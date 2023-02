Miguel Pereira realiza mutirão de mamografia a partir desta terça-feira

Ação será realizada até sábado. Segundo a prefeitura, mais de 700 consultas serão ofertadas. Miguel Pereira realiza mutirão de mamografia nesta semana.

Miguel Pereira (RJ) vai realizar a partir desta terça-feira (7) um mutirão de exames de mamografia e ultrassonografia para moradores do município. Segundo a prefeitura, serão ofertadas mais de 700 consultas.

O serviço será oferecido no interior de um caminhão estacionado em frente a um restaurante, situado na Avenida Roberto Silveira, no Centro. A ação vai até este sábado (11).

Para ser atendido, os interessados precisam realizar um agendamento na Secretaria Municipal de Saúde da cidade. É preciso levar carteira de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

