

NetReputation offre una gamma completa di servizi per la gestione della reputazione online, tra cui:

Monitoraggio della reputazione

Gestione revisioni

Marchio

Relazioni pubbliche

SEO

Gestione dei social media

Rimozione del contenuto

Soluzioni per le pagine di Wikipedia

Soluzioni per la privacy in Internet per gli individui

Oltre alla sua esperienza, NetReputation è nota soprattutto per la sua professionalità e reattività. Gli utenti adorano la compassione, la comprensione e le risposte rapide del team di NetReputation.

Dopo aver intervistato a fondo gli imprenditori per comprendere le loro esigenze, NetReputation implementa un processo in cinque fasi per gestire la reputazione online di chiunque. Inizia con l’analisi della reputazione, il che significa ricerca approfondita e identificazione di potenziali minacce.

Dopo la ricerca arriva lo sviluppo di proprietà web, in cui NetReputation crea o modifica le risorse di proprietà della tua azienda, come blog, siti Web, profili di social media, elenchi di directory aziendali e canali YouTube.

Poi arriva la fase di creazione del contenuto. NetReputation concettualizza, crea e pubblica contenuti su risorse di proprietà attraverso la propria piattaforma online e crea un programma di pubblicazione.

Il passaggio finale è la promozione dei contenuti tramite elenchi di e-mail e blog, feedback organico e annunci a pagamento.

Per un'assistenza reattiva, professionale ed esperta, NetReputation è un'ottima scelta.

InternetReputation.com : il migliore per la gestione della reputazione personale

InternetReputation.com

RIMUOVI LE INFORMAZIONI DI CONTATTO PERSONALI

MARCHIO E CONTROLLO DELLA PRIVACY

OTTIMA BASE DI CONOSCENZE

InternetReputation.com adotta un approccio olistico per aiutare le aziende e gli individui a gestire la propria reputazione online. Creano strategie personalizzate per ogni cliente e sono specializzate nella gestione generale della reputazione, nel branding e nel monitoraggio della privacy.

Ciò che distingue InternetReputation.com dalla concorrenza è la sua attenzione agli individui. InternetReputation.com è una boutique di proprietà femminile con sede negli Stati Uniti. Adottano un approccio personale a ogni situazione e creano strategie personalizzate per tutti coloro con cui lavorano. Come mai? Perché la gestione della reputazione non è una proposta valida per tutti.

Oltre a soluzioni personalizzate per ogni cliente, InternetReputation.com è ideale anche per gli operatori sanitari che desiderano mantenere riservate le proprie informazioni sensibili, pur continuando a raccogliere feedback e recensioni conformi a HIPAA su siti di recensioni leader del settore come HealthGrades e Google.

L’azienda ha aiutato molte piccole pratiche mediche a ottenere più e migliori recensioni più velocemente con messaggi automatici subito dopo una visita.

Offrono una consulenza gratuita con nuovi clienti per determinare specifici obiettivi di gestione della reputazione. Quindi, viene sviluppata una strategia personalizzata per aiutarti a gestire la tua reputazione online, sopprimere le informazioni negative, gestire le tue recensioni o eseguire campagne di suggerimenti automatici. Ogni cliente ha un account manager dedicato che lo aiuta durante tutto il processo e fornisce rapporti sui progressi settimanali.

Inizia subito con InternetReputation.com .

Rete di difesa della reputazione : la soluzione migliore per la rimozione permanente di contenuti falsi

Reputation Defense Network (RDN)

STRATEGIE COMPLETAMENTE PERSONALIZZATE

PAGHI SOLO SE IL CONTENUTO VIENE RIMOSSO

OTTIENI INFORMAZIONI FALSE DAL WEB

Reputation Defense Network (RDN) si distingue dalla maggior parte degli altri servizi non ricevendo il pagamento fino a quando il lavoro non è terminato. Non ci sono costi iniziali e se il contenuto falso non viene rimosso in modo permanente, non paghi affatto.

Concentrandosi quasi esclusivamente sulla rimozione dei contenuti, RDN combina un approccio tecnico e strategico con uno legale e ha avuto successo per oltre 10 anni. L’azienda non lavora solo internamente, ma si affida a esperti del settore e avvocati esterni per mantenere aggiornate le proprie strategie e mantenere l’accesso a una conoscenza ancora maggiore.

La garanzia di pagamento solo per i risultati è una forte attrazione per i nuovi clienti e RDN afferma che i suoi rappresentanti spesso rifiutano potenziali clienti se non ritengono di poter ottenere i risultati desiderati dal potenziale cliente.

Questa garanzia è alimentata dal valore della trasparenza dell’azienda con i propri clienti, che include strategie personalizzate, risultati misurabili e garantiti e soluzioni innovative. RDN afferma che la maggior parte dei contenuti negativi, falsi o diffamatori può essere rimossa in 2-14 giorni, alcuni potrebbero richiedere fino a 90 giorni.

RDN non offre una suite completa di strumenti di gestione della reputazione come SEO, marketing, acquisizione di recensioni e altro. Invece, è incentrato sulla rimozione tattica dei contenuti e sul controllo della ricerca per consentire ai clienti di governare il modo in cui vengono percepiti online.

RDN rimuove i contenuti falsi come:

Articoli

Foto e video

Reclami dei consumatori

Post sui social

I post del blog

False recensioni

Informazione legale

Se hai bisogno di eliminare i contenuti negativi per proteggere il tuo marchio o anche per identificare i diffamatori e gli aggressori informatici, Reputation Defense Network è un’ottima scelta.

Prenota oggi stesso una consulenza gratuita con un esperto RDN.

Podium : il migliore per ottenere recensioni automaticamente

Podium

FUNZIONA SU TUTTE LE PIATTAFORME

PROVA GRATUITA DI 14 GIORNI

UTILIZZATO DA OLTRE 40.000 AZIENDE

Podium non è la tipica società di gestione della reputazione.

Invece di offrire offerte ORM “tipiche” (ad esempio cercando di seppellire recensioni negative o migliorare il tuo posizionamento sui motori di ricerca), adottano un approccio più proattivo e utilizzano la messaggistica automatica per generare recensioni per te.

Ad esempio, se un cliente ha appena acquistato un articolo o un servizio da te, Podium gli invierà un messaggio di testo chiedendo una recensione. Il tuo cliente può fare clic su un collegamento nel testo che lo invia a Google, Facebook, TripAdvisor o qualsiasi altro sito su cui fa affidamento il tuo settore. Una volta lì, possono lasciare una recensione brillante per te.

È un modo automatizzato per raccogliere recensioni e in realtà è incredibilmente efficace. Ci sono case study e testimonianze di Podium che spiegano come le aziende sono passate da 3.000 recensioni a oltre 50.000 recensioni online dopo aver utilizzato la messaggistica automatica.

Con Podium, riceverai anche recensioni e raccomandazioni dei clienti su tutte le piattaforme. Che si tratti di Google, Facebook o piattaforme di nicchia di terze parti, le tue attività saranno altamente visibili e attireranno più recensioni.

Puoi anche utilizzare Podium per raccogliere feedback dai tuoi clienti. Ottieni informazioni dettagliate su ciò che piace ai tuoi clienti e su cosa potrebbe essere migliorato.

Naturalmente, questo è un servizio piuttosto specifico. Se hai bisogno di misure di rebranding o di brand building più complete, o se desideri solo un tipo più tipico di gestione della reputazione, ti consigliamo di scegliere una piattaforma diversa.

Ma se vuoi ottenere il maggior numero di recensioni possibile attraverso le piattaforme che significano di più per la tua attività, ti consigliamo vivamente di aggiungere Podium come parte della tua strategia generale.

Fai clic qui per iniziare oggi stesso con una prova gratuita di 14 giorni di Podium .

Immagine SEO : la migliore per le pratiche legali e mediche

SEO Image

APPROCCI SU MISURA PER MEDICI E AVVOCATI

GESTIONE DELLA REPUTAZIONE DAL 2002

TEAM DEDICATO PER AIUTARTI CON LE TUE ESIGENZE SPECIFICHE

SEO Image offre, avete indovinato, servizi di SEO marketing e reputazione. Se vuoi migliorare in modo proattivo la tua posizione agli occhi di Google, loro possono aiutarti.

L’azienda è orgogliosa di utilizzare strategie etiche per aumentare la tua posizione sui social media, cercare e recensire i siti.

SEO Image ha il know-how per aiutare la tua azienda e le sue esigenze, sia che il problema più urgente sia la promozione di notizie positive, il rebranding della tua attività, la repressione delle connotazioni negative con il tuo marchio, l’acquisizione di informazioni utili dalle recensioni attualmente disponibili o qualsiasi altra cosa coinvolgendo la tua reputazione.

Dove brillano davvero è nelle loro soluzioni specifiche per le pratiche legali e mediche. Questi sono due settori in cui i dipendenti di SEO Image sono molto esperti nella creazione di contenuti e nel miglioramento delle immagini.

Offrono a medici e avvocati soluzioni personalizzate per migliorare la loro reputazione online. Dopotutto, nessuno vuole rivolgersi a un avvocato con un sacco di recensioni a una stella su Google per assistenza legale. E nessuno, in particolare, vuole andare da un medico con un sacco di recensioni negative per le proprie cure mediche.

Al di fuori della gestione della reputazione, offrono anche una suite di soluzioni di marketing digitale come la gestione dei social media e il content marketing.

Quindi, se desideri combinare la tua strategia di marketing digitale con la tua strategia di costruzione del marchio (e dovresti, perché sono praticamente la stessa cosa), puoi farlo con SEO Image.

Nel complesso, c’è molto che SEO Image può offrirti. Applicheranno la loro vasta conoscenza dei motori di ricerca per creare una strategia di gestione della reputazione mirata, personalizzata ed efficace per te. E saprai di avere la loro completa attenzione e impegno in ogni fase del percorso.

Mettiti in contatto con SEO Image oggi per iniziare la conversazione sulla tua soluzione personalizzata per la gestione della reputazione online.

Gadook : il migliore per il rebranding dopo gli attacchi alla reputazione

Gadook

COSTRUZIONE E PROTEZIONE DEL MARCHIO

GESTIONE DELLA REPUTAZIONE

PIANI A BREVE E LUNGO TERMINE

Gadook si distingue per le sue eccellenti soluzioni di brand building e rebranding. Questo è l’ideale per le aziende che hanno subito qualche tipo di attacco al marchio o pubblicità negativa.

Che tu abbia commesso un errore o che sia successo qualcosa senza colpa tua, la tua reputazione potrebbe essere danneggiata irreparabilmente. Gadook lo sa e lavorerà con te per ricostruire la tua reputazione.

Dalla riprogettazione di un sito Web a nuovi nomi di dominio e un servizio clienti rinominato, l’azienda gestirà tutto ciò di cui hai bisogno per dare alla tua azienda la spinta al braccio di cui ha bisogno per riprendersi dopo le controversie.

Ecco una rapida panoramica di ciò che offre Gadook:

Costruzione del marchio

Rebranding

Protezione del marchio

Ottimizzazione dei social media

Gestione della reputazione

Il servizio di protezione del marchio è un’altra considerazione importante. Anche se la tua azienda ha una reputazione consolidata online, vuoi assicurarti che rimanga tale.

Gadook può rispondere ai post negativi online e contribuire a migliorare la densità di contenuti positivi relativi al tuo sito web. Questo alla fine marginalizzerà eventuali recensioni negative.

Contatta Gadook per le tue esigenze di riparazione della reputazione.

Birdeye : il migliore per ottenere recensioni su Google e Facebook

AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI

ANALISI COMPARATIVA E APPROFONDIMENTI

GESTIONE REVISIONI

UTILIZZATO DA BMW E ESURANCE

Birdeye offre un servizio simile a Podium e non è nemmeno esattamente un tipico ORM. Invece, Birdeye ti aiuta a generare revisioni di tutte le strisce attraverso sistemi automatizzati come pop-up personalizzati, messaggi ed e-mail.

Ma si distingue da Podium con le sue integrazioni con Facebook e Google.

Questa azienda ti consente di inviare automaticamente messaggi ai clienti su Facebook Messenger per chiedere recensioni. Ha anche un’ottima integrazione diretta con l’API privata di Google. Questo incoraggia i clienti a recensire la tua attività direttamente su Google.

Riceverai anche una notifica ogni volta che ricevi una nuova recensione. Questo ti aiuta a seguire rapidamente i clienti durante un periodo in cui il loro coinvolgimento è al massimo.

Inoltre, Birdeye offre un ottimo flusso di lavoro personalizzato che ti offre un modo molto solido di visualizzare e apportare modifiche anche al modo in cui viene generata una recensione.

Come Podium, hanno anche uno strumento di indagine che ti consente di raccogliere opinioni e feedback dei clienti per migliorare la tua attività.

Birdeye offre anche una vasta gamma di soluzioni per la gestione delle recensioni come:

Revisionare il monitoraggio

Generazione di recensioni

Gestione revisioni

Rivedi il marketing

Gestione delle inserzioni

Messenger e webchat

Sondaggi

Analisi comparativa

Approfondimenti

biglietteria

Se la tua piccola impresa non ha abbastanza recensioni online o ha bisogno di ottenere più recensioni su varie piattaforme, Birdeye dovrebbe essere la scelta migliore per te .

Reputation.com : il meglio per conoscere la reputazione della concorrenza

PIATTAFORMA ALL-IN-ONE

UTILIZZA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E L’APPRENDIMENTO AUTOMATICO

MENTALITÀ MOBILE-FIRST

ANALISI DELLA QUALITÀ E RISULTATI

Reputation.com gestisce tutti gli aspetti della gestione della reputazione online. Lo fa con un potente software che monitora migliaia di siti Web diversi in cui viene menzionato il tuo marchio.

Sfrutta inoltre un algoritmo unico per calcolare la reputazione della tua azienda e assegnarti un punteggio. L’indice è misurato su una scala da 100 a 1.000, calcolata utilizzando nove fattori unici.

Il tuo punteggio mostrerà anche i benchmark relativi al tuo settore e ai concorrenti. Il benchmarking della tua attività rispetto al settore e ai tuoi concorrenti può essere straordinariamente utile. Questo ti aiuterà a sapere esattamente dove ti trovi rispetto ai tuoi concorrenti e può informare meglio la tua strategia di marketing e come posizionare il tuo marchio.

Reputation.com collabora con aziende di 77 settori diversi. Alcune delle sue soluzioni di settore più popolari includono la gestione della reputazione online per l’automotive, la sanità, la vendita al dettaglio, la gestione della proprietà, l’ospitalità, i servizi finanziari e la vita per anziani.

Alcuni dei suoi migliori servizi di reputazione online includono:

Recensioni online

Elenchi di attività commerciali

Gestione dell’elenco

Sondaggi

Suite sociale

Acceleratore di ricerca

Servizi gestiti per Google

Ha anche un’ottima app mobile che ti consente di gestire la tua reputazione mentre sei in movimento. Non è davvero qualcosa che vediamo molto con gli ORM.

In conclusione: l’utilizzo di Reputation.com è un buon modo per sapere come si comportano la tua azienda e il tuo marchio in relazione al tuo settore e ai concorrenti.

Resta al passo con la concorrenza contattando oggi Reputation.com .

Go Fish : il meglio per migliorare le recensioni di Yelp

AGENZIA DI MARKETING A SERVIZIO COMPLETO

COSTRUZIONE DEL MARCHIO

RIPARAZIONE DEL MARCHIO

PROTEZIONE DEL MARCHIO

Go Fish è un’altra società di marketing digitale a servizio completo che offre una soluzione di gestione della reputazione.

Le soluzioni di gestione della reputazione del marchio di Go Fish si dividono in tre categorie principali:

Costruzione del marchio

Riparazione del marchio

Protezione del marchio

Ma dove l’azienda si distingue davvero sono i suoi servizi di revisione di Yelp. Go Fish può aiutarti a rimuovere eventuali recensioni negative su Yelp. Per iniziare, esamina le possibilità di recensioni negative che violano le linee guida di Yelp. Quindi l’azienda invia il tuo caso a Yelp per tuo conto per la rimozione.

Dal momento che Yelp offre ai marchi solo una possibilità di argomentare contro le recensioni negative, vorrai sicuramente che gli esperti se ne occupino per te.

Offre anche una soluzione di pulizia automatica completa di Google e Bing molto interessante. Questo può essere ottimo se il nome della tua attività è in genere associato ad alcune parole chiave imbarazzanti nelle funzionalità di completamento automatico dei motori di ricerca. Questa funzione aiuterà a sbarazzarsi di coloro che utilizzano una soluzione mirata a tre fattori.

Il team di Go Fish elaborerà un piano e una soluzione personalizzati in base alle esigenze della tua organizzazione. Gestiranno cose come il miglioramento dei motori di ricerca, Yelp e la gestione delle recensioni online e gli affari pubblici.

Go Fish ti consente di tenere traccia dei risultati della ricerca su base giornaliera. Potrai anche vedere le recensioni in tempo reale e visualizzare tutti i tuoi dati su una dashboard intuitiva.

Nel complesso, Go Fish è una scelta solida per qualsiasi azienda che si affida principalmente a Yelp per il business e vorrebbe aiuto per sbarazzarsi di recensioni negative.

Netmark.com : il migliore per le risposte immediate e rapide agli hit della reputazione

AMPIA GAMMA DI SERVIZI

APPROCCIO PROATTIVO

SI CONCENTRA SULLE RECENSIONI

TONNELLATE DI RISORSE GRATUITE

Netmark.com si concentra sulle recensioni per costruire, gestire e riparare la tua reputazione online.

L’azienda ti aiuterà ad adottare un approccio proattivo alle recensioni negative procedendo come segue:

Imposta avvisi per vedere cosa dicono le persone sul tuo marchio online

Rispondi rapidamente alle recensioni (positive e negative)

Incoraggia i clienti a scrivere recensioni

Promuovi recensioni positive

Seppellisci le recensioni negative

Netmark.com funziona anche velocemente, con risposte rapide a qualsiasi hit di reputazione e recensioni negative.

Questa funzione renderà anche più facile e attraente per i tuoi clienti presentare reclami in privato, molto meglio che colpire il tuo marchio su un forum pubblico.

Oltre ai servizi di gestione della reputazione di Netmark.com, dispone di tonnellate di risorse gratuite, best practice e suggerimenti per le tattiche che puoi applicare oggi.

In conclusione: questo marchio è fantastico se desideri una risposta rapida ai successi della reputazione.

Se hai bisogno di un rapido contrattacco contro la reputazione della tua azienda, vai subito su Netmark.com .

Come trovare la migliore società di gestione della reputazione online per la tua azienda

Non tutte le società di gestione della reputazione online saranno l’ideale per la tua attività. La seguente metodologia ti aiuterà a restringere la tua ricerca a una o due opzioni principali, in base alle tue esigenze specifiche.

Pratiche e metodi etici

Quando si tratta di aumentare la reputazione e la presenza online del proprio marchio, ci sono due modi per farlo: il modo etico e… il modo meno etico.

I metodi etici sono tecniche per aumentare la reputazione di un marchio attraverso azioni come il monitoraggio dei social media, la gestione delle recensioni positive e la creazione di contenuti SEO. Questi sono modi proattivi per rispondere direttamente ai clienti e mettere più informazioni là fuori che accentuano gli attributi positivi della tua azienda.

Naturalmente, abbiamo selezionato solo servizi di gestione della reputazione online che seguono questi metodi etici.

Ma devi sapere come riconoscere le mele marce là fuori. Queste sono le aziende che alla fine fanno più male che bene essendo troppo aggressive e losche quando descrivono come miglioreranno la tua reputazione.

Le tecniche non etiche includono cose come cercare di “ingannare” i risultati dei motori di ricerca con keyword stuffing e link farming. Potrebbero persino dire che minacceranno o costringeranno i revisori negativi a rimuovere le loro recensioni.

È una strana svolta, ma anche la reputazione della società di gestione della reputazione online conta molto. Non vuoi andare con uno che ricorre a metodi squallidi per “migliorare” la tua reputazione.

Massima trasparenza

Assicurati di sapere esattamente cosa stai ottenendo con la tua azienda ORM.

I metodi e le tecniche sono chiari e ovvi? O ti lasciano con più domande che risposte dopo la tua consultazione?

È una bandiera rossa se un servizio non è chiaro su come funzionerà esattamente per migliorare la tua reputazione online.

Migliorare la reputazione online di un’azienda non dovrebbe essere un mistero. Ci vuole un vero lavoro su azioni misurabili. Qualsiasi ORM rispettabile dovrebbe essere in grado di spiegare queste cose in modo chiaro e conciso.

Inoltre, la tua società di gestione della reputazione online dovrebbe avere una solida reputazione online. Dopotutto, se l’azienda non può mantenere la propria reputazione in una luce positiva, è giusto chiedersi se l’azienda può fare di meglio per te.

Una buona azienda ORM dovrebbe essere in grado di darti esempi reali di come gestisce la propria reputazione online.

Non tutti i partner commerciali con cui hai a che fare saranno completamente trasparenti con te. Ma nel caso delle società ORM, la trasparenza è un must.

Tutti i servizi che abbiamo scelto in questo elenco offrono informazioni chiare su come lavoreranno con te per raggiungere i tuoi obiettivi di reputazione. https://www.privacygarantita.it/ e SEO Image, in particolare, faranno il possibile per mostrare quanto possono fare per te.

Soluzioni specifiche per canale

Ogni azienda ha la sua strategia unica per migliorare la reputazione online della tua azienda. Il tipo di attività che hai e la tua attuale reputazione determineranno l’opzione migliore per te.

Una startup senza presenza online non avrà bisogno della stessa strategia di gestione della reputazione online di un marchio consolidato che ha appena ricevuto pubblicità negativa.

Ad esempio, Go Fish Digital è ottimo per le recensioni di Yelp. Questo è perfetto per aziende come ristoranti e servizi automobilistici che si affidano a Yelp come principale fattore di reputazione.

Podium sfrutta la messaggistica omnicanale dei clienti sui canali social come Facebook per contribuire a creare recensioni positive. È ottimo per le industrie basate sui servizi e per altre che hanno clienti esistenti e potenziali che le contattano su un’ampia gamma di piattaforme.

SEO Image si concentra sull’ottimizzazione dei motori di ricerca e sul buon posizionamento su Google. Se questo è il tuo mezzo principale per acquisire clienti, probabilmente ti piacerà lavorare con loro.

Competenza specifica del settore

Cerca una società di gestione della reputazione online che abbia esperienza di lavoro con marchi simili ai tuoi. Alcune aziende sono specializzate in B2B o organizzazioni di livello aziendale, mentre altre sono le migliori per le piccole imprese.

Esistono servizi di reputazione online realizzati per settori specifici che si basano fortemente sulle recensioni dei clienti, come la vendita al dettaglio, la sanità, l’ospitalità e i marchi automobilistici. Trova un gestore della reputazione che offra una soluzione per il tuo tipo di attività perché conosce bene quel settore.

Ad esempio, Reputation.com opera in 77 settori diversi, ma è specializzato in automotive, sanità, vendita al dettaglio, gestione immobiliare, ospitalità, servizi finanziari e vita per anziani. Se la tua attività rientra in una di queste categorie, ti consiglio vivamente Reputation.com.

privacygarantita.it ti fornirà un’analisi della reputazione gratuita prima ancora di iscriverti al loro servizio. Quel rapporto spiegherà esattamente la sequenza temporale su cui lavoreranno con te, i dati sui tuoi contenuti negativi e positivi online e un preventivo personalizzato.

SubmitEdgeSEO è ottimo per le piccole imprese che cercano servizi SEO locali. Ti aiuteranno a posizionarti bene per le ricerche all’interno della tua zona.

