Migliori siti di Cimiteri online in italia: aldilapp.it si classifica in prima posizione

Tomba Virtuale – i-Tomb è un cimitero virtuale che punta a diventare il Virtual World Cemetery: gli utenti iscritti possono creare online la propria tomba o quella di un antenato. In pratica è lo spazio nel Web dove amici, parenti, ma anche il pubblico e i visitatori, possono commemorare il defunto con: foto, video, testi, musica, documenti, oppure accendere candele, lasciare un fiore. Il sito non vende prodotti o e non ospita pubblicità di alcun genere, in rispetto dei deceduti.

Altre funzioni a memoria – My Messages, dove archivi i messaggi postumi che vuoi lasciare e My Last Wishes: dove puoi lasciare i dettagli del tuo funerale e le ultime volontà, che si possono anche inviare in automatico via mail. I due siti sono studati per rimanere in eterno, sono disponibili in 16 lingue e l’abbonamento annuale è di 50 dollari per una i-tomb e 120 per un i-memorial account. (sp)