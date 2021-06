Migranti, Draghi: “Gestione dei flussi non può essere solo italiana. Va superato Regolamento di Dublino, appartiene a un’altra fase storica”

“Un altro tema che ci riguarda da vicino è quello della gestione dei flussi migratori, che torna d essere in agenda al Consiglio Europeo su precisa richiesta dell’Italia. Come ho dichiarato in passato, il Governo vuole gestire l’immigrazione in modo equilibrato, efficace e umano. Ma questa gestione non può essere soltanto italiana. Deve essere davvero europea. Occorre un impegno comune che serva a contenere i flussi di immigrazione illegali; a organizzare l’immigrazione legale; e aiutare questi paesi a stabilizzarsi e a ritrovare la pace”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi nel suo intervento alla Camera in vista del consiglio Ue. “Un migliore controllo della frontiera esterna dell’Unione può essere la base per un piano più ampio che comprenda anche il tema dei ricollocamenti. Tra i Paesi dell’Unione, esiste un’ampia convergenza sull’esigenza di superare il Regolamento di Dublino. Si tratta di una convenzione concepita in una diversa fase storica, adatta a gestire numeri contenuti. Al momento, però, una solidarietà obbligatoria verso i Paesi di primo arrivo attraverso la presa in carico dei salvati in mare rimane divisiva per i 27 Stati Membri Serve un’alternativa di lungo periodo, per fare in modo che nessun Paese sia lasciato solo”