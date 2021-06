migliori-pc-portatili-economici-del-2021:-guida-all’acquisto

La nostra selezione di cinque modelli adatti ognuno a uno specifico target

(Foto: Microsoft)

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

La scelta di un pc portatile economico deve dipendere dall’uso al quale sarà destinato perché ci sono modelli progettati per chi cerca una semplice fruizione quotidiana di base e altri più evoluti per lavorare o anche per montare video. Abbiamo scelto cinque modelli per cinque differenti potenziali target tra i vari modelli acquistabili a giugno 2021 tra le varie offerte in rete.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1

(Foto: Lenovo)

Iniziando con un Chromebook, dunque con sistema operativo ChromeOs pensato per studenti e utenti entry, c’è il buon Duet di Lenovo con display 10.1 pollici full hd, processore MediaTek P60T con scheda grafica integrata, memoria da 128 gb di archiviazione e 4 gb di ram, connessione alla rete via wi-fi e modulo bluetooth integrato. Ci sono anche due videocamere, con quella frontale da 2 megapixel e quella posteriore da 8 megapixel. Incluso nel kit la tastiera cover agganciabile. Si trova Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 su Amazon in offerta a 329 euro (-50 euro).

Chuwi Corebook Pro

(Foto: Chuwi)

Chuwi Corebook Pro è una buona scelta per chi cerca un portatile sotto i 400 euro (399,99 euro) con un design non plasticoso e adatto a un uso basico come navigazione, controllo della posta elettronica, lettura di documenti e semplici giochi. Con una scocca in alluminio, include processore Intel Core i3 di terza generazione con 8 gb ram e 256 gb interni, un display 13 pollici a risoluzione 2k e moduli wi-fi e bluetooth.

Acer Aspire 5

(Foto: Acer)

Per chi cerca un portatile economico e completo con schermo più abbondante si può puntare su Acer Aspire 5 con display da 15,6 pollici a risoluzione full hd. Il modello A515-45-r3rf è mosso da un processore Amd Ryzen 3 5300U accompagnato da 8 gb di ram e 512 gb di memoria interna con scheda grafica Radeon. Tra i componenti da sottolineare, c’è il sistema audio che si poggia sugli speaker Acer TrueHarmony e la scheda wi-fi 6 (802.11ax) dual band oltre che una porta usb type-c ad alta velocità. Questa configurazione di Acer Aspire 5 si trova a 549 euro.

Microsoft Surface Go 2

(Foto: Microsoft)

La seconda versione del Surface più abbordabile di Microsoft parte da un processore Intel Core M3 accompagnato da 8 gb di ram e 128 gb interni, punta sul display PixelSense da 10.5 pollici full hd touch con compatibilità con il pennino e spinge l’autonomia della batteria fino a 10 ore. Un buono strumento per la produttività in smart working così come in mobilità. Tra gli ingressi, oltre all’usb type-c c’è anche il jack da 3,5 mm e il lettore di schedine. Microsoft Surface Go 2 si trova a 599 euro.

Hp Envy X360 13

(Foto: Hp)

Trovare un portatile economico che possa fare un buon lavoro in montaggio video non è semplice, perché si deve superare abbondantemente la soglia dei 1000 euro. Con Hp Envy X360 13, però, si può portare a casa un sistema da 849,99 euro che sfrutta il prestante processore Amd Ryzen 5 4500U assieme a 8 gb di ram e 512 gb interni. Questo convertibile con scheda grafica Radeon integrata, ha peraltro un design molto gradevole con display 13.3 pollici full hd touch, lettore di impronte digitali e sistema sonoro Bang & Olufsen.