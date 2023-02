A partire dalla primavera, arriverà a Milano il registro alias, per consentire il riconoscimento dell’identità di genere sui documenti. Si tratta del primo caso in Italia. La legge permetterà ad ogni persona transgender di cambiare il proprio nome o genere sui documenti comunali, dagli abbonamenti Atm alle tessere della biblioteca fino ai badge, che riporteranno il nome scelto dagli interessati e non quello anagrafico.

“È una vittoria storica. È il primo registro di genere istituito in Italia in cui non verranno richieste frustranti perizie psichiatriche e autorizzazioni del tribunale”, ha commentato la consigliera comunale del PD Monica Romano, che un anno fa aveva presentato una mozione per l’istituzione del registro alias.

“Le persone interessate potranno autodeterminarsi e, davanti a un ufficiale di stato civile, dichiarare il nome che si sentono di avere. Questo vuole essere un atto di pungolo nei confronti della politica nazionale perché si attivi. Da 40 anni la nostra comunità aspetta una legge che ci permetta di vivere delle vite senza le problematiche che ci impediscono di avere un diritto di cittadinanza. Questa mozione vuole dare un contenuto all’inclusività di cui tanto parliamo a Milano”. Romano ha inoltre specificato che la questione è già stata discussa con Atm (l’Azienda Trasporti Milanesi ) , “che si è detta disponibile a questa azione sulle tessere dei trasporti. Faremo una commissione dedicata al dialogo con le partecipate”.

Romano ha spiegato come siano soprattutto i giovani a soffrire per la discrepanza tra il nome anagrafico e quello d’elezione. Si ipotizza che siano circa mille le persone interessate a cambiare il proprio nome. A Milano l’unica struttura pubblica dotata di un Centro per la Disforia di Genere è l’Ospedale Niguarda, che presenta una lista d’attesa di 149 persone da più di un anno.

L’articolo Milano, in arrivo il registro alias per le persone transgender e non binarie proviene da The Map Report.

