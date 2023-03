Migranti, il Comune di Cirò chiede la Medaglia al merito civile per Crotone e Cutro

Il consiglio comunale di Cirò Marina ha approvato una delibera per chiedere il riconoscimento della Medaglia al merito civile alla popolazione di Crotone e Cutro per l’impegno profuso dai cittadini, amministratori e istituzioni locali nel soccorso dei migranti del naufragio del 26 febbraio. L’iniziativa è partita dal sindaco del piccolo comune del Crotonese, Sergio Ferrari, che ha invitato del territorio provinciale a condividerla per rafforzare il messaggio e la proposta.

Vito Califano