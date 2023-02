Miguel Pereira abre agendamento para aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda

Idosos a partir de 70 anos, pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência e imunocomprometidos a partir de 12 anos devem procurar o posto mais próximo. Frasco de vacina bivalente contra a Covid-19

Cristine Rochol/PMPA

Miguel Pereira (RJ) vai iniciar o agendamento para a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nesta segunda-feira (27).

Neste primeiro momento, o imunizante é destinado apenas para idosos a partir de 70 anos, pessoas que vivem e trabalham em instituições de longa permanência e imunocomprometidos a partir de 12 anos.

A vacina bivalente só será aplicada caso o morador tenha recebido duas ou mais doses de qualquer imunizante contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses.

O público-alvo deve procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o agendamento. É preciso apresentar cartão do SUS, caderneta de vacinação contra a Covid-19 e um laudo médico (caso se enquadre como imunocomprometido).

Reforço contra a Covid-19

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

