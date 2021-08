Migliori Sceneggiatori Italiani dal 1960 fino al 1970

Odissea

Pinocchio

I Promessi Sposi

Il Conte di Montecristo

Il mulino del Po

I fratelli Karamazov

Madame Bovary

Il giornalino di Gian Burrasca

Odissea

Lo sceneggiato in 8 puntate, trasmesso sulla Rai nel 1968, si basa sull’omonimo poema omerico. Diretto da Franco Rossi, Pietro Schiavazappa e Mario Bava vede nel cast interpreti del calibro di Bekim Fehmiu, Irene Papas, Renaud Verley, Roy Purcell, Marina Berti: Arete, Elena Barbara Bach, Juliette Mayniel, Kyra Bester.

Pinocchio

Pinocchio, conosciuto anche come Le Avventure di Pinocchio è uno sceneggiato andato in onda nel 1972. Diviso in 5 puntate dirette da Luigi Comencini è stato uno degli sceneggiati più amati dal pubblico italiano anche per il cast d’eccezione che vede, come protagonisti: Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Andrea Balestri.

I Promessi Sposi

Ance in questo caso parliamo di uno degli sceneggiati di maggior successo degli anni ’60. Diviso in otto puntate, la trasposizione televisiva del romanzo di Alessandro Manzoni aveva tra i suoi protagonisti Salvo Randone, Luigi Vannucchi, Tino Carraro, Massimo Girotti, Lea Massari, Neda Naldi, e due attori allora sconosciuti nel ruolo di Renzo e Lucia: Nino Castelnuovo e Paola Pitagora.

Il Conte di Montecristo

Tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas, lo sceneggiato “Il conte di Montecristo” è andato in onda nel 1966 per ben 8 puntate. Diretto da Edmo Fenoglio, lo sceneggiato che raccontava la storia di Dantès, accusato ingiustamente di bonapartismo ha nel cast attori come Andrea Giordana e Giuliana Lojodice.

Lo sceneggiato Il mulino del Po’ ha come protagonista Berta, figlia di una ricca famiglia di contadini, che si è appena fidanzata con Orbino. La famiglia decide di festeggiare la notizia con una una festa sul suo mulino ma il fratello di lei manda in rovina il matrimonio. Diretto da Alberto Lattuada ha come protagonisti Carla Del Poggio, Jacques Sernas, Isabella Riva.

I fratelli Karamazov

Trasposizione televisiva de “I fratelli Karamazov” di Dostoevskij, andata in onda in 7 puntate alla fine del 1969. Alla regia di questo sceneggiato c’è Sandro Bolchi e alla sceneggiatura Diego Fabbri. Tra gli interpreti della serie: Corrado Pani, Umberto Orsini, Carla Gravina, Salvo Randone e Lea Massari.

Madame Bovary La trasposizione televisiva in 6 puntate di “Madame Bovary” è andata in onda tra aprile e maggio del 1978. Tratta dall’omonimo romanzo di Gustave Flaubert lo sceneggiato è stato riadattato da Daniele D’Anza e da Luigi Malerba, Biagio Proietti e Fabio Carpi. Tra gli interpreti di questo fortunato sceneggiato, Carla Gravina, Paolo Bonacelli, Carlo Simoni e Ugo Pagliai. Il giornalino di Gian Burrasca “Il giornalino di Gian Burrasca” è uno sceneggiato ispirato all’omonimo romanzo di Vamba ed andato in onda in 8 puntate dal 19 dicembre 1964 al 6 febbraio 1965. Nel cast Rita Pavone, Ivo Garrani, Valeria Valeri, Milena Vukotic, Pierpaola Bucchi, Alida Cappellini, nei panni delle tre sorelle. Le musiche sono di Nino Rota, in particolare la celebre “Viva la pappa col pomodoro”, che è diventata un cult italiano.

Sceneggiati Rai streaming

Tutti i migliori sceneggiati Rai storici, gli sceneggiati rai anni 60, 70 e 80 sono disponibili in streaming su Rai Paly.

Nel catalogo della piattaforma on demand, infatti, sono presenti non solo le migliori fiction, film e serie in onda negli ultimi anni ma anche tutti i grandi sceneggiati rai che sono stati trasmessi decenni fa.

Leggi ora l’articolo Gite ed escursioni alla scoperta dei quattro elementi Un giro in mongolfiera, un’esplorazione in grotta, avvistare delfini o ammirare fuochi d’artificio?

Pinocchio, Orgoglio e Pregiudizio e tutti i gli sceneggiati tv storici che abbiamo prima citato sono quindi presenti su Rai Play.

Come funziona? Accedervi è facile: il servizio è completamente gratuito e basta semplicemente entrare sul sito o sull’app e registrare il proprio account.

Sceneggiati Rai in edicola

I grandi sceneggiati della televisione italiana, ispirata ai più grandi capolavori della letteratura sono disponibili anche in edicola. Un’imperdibile collana con produzioni grandiose, ricostruzioni raffinate e attori straordinari.

Ogni uscita in edicola è composta fa 2 DVD ed è accompagnata da un fascicolo di 4 pagine, firmato da Maurizio Porro che racconta tutta la storia e i retroscena dello sceneggiato.

Il prezzo è di 10,99 euro ed è acquistabile anche online sul sito di Centauria.

Sceneggiati Rai anni 60

Giallo Club (1960)

Vita col padre e con la madre (1960)

Ragazza mia (1960)

Il piccolo lord (1960)

Tom Jones (1960)

La Pisana (1960)

Tutto da rifare pover’uomo (1960)

Il caso Mauritius (1961)

Graziella (1961)

I Giacobini (1962)

Una tragedia americana (1962)

Il mulino del Po (1963/63)

La sciarpa (1963)

Peppino Girella (1963)

Papa Grandet (1963)

Delitto e castigo (1963)

Le anime morte (1963)

Demetrio Pianelli (1963)

Paura per Janet (1963)

Giuseppe Verdi (1963/1964)

Mastro Don Gesualdo (1964)

La Cittadella (1964)

I miserabili (1964)

Ultima Boheme (1964)

I grandi camaleonti

Vita di Michelangelo

Il giornalino di Gian Burrasca

Il giocatore (1965)

Il padrone del villaggio (1965)

Questa sera parla Mark Twain (1965)

La figlia del capitano (1965)

Le avventure di Laura Storm 1′ serie (1965)

La donna di fiori (1965)

Scaramouche (1965)

Resurrezione (1965)

Vita di Dante (1965)

Davide Copperfield (1965/1966)

Le nuove inchieste del commissario Maigret (1966)

La coscienza di Zeno (1966)

Avventure di mare e di costa (1966)

Francesco di Assisi (1966)

Luisa Sanfelice (1966)

Oblomov (1966)

Belfagor e il fantasma del Louvre (1966)

Madame Curie (1966)

Quinta colonna (1966)

Il conte di Montecristo (1966)

Melissa (1966)

Promessi sposi (1967)

Vita di Cavour (1967)

Questi nostri figli (1967)

Abramo Lincoln cronaca di un delitto (1967)

Di fronte alla legge (1967)

Dossier Mata Hari (1967)

Il triangolo rosso (1967)

Breve gloria di mister Miffin (1967)

Sheridan squadra omicidi (1967)

Caravaggio (1967)

La fiera della vanita’ (1967)

Le mie prigioni (1968)

I racconti del maresciallo (1968)

Il circolo Pickwick (1968)

Il mondo di Pirandello (da Novelle per un anno) (1968)

I ragazzi di padre Tobia (1968)

Odissea (1968)

La famiglia Benvenuti – 1′ serie (1968)

La donna di quadri (1968)

Se te lo raccontassi (1968)

Tartarino sulle Alpi (1968)

Il mestiere di vincere (1968/68)

Cristoforo Colombo (1968)

Istruttoria preliminare (1968)

Sherlock Holmes (1968)

L’affare Dreyfus (1968)

La freccia nera (1968/1969)

Oliver Cromwell ritratto di un dittatore (1969)

Jeckyll (1969)

Nero Wolfe (1969/1971)

La resa dei conti: dal Gran Consiglio al processo di Verona (1969)

Il killer (1969)

Quel negozio di Piazza Navona (1969)

Il segreto di Luca (1969)

La fine dell’avventura (1969)

Geminus (1969)

Giocando a golf una mattina (1969)

La donna di cuori (1969)

Eleonora Duse (1969)

I fratelli Karamazov (1969)

Le avventure di Ciuffettino (1969/1970)

Sceneggiati Rai anni 70

Giovanni ed Elviruccia (1970)

Coralba (1970)

Il cappello del prete (1970)

Papa’ Goriot (1970)

Una pistola in vendita (1970)

Napoli 1860 la fine dei Borboni (1970)

I giovedi’ della signora Giulia (1970)

La fantastica storia di don Chisciotte della Mancia (1970)

FBI Francesco Bertolazzi investigatore (1970)

Marcovaldo (1970)

Racconti di mare (1970)

La rivolta dei decabristi (1970)

La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza (1970/1971)

Le terre del Sacramento (1970)

Antonio Meucci cittadino toscano contro il monopolio Bell (1970)

Una coccarda per il re (1970)

Un certo Harry Brent (1970)

Le cinque giornate di Milano (1970)

I racconti di padre Brown (1970/1971)

I racconti di padre Brown (1970/1971)

La rosa bianca (1971)

I Buddenbroock (1971)

Giallo di sera (1971)

Il segno del comando (1971)

Un’estate un inverno (1971)

Socrate (1971)

Uno dei due – 1′ serie (1971)

E le stelle stanno a guardare (1971)

Tre donne (1971)

La vita di Leonardo Da Vinci (1971)

All’ultimo Minuto (1971)

Come un uragano (1971)

Eneide (1971/1972)

Orfeo in Paradiso (1971)

A come Andromeda (1972)

Il giudice e il suo boia (1972)

Il sospetto (1972)

I demoni (1972)

La donna di picche (1972)

Le avventure di Pinocchio (1972/)

Il bivio (1972)

La pietra di luna (1972)

I Nicotera (1972)

Sul filo della memoria (1972)

Il marchese di Roccaverdina (1972)

Con rabbia e con dolore (1972)

Processo a un atto di valore (1972)

Le sorelle Materassi (1972)

Joe Petrosino (1972)

Agostino di Ippona (1972)

L’eta’ di Cosimo de’ Medici (1972/1973)

Puccini (1973)

Lungo il fiume e sull’acqua (1973)

Storie dell’anno mille (1973)

Il diario di un maestro (1973)

Vino e pane (1973)

Nessuno deve sapere (1973)

Olenka (1973)

La rappresentazione della terribile caccia alla balena bianca Moby Dick (1973)

Delitto di regime il caso don Minzoni (1973)

Qui squadra mobile – 1′ serie (1973)

ESP (1973)

La carriera (1973)

Serata al gatto nero (1973)

Vado a vedere il mondo capisco tutto e torno (1973)

Il caso Lafarge (1973)

Il picciotto (1973)

I tre camerati (1973)

Napoleone a Sant’Elena (1973)

Eleonora (1973)

Dedicato a una coppia (1974)

L’edera (1974)

Boezio e il suo re (1974)

Il giovane Garibaldi (1974)

Cartesius (1974)

Ho incontrato un’ombra (1974)

Una pistola nel cassetto (1974)

Il commissario De Vincenzi – 1′ serie (1974)

Nucleo centrale investigativo (1974)

Malombra (1974)

L’assassinio dei fratelli Rosselli (1974)

Il consigliere imperiale (1974)

Dedicato a un medico (1974)

Si’ vendetta (1974)

Lucien Leuwen (1974)

Canossa (1974)

Nel mondo di Alice (1974)

Philo Vance (1974)

Accadde a Lisbona (1974)

Sotto il placido Don (1974)

Senza uscita (1974)

Processo al generale Baratieri per la sconfitta di Adua (1974)

L’olandese scomparso (1974)

Anna Karenina (1974)

Il dipinto (1974)

Quaranta giorni di liberta’ (pagine di diario della repubblica dell’Ossola) (1974)

Jack London l’avventura del grande nord (1974/1975)

Mose’ (1974/1975)

Diagnosi (1975)

Orlando furioso (1975)

La contessa Lara (1975)

Ritratto di signora (1975)

L’uomo dagli occhiali a specchio (1975)

L’uomo dei venti (1975)

Un uomo curioso (1975)

Gli strumenti del potere: la dittatura fascista 1925-26 (1975)

Marco Visconti (1975)

Murat (1975)

Processo per l’uccisione di Raffaele Sonzogno giornalista romano (1975)

Una citta’ in fondo alla strada (1975)

La bufera (1975)

Di sopra, una notte (1975)

Ritratto di donna velata (1975)

Signora Ava (1975)

Il marsigliese (1975)

Il lungo viaggio (1975)

Gamma (1975)

L’amaro caso della baronessa di Carini (1975)

La traccia verde (1975/1976)

La Castiglione (1975/1976)

Sandokan (1976)

Dov’e’ Anna? (1976)

Rosso Veneziano (1976)

Extra (1976)

Albert e l’uomo nero (1976)

Nella tua vita (1976)

Majakovskij (1976)

Camilla (1976)

Il figlio di due madri (1976)

Solo la verita’ (1976)

Michele Strogoff (1976)

Dimenticare Lisa (1976)

Aut aut: cronaca di una rapina (1976)

Una spia del regime (1976)

La mia vita con Daniela (1976)

Il garofano rosso (1976)

Manon (1976)

Alle origini della mafia (1976)

Paganini (1976)

Le cinque stagioni (1976)

Don Giovanni in Sicilia (1977)

Non ho tempo (1977)

L’esercito di Scipione (1977)

Un delitto per bene (1977)

Lo scandalo della banca romana (1977)

Supermarina Commissione d’inchiesta speciale SMG 507 (1977)

Le uova fatali (1977)

Sacco e Vanzetti (1977)

Valentina (1977)

Gesu’ di Nazareth (1977)

La gabbia (1977)

Saturnino Farandola (1977/1978)

La spia il caso Philby (1977)

Chiunque tu sia (1977)

Il superspia (1977)

L’uomo del tesoro di Priamo (1977)

L’ultimo aereo per Venezia (1977)

Un anno di scuola (1977)

Delitto sulle punte (1977)

La villa (1977)

Il terzo invitato (1977)

Gli occhi del drago (1977)

Il fauno di marmo (1977/77)

Gli ultimi tre giorni (1977)

Una donna (1977)

Il processo a Maria Tarnowska (1977)

Una devastante voglia di vincere (1977)

Traffico d’armi nel Golfo (1977)

Il nero muove (1977)

Ligabue (1977)

La paga del sabato (1977)

Castigo (1977)

E’ stato cosi’ (1977)

L’inseguitore (1977)

Il Passatore (1977)

L’agente segreto (1978)

Puzzle (1978)

Il povero soldato (1978)

Il furto della Gioconda (1978)

Il processo (1978)

Diario di un giudice (1978)

Un amore di Dostoevskij (1978)

Madame Bovary (1978)

Sarti Antonio brigadiere (1978)

Morte di un seduttore di paese (1978)

Jazz band (1978)

Storie della camorra (1978)

La riva di Charleston (1978)

Doppia indagine (1978)

Noi lazzaroni (1978)

Il balordo (1978)

Nero su nero (1978)

Alto tradimento Indagine su Cesare Battisti (1978)

William Shakespeare (1978)

I problemi di don Isidoro (1978)

La gatta (1978)

Occidente (1978)

Delitto Paterno’ (1978)

Ho visto uccidere Ben Barka (1978)

Disonora il padre (1978)

Quasi davvero (1978)

Dopo un lungo silenzio (1978)

Tecnica di un colpo di stato: la marcia su Roma (1978/1979)

Giorno segreto (1978/1979)

A torto e a ragione (1978/1979)

Il signore di Ballantrae (1979)

Che fare? (1979)

Paura sul mondo (1979)

Cosi’ per gioco (1979)

Le affinita’ elettive (1979)

Accadde ad Ankara (1979)

Racconti fantastici (1979)

Il ’98 (1979)

I vecchi e i giovani (1979)

Quattro delitti (1979)

La commediante veneziana (1979/79)

Il delitto Notarbartolo (1979)

Il giorno dei cristalli (1979/979)

Luigi Ganna detective (1979)

La vedova e il piedipiatti (1979)

La dama dei veleni (1979)

L’altro Simenon (1979)

La mano sugli occhi (1979)

Astuzia per astuzia (1979)

Morte a passo di valzer (1979)

L’affare Stavisky (1979)

Con gli occhi dell’occidente (1979)

Ma che cosa e’ questo amore? (1979)

Cinema!!! (1979)

Bel Ami (1979)

Martin Eden (1979)

La promessa (1979)

L’albero degli zoccoli (1979)

Sarto per signora (1979/1980)

Sceneggiati Rai anni 80