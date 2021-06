Mike Bird, tutta la verità raccontata dall’ex ballerino Simone Frazzetta

Michele Merlo, ex cantante di Amici colpito da una leucemia fulminante

Sembrerebbe che proprio in questi giorni il giovane sia stato colpito da una leucemia fulminante che gli ha causato un’ emorragia celebrale. Al momento il cantante si troverebbe in coma farmacologico e le sue condizioni di salute sembrano essere piuttosto gravi e disperate. In queste ultime ore di grande attesa ma soprattutto di grande speranza ed a parlare è stata anche la famiglia che fin dal primo momento ha parlato di condizioni molto gravi. Il padre, nello specifico non ha fatto mistero delle condizioni reali del figlio dicendo che si trova ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna .

Il padre svela le gravi condizioni di salute del figlio

Ed ancora, in un comunicato diffuso dalla famiglia si legge che il giovane è stato sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico nella notte tra giovedì e venerdì, proprio in seguito all’emorragia cerebrale che è stata causata da una leucemia fulminante. Il padre di Michele Merlo, nel corso di un’intervista rilasciata seppur telefonicamente al TG di Bassano del Grappa, ha spiegato le condizioni di salute del figlio ed il fatto che sia stato sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato. ” Ora viene tenuto dai medici in coma farmacologico, ma le speranze, sono davvero ridotte la lumicino”. Queste le parole del padre. A correre in soccorso al giovane, ma soprattutto alla famiglia, è stato il ballerino Simone Frazzetta, anche lui ex concorrente della scuola di Amici e grande amico di Michele. Il ballerino sembra che attraverso i social abbia voluto in qualche modo informare tutti i fan di Michele riguardo le condizioni di salute.

Simone Frazzetta, la redazione di Amici e il messaggio di Emma Marrone

“Ragazzi siete veramente in tanti appena arrivano notizie vi aggiorno…ma purtroppo non va bene! Cerchiamo di essere vicino a lui e alla sua famiglia”. Questo quanto scritto dal ballerino. Poi quest’ultimo dopo un pò avrebbe scritto “La vita a volte è proprio ingiusta“, facendo anche capire di trovarsi in ospedale, lo stesso dove si trova attualmente Mike. Ovviamente in tanti stanno mostrando la loro vicinanza e il loro affetto non soltanto a Michele, ma anche alla sua famiglia attraverso i social. Anche la produzione di Amici di Maria De Filippi ha scritto un messaggio sui social network ovvero “Forza Mike siamo con te”. Anche Emma Marrone ha avuto un pensiero speciale per lui e sul proprio profilo social ha scritto “Forza amico mio! Non mollare! Ti voglio bene Michele!”.