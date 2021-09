Miky Falcicchio annuncia il cambio di passo: “Fatti per il Successo diventa 2.0”

L’agenzia ideata, fondata e diretta dall’event manager Miky Falcicchio cambia mission e strategia. Dopo il successo riscontrato dagli eventi musicali targati #Estate90 in Puglia che si sono svolti presso la Tenuta Giannini il 10 e 14 agosto scorsi con Haiducii e Nathalie Aarts from The Soundlovers, il fondatore di Fatti per il Successo ha annunciato grossi cambiamenti alla luce del perdurare della pandemia di Covid-19. La sua agenzia è diventata 2.0. Perché? La risposta è abbastanza scontata, come ha precisato lo stesso fondatore nonché vincitore di Mister Italia 2010 in una nota stampa.

L’event manager e direttore Miky Falcicchio ha colto al volo le nuove opportunità e gli attuali bisogni del mercato per stravolgere strategie e mission aziendale, proprio perché l’agenzia Fatti per il Successo è sempre in costante evoluzione. Alla luce del perdurare della pandemia di Covid, il manager pugliese ha voluto dare un taglio con il passato: “Lentamente sta ripartendo tutto, produzioni, eventi, concerti e forse anche le discoteche, motivo più che valido, per tornare a riprogrammare una nuova stagione (post-pandemia) e lanciare una Fatti per il Successo 2.0, con servizi e obiettivi diversi”.

Falcicchio ha poi aggiunto: “Nei mesi precedenti, prima che tutto si fermasse nuovamente, avevo già lanciato tutte le novità sull’agenzia, la quale non si occuperà più di casting, ma nello specifico di produzioni, strategia di comunicazione, diffusione del progetto, promozione e management di artisti e volti nuovi. Tra i volti nuovi, per la Sezione Kids ci saranno Kethrine Altamura (che vi presenteremo a breve sui nostri social ufficiali) e due talenti, tra i volti storici della mia agenzia, riconfermati anche quest’anno. Invece per la Sezione Artisti ci sarà una lista di voci e volti che hanno scritto, continuando a farlo, le pagine più belle della Musica e della Televisione Italiana”.