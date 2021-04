migliori-raffredda-bottiglie:-come-sceglierli,-opinioni-e-prezzi

Il vino, per essere degustato al meglio, deve essere servito ad una temperatura ben precisa, che varia a seconda delle tipologie, indispensabile per mantenere inalterate le proprietà organolettiche della bevanda. In ogni caso, che si tratti di un bianco, di un rosso o di un rosé è fondamentale servirlo sempre ad una temperatura che sia inferiore di qualche grado rispetto a quella ambiente. Può però capitare che in occasione di una cena, di una vista improvvisa, di una gita fuori porta o di una calda giornata estiva, il vino tenda a riscaldarsi e, di conseguenza, a perdere la temperatura ideale per servirlo. In questi casi ci viene in aiuto il raffreddabottiglie, indispensabile per raffreddare il vino rapidamente e per mantenerlo ad una temperatura corretta per tutta la durata del pasto. Si tratta di uno strumento leggero, pratico e molto facile da usare.

In commercio sono disponibili diversi modelli: raffredda bottiglie elettrico, istantaneo, fasce senza ghiaccio, sacche refrigeranti e abbattitori domestici da scegliere in base alle diverse esigenze. Scopriamo insieme quali sono i migliori raffreddabottiglie attualmente disponibili in commercio e come sceglierli.

Di seguito troverete i migliori raffredda bottiglie di quest’anno attualmente disponibili in commercio. I modelli sono stati scelti tenendo in considerazione la loro efficacia, il design, i materiali con cui sono realizzati e le recensioni degli utenti che hanno li hanno acquistati online.

1. Climadiff

Iniziamo con il raffredda bottiglie elettrico di Climadiff dal design elegante e raffinato. È possibile selezionare la temperatura ideale per qualsiasi tipo di vino ( bianco, rosso, rosé) e champagne in un range tra i 6° ed i 18°. L’utilizzo è molto intuitivo: con le frecce presenti sul prodotto, è possibile selezionare il tipo di vino in modo che il raffredda bottiglie suggerisca la temperatura ideale per quella bottiglia specifica. Inoltre, è anche pratico e facile da trasportare perché misura 21,5 x 18 x 35,8 cm, pesa solo 2,58 kg ed ha un cavo di alimentazione lungo ben 3,2 metri.

2. Vacu Vin

Per chi cerca una soluzione veloce, la risposta è il raffreddabottiglie istantaneo di Vacu Vin che raffredda le bottiglie di vino in soli 5 minuti. Come funziona? All’interno del secchiello vi è un manicotto di raffreddamento che, prima di essere utilizzato, deve raffreddare nel congelatore per almeno 6 ore. Dopo che sarà completamente raffreddato, basterà inserirlo nel contenitore e infilare la bottiglia di vino al suo interno. Il contenitore ha un diametro di 9 cm, pertanto, è perfetto per le bottiglie di vino ma non è adatto alle bottiglie più grandi come quelle di champagne.

3. Le Creuset

Le Creuset propone questa sacca refrigerante realizzata con materiali di alta qualità: idrorepellenti e anti-macchia. La sacca contiene un gel che raffredda le bottiglie in pochi minuti e riesce a mantenere la temperatura costante per diverse ore. Come funziona questo raffredda bottiglie? Prima di poter essere utilizzata, la borsa termica va conservata nel freezer per almeno 3 ore, in questo modo, raggiungerà la temperatura adatta al raffreddamento. Le dimensioni della borsa termica (16.51 x 2.54 x 22.86 cm) sono compatibili con tutte le bottiglie di vino da 75 ml.

4. Media Wave store

Per chi cerca una soluzione comoda da portare in giro, c’è il raffredda bottiglie a fascia senza ghiaccio di MEDIA WAVE store. Questo manicotto è realizzato con imbottiture refrigeranti che mantengono la temperatura costante per diverse ore anche durante i pic-nic o in spiaggia. Prima di avvolgerla intorno alla bottiglia, basterà mettere la fascia nel freezer per 4 ore e lasciarla congelare. È compatibile con le bottiglie di misura standard da 75 ml ed ha le seguenti dimensioni: 15.4 x 11.6 x 1.6 cm.

5.Tundra Ice International

Tundra Ice International propone questo abbattitore domestico raffredda bottiglie compatibile sia con le bottiglie di vino che con quelle di champagne. Grazie all’utilizzo di una nuova tecnologia e della bombola di Co2, il refrigeratore è in grado di abbassare la temperatura in soli 8 minuti, fino a raggiungere quella che specifica. La bombola di ossigeno è inclusa nella confezione e, una volta terminata, potrà essere ricaricata. Il sistema è pratico e maneggevole, quindi, può essere portato anche a tavola.

6. Silberthal

La busta refrigerante per champagne di SILBERTHAL ha un design semplice ma moderno. È realizzata con materiale impermeabile e facile da pulire. Grazie alle bande elastiche posizionate ai lati, ha una struttura flessibile che è compatibile con le bottiglie dal diametro di 9 cm. Prima di utilizzarla, bisogna metterla nel congelatore per 6 ore in modo che il gel si raffreddi e mantenga la temperatura costante per 2 ore.

7. BarCraft

BarCraft propone questo refrigeratore a fascia che funziona senza ghiaccio molto versatile e funzionale. Infatti, grazie al design regolabile può essere utilizzato per bottiglie di vino, champagne, liquore ed anche per i cartoni. Questo modello è dotato di una chiusura in velcro ed è riempito con un gel refrigerante non tossico. Per avere la massima efficacia, basta lasciarlo congelare nel freezer per almeno 2 ore e avvolgerlo alla bottiglia.

8. Joeji’s Kitchen

Le due borse termiche di Joeji’s Kitchen sono realizzate in poliestere di alta qualità e destinate a durare a lungo. Il riempimento è in gel rinfrescante e basta tenerlo nel congelatore per 2 ore prima di usarlo. Questi due refrigeratori sono perfetti anche come borse per trasportare il vino perché sono idrorepellenti e molto leggeri: pesano 430 gr e misurano 23 x 16 cm.

9. Cantina Arredo

Per chi cerca un rinfresca vino da esposizione, proponiamo la gelette termica di Cantine Arredo per bottiglie da 75 ml. L’elemento che entra in contatto con la bottiglia deve essere raffreddato nel congelatore ed è in grado di mantenere la temperatura costante per diverse ore. Rispetto al secchiello classico, è più bello ed anche più comodo da usare perché non bisogna far sgocciolare l’acqua.

10. Vinenco

Una soluzione diversa ma molto valida, è l’asta di raffreddamento 3 in 1 di Vinenco per le bottiglie di vino: asta, decanter e tappo. Prima di essere utilizzata, l’asta deve essere raffreddata nel congelatore per due ore e poi avvitata sulla bottiglia: mantiene la temperatura costante per due ore. Grazie al design con beccuccio, è molto utile anche per far decantare il vino. Dopo averla utilizzata, basta lavarla sotto l’acqua corrente del rubinetto, asciugarla e riporla al sicuro.

11. Pulltex

Pulltex propone la borsa termica compatibile con le bottiglie di vino da 75 ml. Il refrigeratore è realizzato esternamente in nylon ed internamente in gel refrigerante e materiale isolante. In questo modo riesce a mantenere costante la temperatura per tutta la durata dei pasti. La borsa misura 18.5 x 12 x 4.2 cm ed è disponibile in nero.

12. Balvi

Per chi cerca una borsa termica da usare tutti i giorni, proponiamo il manicotto Balvi dal design moderno e funzionale. La borsa termica è realizzata in nylon all’esterno, mentre all’interno ha un particolare tipo di gel refrigerante che mantiene la temperatura costante per due ore. Il punto di forza di questo manicotto è la chiusura a strappo che lo rende compatibile con bottiglie di varie dimensioni.

13. Vicloon

Vicloon propone questo refrigeratore per vino che lo mantiene fresco e non ne altera il sapore né l’aroma. L’asta misura 19,3 cm x 1,6 cm e comprende anche un versatore per il vino di 13,3 cm x 2,5 cm. L’intera struttura è realizzata in acciaio inossidabile 304 e riesce a mantenere la temperatura costante per circa un’ora, dopo un raffreddamento nel congelatore di almeno 2 ore.

14. Tescoma

Il raffredda bottiglie universale di Tescoma è la soluzione ideale per bottiglie di vino e champagne. Infatti, grazie alla chiusura regolabile con il laccio si adatta facilmente alle bottiglie che hanno diversi diametri. È un prodotto molto resistente: all’esterno è realizzato in tessuto sintetico e internamente è in gel refrigerante. I vini infilati a temperatura ambiente raggiungono in 15 minuti la temperatura ideale.

15. CasaJame

Un classico intramontabile: il secchiello raffredda bottiglie con ghiaccio e acqua. Questa rappresenta sempre una soluzione valida ed efficace ma non è la più comoda. La bottiglia, infatti, una volta sfilata dalla glacette, deve essere asciugata altrimenti gocciolerà. Comunque, nonostante questo, c’è chi la preferisce perché è sicuramente elegante e bella da portare in tavola. È realizzata in alluminio e riesce a mantenere un livello di raffreddamento ottimale per diverse ore.

16. On brand

Per chi sta cercando una soluzione pratica ed economica, ecco i sacchetti con gel refrigerante. Sono l’opzione migliore per i pic-nic, i pranzi in spiaggia o i barbecue all’aperto perché mantengono le bevande fresche. Inoltre, grazie al design con manico, possono essere trasportate senza troppa fatica o ingombro. Le buste sono riempite con gel refrigerante non tossico che, prima dell’utilizzo, deve congelare per almeno un paio di ore.

17. PreVino

Per una cena a lume di candela, il raffredda bottiglie perfetto è questo di PreVino con manicotto refrigerante. La sua forma a cappotto con bottone e polsino, lo rende particolarmente elegante e alla moda. Si adatta alle bottiglie di vino (rosso, bianco e rosato) con dimensioni standard anche se è abbastanza flessibile. Il manicotto con il gel refrigerante va tenuto nel congelatore prima di essere usato, poi garantirà una temperatura ottimale per diverse ore.

18. Display4top

Per i veri intenditori, che amano conservare le loro bottiglie di vino sempre alla giusta temperatura, proponiamo una soluzione un po’ diversa ma molto valida. La cantinetta refrigerante per vino di Display4top. Questa cantina elettrica può contenere fino a 18 bottiglie di vino, dalla misura standard di 75 ml, e conservarle alla loro temperatura ideale, tra i 5 e i 18 ℃. Sul display posizionato sul lato superiore della porta c’è un comodo display che riporta i gradi e la temperatura interna. La porta ermetica è realizzata in vetro temprato ed ha una speciale protezione per i raggi UV, in questo modo, i vini non subiranno alterazioni dovute al calore.

Come scegliere il miglior raffredda bottiglie

Per scegliere il raffredda bottiglie più adatto alle proprie esigenze bisogna valutare poche caratteristiche del prodotto: tipologie, materiali, design, leggerezza, comodità ed efficacia. Vediamo del dettaglio come scegliere il refrigeratore per vino.

Tipologie

I modelli tra cui scegliere sono vari: raffredda bottiglie elettrico, asta di raffreddamento, sacca refrigerante, gelette, manicotto e glacetta termica o con ghiaccio. Vediamoli nel dettaglio:

il refrigeratore elettrico è il modello più tecnologico che consente di regolare la temperatura che si desidera, in un range prestabilito. Ovviamente, l’abbattitore è il più veloce tra i raffredda bottiglie ed è sempre pronto all’uso perché non deve essere raffreddato nel congelatore;

è il modello più tecnologico che consente di regolare la temperatura che si desidera, in un range prestabilito. Ovviamente, l’abbattitore è il più veloce tra i raffredda bottiglie ed è sempre pronto all’uso perché non deve essere raffreddato nel congelatore; l’asta di raffreddamento , invece, è una soluzione differente proprio per la sua struttura: deve essere inserita all’interno della bottiglia. In genere, può essere avvitata all’imboccatura ed ha un beccuccio per versare il vino;

, invece, è una soluzione differente proprio per la sua struttura: deve essere inserita all’interno della bottiglia. In genere, può essere avvitata all’imboccatura ed ha un beccuccio per versare il vino; la sacca , o borsa termica, ha la forma di un sacco e la bottiglia deve essere inserita dall’alto: alcuni modelli hanno un laccio per chiudere l’apertura intorno al collo della bottiglia, mentre altri hanno una forma sagomata;

, o borsa termica, ha la forma di un sacco e la bottiglia deve essere inserita dall’alto: alcuni modelli hanno un laccio per chiudere l’apertura intorno al collo della bottiglia, mentre altri hanno una forma sagomata; la gelette , invece, raffredda il vino ed è anche un bellissimo porta bottiglie. Per questo motivo, è usata anche come espositore per mostrare le bottiglie di vino. Generalmente, la struttura è in plastica e la parte refrigerante si sfila per essere raffreddata nel congelatore;

, invece, raffredda il vino ed è anche un bellissimo porta bottiglie. Per questo motivo, è usata anche come espositore per mostrare le bottiglie di vino. Generalmente, la struttura è in plastica e la parte refrigerante si sfila per essere raffreddata nel congelatore; il manicotto che ha la forma di una fascia o di un bracciale. Questo modello è il più flessibile e versatile perché, in genere, ha una chiusura in velcro che può essere regolata in base al diametro della bottiglia;

che ha la forma di una fascia o di un bracciale. Questo modello è il più flessibile e versatile perché, in genere, ha una chiusura in velcro che può essere regolata in base al diametro della bottiglia; la glacetta è il classico secchiello , molto usato nei ristoranti, dove inserire il ghiaccio e l’acqua. Oggi, però, esistono le glacette termiche che hanno sempre la forma di un secchiello ma, internamente, contengono degli elementi da raffreddare nel congelatore in grado di mantenere la temperatura stabile.

è il classico , molto usato nei ristoranti, dove inserire il ghiaccio e l’acqua. Oggi, però, esistono le che hanno sempre la forma di un secchiello ma, internamente, contengono degli elementi da raffreddare nel congelatore in grado di mantenere la temperatura stabile. cantinette refrigeranti per vino: la cantinetta refrigerante è composta internamente da scaffali dove poter conservare diverse bottiglie di vino alla temperatura ideale. Si tratta di piccole cantine elettriche, realizzate con materiali isolanti, con porte con doppio vetro temprato a chiusura ermetica. La capienza può variare dai 20 litri fino agli 800 litri.

Efficacia

Il raffredda bottiglie deve essere in grado di raffreddare la bottiglia di vino (a temperatura ambiente) in massimo 10 minuti. Generalmente, il vino viene servito ad almeno un grado in meno rispetto alla temperatura ambientale, ma la temperatura ideale, almeno per i vini bianchi, è intorno ai 5° o 6°. Oltre a raffreddare, il refrigeratore deve mantenere anche costante la temperatura durante tutto il pranzo o la cena. In generale, tutti i modelli garantiscono una durata di almeno 2 ore, che è il tempo medio necessario per completare i pasti.

Comodità

Il raffredda bottiglie deve essere facile da usare e maneggevole. Infatti, dovendo contenere la bottiglia, meglio scegliere un modello che sia facile da afferrare e da sollevare per versare il vino senza difficoltà o rischi. Inoltre, vi suggeriamo anche di valutare l’eventuale chiusura: i modelli con la chiusura regolabile (con velcro o lacci) sono i più versatili e si adattano a quasi tutte le bottiglie. Infine, non deve occupare molto spazio nel congelatore, quindi, un modello flessibile è sicuramente più comodo perché può essere piegato.

Leggerezza

Il peso del refrigeratore è sicuramente una delle caratteristiche da prendere in considerazione, soprattutto, se pensiamo di portalo con noi durante i pic-nic o le gite fuori porta. Considerato che già le bottiglie hanno un loro peso, vi consigliamo di scegliere un modello leggero che non richieda troppa fatica per sollevarlo o trasportarlo a tavola. Ovviamente, i modelli elettrici sono i più pesanti, mentre tutti gli altri hanno un peso nettamente inferiore. Una valida soluzione potrebbe essere quella di acquistare due raffredda bottiglie differenti: uno elettrico per la casa ed uno in tessuto da trasportare.

Design

Anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto, perché il raffredda bottiglie è posizionato (quasi sempre) al centro della tavola. Possiamo dire che è parte della mise en place, quindi, deve essere anche bello da vedere. In commercio è possibile trovare diverse fantasie: alcuni sono eleganti e raffinati, mentre altri sono più moderni e divertenti. Sicuramente, i più belli sono le gelette che, pertanto, sono usate anche come dei veri e propri espositori.

Materiali

Il rivestimento esterno dei refrigeranti è realizzato con materiali sintetici, come il nylon o il poliestere, o con i metalli, come il rame o l’acciaio. I primi garantiscono una presa più salda e antiscivolo, però i secondi sono sicuramente più resistenti. All’interno, invece, è presente il gel refrigerante che è l’elemento centrale del raffredda bottiglie, pertanto, è rivestito con materiali plastici e sintetici. Questi, infatti, sono degli ottimi isolanti e riescono a mantenere la temperatura costante più a lungo. Per quanto riguarda l’asta di raffreddamento, questa è realizzata in acciaio inox in modo da non alterare le proprietà organolettiche del vino.

