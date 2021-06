Migliori riviste cinese di alta moda che sfidano il marcato mondiale

Le appassionate di moda sanno benissimo che in edicola possono trovare una stragrande varietà di riviste, in edicola, che parlano della loro passione. Oggi ho deciso di fare un excursus veloce trattando anche quelle che, ahimé, in Italia non sono pubblicate. Diversi magazine hanno varie redazioni sparse per il mondo, mentre altre privilegiano solo alcuni punti nodali, iniziamo proprio da un esempio di questo tipo. La rivista Tu Style, per esempio, è un settimanale italiano che ha molto successo e che non viene tradotto in altri paesi: tu style tota nostra est!!!!

Anche in Francia hanno la loro rivista esclusiva ed è Jalouse che, a differenza del nostro settimanale, gode di un successo planetario. Anche chi non sa il francese ha comprato la rivista almeno una volta nella sua vita, anche solo per sfogliarne le pagine e morire dietro i set fotografici ultra fashion che la caratterizzano.

Persino il Canada è riuscito ad ottenere il suo megazine di moda tutto personalizzato. Stiamo parlando di Fashion che, cavalcando le linee di riviste già più famose a livello mondiale, porta interviste esclusive a grandi star, moda e rubriche moderne nelle edicole nazionali che non devono solo accontentarsi delle varie ristampe.

Della stessa razza è Lucky, soltanto quest’ultimo ha cittadinanza e residenza in America. I redattori di famosi quotidiani riuscirono a lanciarsi in qualcosa di nuovo che includeva la moda e il gossip. Questo qualcosa di nuovo è proprio la suddetta rivista che adesso vive finalmente di anima propria e meritato successo.

Passando adesso per le riviste che hanno alto retaggio ma che, sfortunatamente, non comprende l’Italia inizierei col parlarvi di W. Questa rivista, per adesso, conosce solo tre traduzioni ufficiali: francese, inglese ed americana (quest’ultima madre patria). Rivista che parla esclusivamente di moda e che rappresenta una fra le leader del genere.

Anche L’Officiel tratta solamente di moda e sempre questa è stampata in diverse nazioni che non comprendono l’Italia. Questa nasce in Francia e da qua riesce ad espandersi in tutta Europa ma poi sarà il mercato d’oltreoceano a dare il giusto merito alla casa editrice.

Redazioni importanti le ha persino Allure che non ci deve fregare per il nome francese perchè nasce, vive e vegeta in America. Probabilmente uno fra i più storici che nasce con la moda dei francesismi degli anni ’60. Tratta di haute couture e riesce a diffondere il verbo e le tendenze persino in Russia ed Asia (la foto della cover che vi posto è di Allure Korea).

Per essere sempre aggiornate sulle nuove tendenze vi merita prendere un aereo e volare in Inghilterra, America, Russia, Giappone e Cina, dove viene pubblicata la rivista Nylon. Magazine che dal tanto successo che ha ottenuto è riuscita ad avere un canale televisivo proprio sulla pay tv (fruibile anche su Youtube).

Ancora sul trampolino di lancio e che, quindi, viene pubblicato solo nei paesi anglosassoni (la cover qua sotto è stata stampata in Australia) è l’americano Teen Vogue, versione adolescenziale del più celebre magazine. La redazione dieci anni fa ha cercato di dare voce anche alle nuove star di tendenza, quelle giovanissime, e soprattutto di avvicinarle e magari fidelizzarle (fin da tenera età) alla rivista.

Molto probabilmente, anzi, quasi sicuramente la rivista sopra citata ha preso spunto, ergo, copiato spudoratamente un’altra che cavalca lo stesso genere con successo. Il pubblico delle teenager ha sempre avuto in Seventeen la sua musa ispiratrice, tanto da essersi spanto dai nativi USA nell’America del Sud, in alcuni stati europei e persino in Asia (la cover che ho postato è tailandese).

Una rivista di gossip adatta anche ad un pubblico adulto è In Style (la versione americana del nostro Tu Style) che ha riscosso ampio successo anche in Europa (esclusi gli stati mediterranei) e nell’America meridionale. Tanto per citarvi un esempio la cover da me postata è stata stampata in Repubblica Cieca.

Harper’s Bazaar è la più vecchia, la rivista americana più storica che esista. Fu fondata nel 1867 e da allora è diventata un imperativo di moda. Ogni stato ha avuto la sua redazione e ogni nazione ne ha tenuto alto il titolo, persino l’Italia, nonostante siano 20 anni che la casa editrice nostrana è fallita. I due stati che danno maggiore introiti alla rivista sono gli UK e la Russia (creatrice della cover qua sotto).

Finalmente andiamo a toccare un settore che ci comprende, ossia quello delle riviste che hanno avuto successo all’estero, compreso in Italia. Partiamo dalla più giovane, Glamour, che sono solo una decina di anni (dunque relativamente giovane) che ha sconfinato anche in Italia dalla madre patria Inghilterra. Questo è il giornale europeo che ha ottenuto maggiore successo (basta pensare che è il magazine più letto nell’America Latina, la cover non ha caso è del Messico)

Seconda rivista europea che ha raccolto fama e popolarità è Marie Claire, che nasce e cresce in Francia, viene battezzata in Europa (Italia compresa) e poi finisce per diventare un must delle modaiole di tutto il mondo.

Sul podio delle europee più famose all’estero c’è anche Elle, altra nota rivista francese che è riuscita a radicarsi in tutto il mondo. Le tirature più alte le registra la redazione indiana ma anche negli altri stati non è da meno.

Altra conquista importante è quella fatta dalla rivista Cosmopolitan che è la prima rivista letta in America. La rivista è americana e stampata in quasi tutto il mondo ma è la prima fra le letture preferite delle fashion victim d’oltreoceano.

Probabilmente siete curiose di sapere qual’è la prima rivista letta in Italia, chi ha risposto Vanity Fair ha indovinato. La rivista americana è riuscita a farsi capire soprattutto nei paesi mediterranei come Italia e Spagna, dove non conosce rivali e limiti. Quello che cercano gli italiani è la moda casereccia, la gente normale sulle copertine (non ha caso ha avuto pure la Littizzetto e l’unico nudo sexy che si è permesso è quello della Gianna Nannini) e il gossip di celebrità conosciute anche nel paese. La copertina qua sotto è made in Spagna.

Ma è Vogue la rivista che detiene ogni primato nonostante non sia la più letta nella sua madre patria, nonostante non sia la più anziana (nasce nel 1892), nonostante non sia l’unica ad avere diverse ristampe nel mondo, è sicuramente la più ambita da modelli e modelle, celebrità di ogni tipo e personaggi illustri vari, la più discussa, citata e nominata; e la più fashion, non ha caso è stata denominata la “Bible” (Bibbia) della moda (anche questa cover è spagnola).

Voi avete una rivista preferita? E’ fra queste? E fra quelle che non ci sono in Italia quale vi incuriosisce di più?