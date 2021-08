milano,-mahmood-abita-nel-palazzo-del-maxi-incendio-e-morgan-…

Tanta paura nella giornata di ieri domenica 29 agosto 2021, quando a Milano ad un certo punto nel pomeriggio ha preso letteralmente fuoco un grattacielo di circa 15 piani. Una vera e propria corsa contro il tempo quella che si è verificata alle ore 17:36 di ieri quando a Milano nella periferia, un grosso palazzo ha letteralmente preso fuoco. Questo grattacielo pare si trovasse al civico 32 di via Antonini nel capoluogo Lombardo e al momento non si sa per quale motivazione effettivamente sia scoppiato questo grande incendio.

Milano, maxi incendio nel grattacielo di circa 15 anni

È stato però nella mattinata di oggi che il Corriere della Sera ha fatto sapere che in uno di questi appartamenti ci fosse Mahmood, il noto artista che come tutti conosciamo e che è diventato molto famoso in questi anni, soprattutto dopo aver vinto il festival di Sanremo con un brano intitolato “Soldi”. Fortunatamente nessuno degli abitanti del palazzo è rimasto ferito in questo incendio piuttosto grave e di conseguenza non dovrebbero esserci delle ripercussioni per il noto cantante. Cerchiamo però di capire cos’è accaduto e soprattutto come sta il noto cantante tra l’altro molto amato.

Mahmood coinvolto in questo grave incendio, come sta il cantante?

Stando a quanto riferito dai media nazionali, il noto cantante si trovava proprio all’interno di uno dei degli appartamenti del grattacielo, ma in uno di quelli che si trovano ai piani inferiori. L’incendio infatti sarebbe scoppiato proprio nei piani alti. In questo palazzo abitano all’incirca 70 famiglie e sembra che fortunatamente nessuno abbia riportato delle gravi conseguenze e non ci sarebbero quindi feriti gravi. Diverse le segnalazioni arrivate immediatamente dopo lo scoppio dell’incendio e tante ambulanze sono arrivate sul posto. I sanitari del 118 hanno così iniziato immediatamente a controllare e visitare le famiglie evacuate e alcuni di questi sono risultati leggermente intossicati. Insomma tutte le persone sono risultate essere in buone condizioni di salute, compreso il cantante Mahmood.

Morgan, anche lui coinvolto in questo incendio

Anche un altro personaggio famoso è rimasto coinvolto in questo mega incendio. Si tratterebbe di Morgan il noto cantante conosciuto con questo nome, anche se in realtà il suo vero è Marco Castoldi. In realtà quest’ultimo vive in un palazzo che si trova vicino a quello andato in fiamme. È stato proprio lui che attraverso una diretta Instagram ha parlato e fatto sapere che cosa stesse succedendo proprio in quegli attimi. È stato anche Morgan a comunicare che in quel palazzo abitava proprio Mahmood. “Ci abita anche Mahmood, in quel palazzo lì”.