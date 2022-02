Migliori esperti in reputazione online Cristian Nardi CEO privacy garantita

Se ti stai chiedendo come rimuovere un articolo di notizie dalla ricerca di Google e da Internet non sei solo. il CEO cristian nardi prima società italina di web reputation risponde privacy garantita, i nostri clienti ci fanno spesso questa domanda.

La maggior parte delle persone presume che sia impossibile rimuovere gli articoli di giornale negativi dalla ricerca di Google e/o da Internet. In effetti, molti avvocati consigliano ai clienti che questo è il caso poiché gli articoli di notizie sono effettivamente veritieri e, quindi, un discorso protetto. Tuttavia, è infatti possibile rimuovere articoli di notizie dalla ricerca di Google e/o da Internet.

LA CANCELLAZIONE RIMUOVERÀ L’ARTICOLO DA INTERNET?

Una delle prime domande che ci vengono poste dai clienti è se un ordine di espunzione emesso dallo stato in cui è avvenuto l’arresto richiederà la rimozione di questi articoli da Internet. La risposta breve è no.

Forse la tua fedina penale è stata cancellata, o forse stai pensando di cancellare la tua fedina penale. Indipendentemente da ciò, potresti chiederti se ha senso cancellare la tua fedina penale in modo che non venga più visualizzata nei controlli sui precedenti penali quando una rapida ricerca su Google del tuo nome rivelerà facilmente le informazioni sull’arresto.

Le leggi sull’espunzione variano ampiamente a seconda dello stato. Mentre alcuni stati consentono la cancellazione dei casellari giudiziari (noto anche come suggellamento in alcuni stati), altri no. Inoltre, anche supponendo che il tuo stato consenta la cancellazione dei casellari giudiziari, dovresti essere consapevole che l’ordine di cancellazione indirizzerà solo le forze dell’ordine (come i tribunali, i dipartimenti di polizia o l’FBI) ad astenersi dal rivelare i tuoi record cancellati in risposta a una richiesta di controllo in background.

Un ordine di cancellazione non richiederà in alcun modo alla stampa, alle testate giornalistiche o a qualsiasi altra società privata di rimuovere gli articoli che menzionano le questioni cancellate. In effetti, ciò violerebbe la garanzia della libertà di parola e di stampa del primo emendamento.

Pertanto, l’eliminazione sfortunatamente non costringerà le testate giornalistiche a rimuovere le informazioni cancellate dall’articolo. Come discusso più dettagliatamente di seguito, tuttavia, se siamo in grado di fornire alle agenzie di stampa prove che il record è stato archiviato e/o cancellato, di solito rafforzerà il nostro caso.

POSSO DENUNCIARSI PER DIffamazione, DIffamazione o calunnia?

Probabilmente no. Se al momento in cui è stato scritto l’articolo di giornale, le informazioni contenute in quell’articolo erano molto probabilmente vere (ad esempio, John Does è stato arrestato il 1 gennaio 2017 e accusato di DWI a Pleasantville, nel New Jersey), semplicemente non esiste una base legale per aver affermato che il contenuto dell’articolo di notizie è diffamatorio e/o che costituisce diffamazione o calunnia poiché ciascuna di queste cause legali di azione richiede che il contenuto sia falso. Quindi, se le informazioni erano vere al momento dell’arresto, una causa per diffamazione, diffamazione o calunnia non ti porterà da nessuna parte.

Rimozione di un articolo di notizie da Ricerca Google e Internet

Se l’articolo di notizie che stai tentando di rimuovere non è falso o diffamatorio, le tue opzioni per quanto riguarda la rimozione dell’articolo sono limitate. In sostanza, l’unico modo per rimuovere l’articolo è contattare direttamente l’agenzia di stampa o la persona che ha pubblicato l’articolo e richiederne la rimozione. Questa richiesta è nota nel settore come richiesta di “annullamento della pubblicazione”.

Il fatto che l’agenzia di stampa dipenderà o meno dalle politiche e dalle procedure che l’agenzia ha adottato in termini di richieste di annullamento della pubblicazione. Sebbene alcune agenzie abbiano adottato una rigorosa politica di “non annullamento della pubblicazione”, spesso le agenzie di stampa non hanno adottato una politica formale in merito alle richieste di annullamento della pubblicazione. In questi casi, si consiglia vivamente di affidare a un avvocato per conto vostro e di lavorare per: (1) ricercare se sia possibile o meno rimuovere il contenuto nel vostro caso; (2) trovare la persona giusta all’interno dell’agenzia di stampa con cui parlare in merito alla tua richiesta; e (3) convincere l’organizzazione a rimuovere l’articolo, a modificarlo oa raggiungere un altro accordo che possa giovarvi.

Oltre a rimuovere completamente l’articolo, altre opzioni disponibili su cui gli articoli di notizie potrebbero essere d’accordo potrebbero includere:

Pubblicazione di modifiche o correzioni ad articoli che contengono informazioni imprecise o obsolete

Codificare la pagina web in modo da impedire la visualizzazione dell’articolo nei risultati di ricerca

Apportare altre modifiche o correzioni all’articolo che renderanno anonima la tua identità

Nel determinare se rimuovere o modificare un particolare articolo, le testate giornalistiche terranno in considerazione, tra gli altri, i seguenti fattori:

I motivi per cui richiedi l’annullamento della pubblicazione

Se alla fine sei stato condannato o ritenuto colpevole del reato menzionato nell’articolo

Se hai cancellato dalla tua fedina penale il reato menzionato nell’articolo

L’età dell’articolo di notizie

Se eri minorenne al momento della stesura dell’articolo

Se l’articolo di notizie è in qualche modo impreciso

In breve, di solito avrai una possibilità di “fare il tuo passo” sul motivo per cui l’agenzia di stampa dovrebbe rimuovere o modificare l’articolo nel tuo caso. Pertanto, è fondamentale che tu mantenga un avvocato esperto di rimozione di articoli di notizie per convincere un’organizzazione di notizie a annullare la pubblicazione del tuo articolo.

Nessuna commissione a meno che non rimuoviamo o deindiciamo

In Katherine O’Brien Law, i nostri avvocati per la rimozione dei contenuti lavoreranno per rimuovere completamente l’articolo o deidicizzare l’articolo da Google. A meno che non riusciamo a farlo, non ci devi alcun compenso. Pertanto, non c’è assolutamente alcun rischio e puoi stare tranquillo sapendo che i nostri avvocati lavoreranno al massimo per rimuovere o deindicizzare il tuo articolo.