milano-festeggia-l’8-marzo-con-l’inaugurazione-dell’omonimo-parco

Dopo due anni di collaudi e rinvii, il Comune di Milano sceglie il giorno della festa della donna per inaugurare ufficialmente il nuovo “Parco 8 marzo”.

Il Parco sorge nell’area di Porta Vittoria – in via Cervignano angolo via Monte Ortigara – e circonderà la Beic, l’avveniristica nuova Biblioteca di informazione e cultura che dovrebbe essere pronta per il 2026. Alla realizzazione di quest’ultima sta lavorando il gruppo di progettisti selezionato l’anno scorso da una commissione giudicatrice presieduta dall’architetto Stefano Boeri. Sul progetto della Beic, reso possibile dai fondi del Pnrr, il sindaco Sala aveva dichiarato: “Vedremo la biblioteca per la fine del 2026 e i vincoli dei fondi del Pnrr ci obbligheranno ad essere molto rapidi. Non parliamo solo di una biblioteca ma di un laboratorio di innovazione culturale”.

Il Parco 8 marzo sarà inaugurato Sindaco Sala alle 11.30 dell’8 marzo e alla presenza di Laura Gatti, progettista architettonica, paesaggistica e agronomica, e Riccardo Serrini, amministratore delegato del Gruppo Prelios.

