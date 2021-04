Migross (Gruppo VéGé) evolve il format

Il superstore aperto a Castenedolo (Bs) rappresenta un’evoluzione del format già sperimentato da Migross (VéGé) a Bozzolo, con servizi tecnologici adottati per facilitare la spesa migliorando la shopping experience del consumatore. “Questa è la versione evoluta della proposta commerciale Migross, incentrata sull’assortimento, il rapporto qualità-prezzo, il servizio, l’innovazione, la sostenibilità ed i nuovi trend di mercato -evidenzia Marco Mion, responsabile commerciale Migross-. Questo nuovo concept è figlio anche del nuovo posizionamento aziendale, costruito su quattro valori fondamentali per Migross: qualità, dedizione, onestà e convenienza. Da esso discende anche il nuovo payoff aziendale Bello, Buono Ogni giorno. La bellezza è intesa come negozi e store ben organizzati e curati, facili da navigare e piacevoli da scoprire, con prodotti genuini, sani, buoni al giusto prezzo”.

Le caratteristiche del punto di vendita

Lo store nasce nel locale riqualificato che precedentemente ospitava un punto di vendita IperSimply, situato in via Brescia 65/67. Come da consuetudine sono presenti spazi specializzati per vari settori merceologici come il petstore Buddy, il Caffè&Bistrò RediSapori con una proposta per la colazione, il pranzo e l’aperitivo, Beautypharma, la parafarmacia di casa Migross, LaPral, la storica insegna di Verona con la presenza di pasticceri e fornai che producono prodotti in store. Lo spazio dedicato al sushi è stato realizzato grazie alla partnership con Sushinbox. È inoltre presente uno spazio dotato di una macchina per la stampa istantanea di foto e biglietti di auguri, sviluppato in collaborazione con la società Cewe, esperta del settore.

In termini di tecnologia lo store dispone di un sistema di etichette elettroniche di ultima generazione; di casse automatiche e selfshopping. A breve sarà attivato l’eCommerce con il servizio di delivery e click and collect per il ritiro in punto di vendita. La segnaletica è affidata a un design grafico minimale, integrato con l’architettura dello spazio interno e con le forme caratteristiche del brand. In assortimento trovano spazio oltre alla linea mainstream, la linea premium RediSapori e della linea Wita, un brand che raggruppa tutti i prodotti biologici, freefrom e arricchiti. La novità è la gamma Wita Eco, dedicata ai prodotti per la cura della casa rispettosi dell’ambiente; Tenuta Sorgimento, la nuova etichetta vini.