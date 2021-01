Mikaela Neaze Silva, balletto sexy su Tik Tok: spettacolo adrenalinico – VIDEO

Mikaela Neaze Silva incanta il pubblico di Instagram con un balletto davvero sexy e adrenalinico: uno spettacolo

Conosciuta come una delle talentuose ballerine e “veline” di “Striscia La Notizia” continua sempre a regalare spettacolo per gli occhi attoniti dei fan. Parliamo di Mikaela Neaze Silva, modella dall’infanzia difficile. Nasce da padre angolano e mamma afghana e lavora duro per conquistarsi un pò di dignità in un quadro societario bistrattato.

Riesce a far sue ben 5 lingue ufficiali e da quì che riesce a farsi spazio in diversi “angoli” del mondo, tra cui l’Italia. Partecipa alle selezioni di “Striscia” e si guadagna un posto come velina sul cubo, accanto all’efferatissima e adrenalinica (come lei), Shaila Gatta.

La coppia più energica della Mediaset ha fatto scalpore sin dal primo istante in cui si sono trovate a lavorare insieme. Oggi il pubblico di “Striscia” difficilmente rinuncia ai balletti sexy e attraenti di apertura e chiusura del programma. Una vera e propria sentenza, il cui talento sembra abbia avuto effetti positivi anche sul web…

Mikaela Neaze Silva, il rientro a casa è davvero “bollente”: che fisico

L’avvento sulle reti Mediaset di Mikaela Neaze Silva è stato come un fulmine a ciel sereno per telespettatori e amanti dei tg satirici, come “Striscia La Notizia”. Oltre ad un’ottima presentazione del mondo dello spettacolo, Mikaela ha fatto colpo anche nel cuore degli utenti sul web.

Infatti il profilo Instagram è in fortissima ascesa al giorno d’oggi. Con ben 151mila visualizzazioni ha sorpreso gli addetti. Se poi ci si mette che di ritorno da lavoro ancora non esaursice quell’incredibile energia e adrenalina che sfoggia nel ruolo di ballerina, allora i propositi per il futuro fanno ben sperare.

Il suo nome vige anche su piattaforme video come “Tik Tok”, dove continua a far valere il suo immenso talento in “barba” a movimenti di bacino seducenti e balletti sexy che fanno restare gli occasionali col fiato corto.

La ragazza dai riccioli dorati inoltre vanta di un fisico che decanta le sue gesta professionali, per una web influencer da “urlo” sia in diretta che dietro le quinte