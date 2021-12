MILANO, IL RISTORANTE SI TRASFORMA IN CENTRO DI SOCIALITÀ E AGGREGAZIONE: AL VIA DUE MESI DI EVENTI CULTURALI E SPORTIVI PER GRANDI E PICCINI 

Dagli spettacoli di animazione scientifica per bambini alle rassegne letterarie e cinematografiche, dai corsi di biliardo con il professionista ai “beer tour”, fino ai DJ set e alle gare in famiglia o tra amici a scacchi giganti, ping pong e freccette. Nei mesi di dicembre e gennaio, il locale Doppio Malto di viale Liguria 47 a Milano sarà teatro di un variegato palinsesto d’incontri pensati per far divertire grandi e piccini. Ed è così che alla birra artigianale si affiancano anche eventi nel segno della socialità, per raddoppiare l’allegria

Da ormai oltre un anno c’è un posto felice a due passi dai Navigli, dotato di ampi spazi dove sfidare gli amici a ping pong o a biliardo mentre si sorseggia un’ottima birra artigianale e dove condividere una cena in famiglia. Ma come dice il nome stesso, tra “lasciare” e “raddoppiare”, Doppio Malto non ha dubbi: ecco perché il locale di viale Liguria 47 diventerà un posto ancora più felice a dicembre e gennaio. Il brand, che conta oggi quasi 30 locali in Italia e all’estero, ha infatti in programma per i prossimi due mesi un ricco di palinsesto d’iniziative ed eventi gratuiti, pensato per far felici anche i clienti più esigenti. Per chi vuole finalmente cominciare a battere i propri amici a biliardo, ecco le lezioni del giocatore professionista Simone Soresini che, ogni mercoledì dalle 17:00, svelerà ai partecipanti tutti i segreti dell’arte delle stecche. Per chi, invece, non può fare a meno del ritmo della musica, ecco il DJ-set del fine settimana che animerà anche il cenone di Capodanno. Il marchio nato a Erba ha sempre un pensiero anche per le famiglie, motivo per cui sono presenti in calendario anche 7 divertenti spettacoli di animazione scientifica con Leo Scienza, previsti ogni domenica di dicembre e gennaio dalle ore 15:00. Un momento che permetterà ai più piccoli di parlare di sostenibilità, storia, astronomia e salute, il tutto con la leggerezza e la simpatia che caratterizza gli scienziati pazzi di Leo Scienza. Trasformare un ristorante in un cinema? Nemmeno questa sfida spaventa Doppio Malto, che darà vita a “Non si vive di solo riso”, una rassegna della settima arte con grandi classici. In cartellone “La strana coppia”, “Hollywood party”, “MASH” e “Frankestein Junior”, titoli imperdibili da rivedere – perché ogni volta è come la prima – o da guardare in compagnia di quell’amico che quel film, nonostante tutto, ancora non l’ha visto. Completa l’offerta la “Birra con l’autore”, appuntamento letterario in collaborazione con la casa editrice Porto Seguro.

“Il locale Doppio Malto di viale Liguria ha aperto le sue porte nell’ottobre 2020. Seguendo la filosofia che caratterizza il nostro marchio, ogni giorno portiamo in tavola ottimi piatti, spilliamo le nostre birre artigianali e accogliamo i clienti in un posto pensato per renderli felici, fra ampi spazi e divertenti giochi – spiega Ivan Magnus Tagliavia, Head of Marketing di Doppio Malto – Forti dell’entusiasmo che in poco più di un anno dall’inaugurazione i nostri clienti ci hanno dimostrato, abbiamo voluto completare l’offerta con un palinsesto invernale di eventi che rappresenta al meglio la vocazione di posto felice che contraddistingue Doppio Malto: un luogo in cui passare del tempo in famiglia con un intrattenimento di qualità, guardare un film, giocare a biliardo e tanto altro”.

Il locale di viale Liguria si estende su due piani per oltre 1000 m2, ai quali se ne aggiungono altri 423 all’aperto. Protagonista indiscussa è la birra artigianale firmata Doppio Malto con 13 proposte alla spina. Fra le caratteristiche principali del locale milanese c’è quella di essere bike friendly: nel cortile è, infatti, presente un parcheggio per le biciclette. E l’attenzione all’ambiente non finisce qui perché all’interno del locale è possibile acquistare una damigiana da 2 litri che potrà essere riempita alla spina e riutilizzata più volte così da ridurre al massimo gli sprechi. Per quanto riguarda le proposte a menu, invece, per gli ospiti che desiderano essere accompagnati in un vero e proprio viaggio alla scoperta della birra è possibile provare la degustazione tematica “Birra comanda colori”, un beer tour tra aromi, luppolo e malto. Birra da bere ma anche da mangiare: sono diverse le ricette a base di questa bevanda proposte da Doppio Malto, dalla maionese alla birra, al galletto ruspante dorato alla brace e glassato alla birra Honey IPA, miele e spezie, fino al Birramisù, con savoiardi inzuppati nella birra Black Stout. E fra un assaggio e l’altro il divertimento è assicurato grazie alla presenza di tavoli da ping pong e da biliardo, scacchi giganti, calcio balilla e freccette.