mikaela-neaze-silva-dall’addio-a-striscia-la-notizia-alla-crisi-con-il-fidanzato-:-“situazione-complicata”

Mikaela Neaze Silva crisi Bashir – Solonotizie24

La vita dell’ex velina bionda di Striscia la Notizia Mikaela Neaze Silva in questi anni è stata segnata dalla costruzione di solide basi per la propria carriera nella vista del suo futuro lavorativo dopo il tg satirico. Adesso che per la giovane ballerina sta per iniziare un nuovo percorso, ecco che per lei arriva anche la crisi in campo sentimentale?

Nonostante la grande notorietà conquistata negli anni grazie alla collaborazione con Striscia la Notizia, Mikaela Neze Silva ha sempre cercato di proteggere la propria privacy mostrando solo alcuni frammenti della vita privata sui social, dato anche il contesto delicato nel quale relazione con il fidanzato Bashir.

L’ex velina, infatti, ha raccontato in passato di aver incontrato il fidanzato in occasione durante una vacanza, un sentimento così tanto forte che li ha spinti poi a vivere comunque la loro relazione a distanza tra la l’Italia e la Cina nazione dove Bashir vive e studia.

“Si chiude questa avventura senza rimorsi…”

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, solo poche settimane fa il programma di Striscia la Notizia ha da poco concluso una nuova edizione ricca di successi e inchieste che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, e non solo. La stagione di Striscia la Notizia in questione ha segnato anche l’addio alla coppia di Veline più longeva della storia del Tg Satirico diretto da Antonio Ricci, rimanendo nello show per ben 3 anni consecutivi.

Un addio che la stessa Mikaela ha così commentato nella sua pagina Instagram: “Si chiude questa avventura senza rimorsi, ma solo con la consapevolezza di essere cresciuta e maturata in una persona migliore!!! Grazie a tutta la famiglia di Striscia e a tutte le persone che ci lavorano siete incredibili ogni singolo di voi mi ha insegnato qualcosa di importante! Grazie Antonio Ricci di tutto, le parole non possono neanche esprimere la gratitudine, l’affetto e il grande rispetto che ho per lei!”.

La fine dell’esperienza lavorativa per Mikaela Neaze Silva, però, segna anche un altro momento particolare per la sua vita, dato che questa è arrivata in concomitanza con la crisi nella storia d’amore con il fidanzato Bashir.

La nuova vita di Mikaela Neaze Silva

Ebbene sì, per Mikaela Neaze Silva comincia davvero una nuova vita e una fase della sua carriera in campo lavorativo, un processo di cambiamento che ha condotto l’ex velina a fare un bilancio importante in vista del proprio futuro anche in campo sentimentale?

L’amore con Bashir , un dj metà francese e metà marocchino, ha sempre rappresentato per l’ex velina un importante sentimento, anche se da qualche mese a questa parte è stato messo in discussione dalla lontananza ( dato che il ragazzo da tempo vive in Cina ndr ), dal momento in cui a render tutto più difficile sono arrivate anche le norme imposte in materia di ‘viaggi’ a casa del Covid-19.

A confermare così la crisi con Bashir è stata la stessa Mikaela che al magazine Confidenze al quale ha spiegato: “Ho una situazione un po’ complicata: un amore a distanza su cui sto riflettendo. Per ora penso al lavoro, ma matrimonio e figli restano un mio obiettivo”.